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Matías Almeyda asegura que la FIFA “le tiene que agradecer a los mexicanos” por el éxito del Mundial 2026

El entrenador de Monterrey compartió su visión sobre el papel que ha desempeñado México durante la Copa del Mundo

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(REUTERS/Violeta Santos Moura)
(REUTERS/Violeta Santos Moura)

A pocos días de que concluyan los partidos del Mundial 2026 en territorio mexicano, Matías Almeyda destacó el ambiente que se ha vivido en las tres sedes del país y aseguró que la FIFA debería reconocer el papel que han desempeñado los aficionados mexicanos durante el torneo.

El técnico de Monterrey afirmó que el respaldo de la afición ha sido clave para llenar los estadios y convertir cada encuentro en una auténtica fiesta.

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El estratega argentino, quien regresó a la Liga MX para dirigir a Rayados de cara al Apertura 2026, también elogió las condiciones de los estadios de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, los cuales consideró a la altura de una Copa del Mundo.

Matías Almeyda destaca el apoyo de la afición mexicana en el Mundial 2026

(AP Foto/José Bretón)
(AP Foto/José Bretón)

Durante una conferencia de prensa en el centro de entrenamiento de Rayados, Almeyda señaló que los aficionados mexicanos han respondido sin importar qué selecciones jueguen en el país, llenando los estadios y generando un importante impacto económico para el torneo.

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“La FIFA le tiene que agradecer a los mexicanos, porque les llenan todos los estadios. Se convierten apoyando a Corea, Holanda. El mexicano vive una fiesta. Les llenan los estadios, le consumen. Están dejando un número importante. Así que, que viva México”, expresó.

El entrenador resaltó que la pasión del público ha sido uno de los factores que han distinguido a las sedes mexicanas durante la Copa del Mundo, donde aún restan cuatro partidos por disputarse antes de que el torneo continúe exclusivamente en Estados Unidos.

Almeyda elogia los estadios de México

(REUTERS/Pedro Nunes)
(REUTERS/Pedro Nunes)

Además del ambiente en las tribunas, el estratega argentino reconoció el trabajo realizado en los inmuebles que recibieron partidos mundialistas, asegurando que los recintos estuvieron a la altura del torneo más importante del futbol.

“Los escenarios que eligieron para jugar en México, impresionantes, felicitarlos cómo han puesto los estadios y uno que es parte de este futbol, más allá que he estado afuera, siempre nos alegra a todos”, comentó.

Mientras el Mundial entra en su fase de eliminación directa, Almeyda continúa con la preparación de Monterrey de cara al inicio del Apertura 2026 de la Liga MX y la participación del club en la Leagues Cup, competencias en las que buscará devolver a Rayados al protagonismo tanto en el plano nacional como internacional.

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