Qué necesita Corea del Sur para clasificar a dieciseisavos del Mundial 2026

Los surcoreanos ya no dependen de sí mismos para pasar de ronda. REUTERS/Lisi Niesner

Concluida la actividad del Grupo A en la Copa Mundial 2026, Corea del Sur quedó en una situación límite de cara a la fase de eliminación directa. La selección asiática finalizó en la tercera posición con tres puntos, producto de su victoria 2 a 1 sobre República Checa y sus derrotas frente a México y Sudáfrica.

El revés por 1-0 ante los sudafricanos en el Estadio Monterrey le impidió obtener uno de los dos boletos directos, por lo que ahora deberá esperar los resultados de los demás grupos para conocer si logra avanzar como uno de los mejores terceros lugares del torneo.

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El criterio de los mejores<b> </b>terceros en el nuevo<b> </b>formato del Mundial

Con la expansión de la Copa del Mundo a 48 selecciones, el sistema de competencia establece que avanzan a los dieciseisavos de final los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros.

En ese escenario, Corea del Sur ya no depende de sí mismo y deberá esperar a que concluyan los encuentros pendientes del resto de los sectores.

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Corea del Sur cayó por la mínima ante Sudáfrica.

Para mantenerse con vida en la competencia, el conjunto dirigido por Myung-Bo Hong necesita finalizar entre los ocho mejores terceros lugares del certamen.

Para ello, será fundamental que varios equipos que ocupen esa posición en los grupos restantes sumen menos de tres puntos o, en caso de igualar en unidades, presenten una peor diferencia de goles, menos goles anotados o un registro disciplinario menos favorable, de acuerdo con los criterios de desempate establecidos por la FIFA.

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Las combinaciones que mantienen con vida a Corea del Sur

Corea del Sur ya no tiene margen de maniobra y deberá esperar el desenlace de los grupos restantes para conocer si consigue uno de los ocho boletos destinados a los mejores terceros lugares del Mundial 2026.

Con tres puntos en su cuenta, el conjunto dirigido por Myung-Bo Hong depende de que varias selecciones no logren superarlo en la clasificación general.

Uno de los resultados que terminó por complicar su panorama fue el cierre del Grupo E. La victoria de Ecuador por 2-1 sobre Alemania, combinada con el triunfo de Costa de Marfil ante Curazao, dejó a los africanos como segundos del sector y a la selección sudamericana como tercer lugar con cuatro puntos.

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Ese resultado permitió a Ecuador colocarse por encima de Corea del Sur en la tabla de mejores terceros y redujo el número de plazas disponibles para avanzar a los dieciseisavos de final.

Son Heung-min no ha podido ser diferencial en el Mundial. REUTERS/Eloísa Sánchez

Ahora, la esperanza del conjunto asiático pasa por los grupos que aún faltan por concluir. Corea del Sur necesita que selecciones como Suecia, Croacia, Argelia, Paraguay, Cabo Verde, Bélgica, República Democrática del Congo y Senegal no consigan los resultados necesarios para superar o igualar con mejor diferencia de goles su registro de tres puntos y avanzar como mejores terceros."

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En caso de igualdad en unidades, la clasificación se definirá mediante la diferencia de goles, los goles anotados y, si persiste el empate, el criterio de juego limpio establecido por la FIFA.

Con varios sectores todavía por definirse, la selección surcoreana permanecerá pendiente de cada resultado hasta el cierre de la fase de grupos. Solo si logra ubicarse entre los ocho mejores terceros del torneo obtendrá el boleto a los dieciseisavos de final; de lo contrario, su participación en el Mundial 2026 llegará a su fin.

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