Cómo evitar ser víctima del delito contra la intimidad que penaliza la Ley Olimpia

Una serie de iconos y personajes detalla las medidas de seguridad en internet y la prevención de la difusión de fotos íntimas, con el respaldo legal y policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de delitos contra la intimidad digital ha llevado a la Policía de Investigación (PDI) a difundir una serie de recomendaciones centradas en la prevención. Estas medidas forman parte de la Ley Olimpia, cuyo propósito es salvaguardar la privacidad de las mujeres en los entornos en línea.

De acuerdo con las autoridades, la iniciativa establece sanciones para la difusión o sustracción de imágenes íntimas sin consentimiento. Su función principal es proteger el derecho de las mujeres a la intimidad frente a delitos digitales, definiendo el hecho como una transgresión grave a sus derechos fundamentales.

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A continuación te compartimos cómo cuidar tu privacidad ante los engaños en Internet.

Riesgos y espacios vulnerables en internet

La protección de la información privada depende, en gran medida, de conocer los espacios más expuestos. El correo electrónico, las redes sociales y los servicios de almacenamiento en la nube representan puntos críticos donde se concentran los riesgos de filtración.

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(Foto: Rogelio Morales/ Cuartoscuro)

Guardar fotografías o documentos personales en estas plataformas incrementa la posibilidad de accesos no autorizados. Por ello, se recomienda no utilizar estos servicios para almacenar contenido íntimo o sensible.

Contraseñas seguras y control de acceso

Las contraseñas funcionan como la primera barrera de defensa. El uso de claves débiles o compartidas facilita el acceso indebido a dispositivos y cuentas personales. Cambiar las contraseñas con frecuencia y evitar compartirlas protege la información desde el primer momento.

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Es fundamental prestar atención a las contraseñas de computadoras, ya que desde un solo equipo se puede acceder a múltiples plataformas. Mantenerlas seguras y privadas constituye una medida de protección indispensable.

La importancia de cerrar sesiones

Dejar sesiones abiertas en dispositivos compartidos o públicos es uno de los descuidos más habituales y peligrosos. Cerrar las sesiones luego de cada uso dificulta que otras personas accedan a cuentas personales sin autorización.

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(Foto: Rogelio Morales/ Cuartoscuro)

Este tipo de negligencia permite que terceros, con acceso físico al equipo, puedan explorar, copiar o divulgar datos privados en minutos. La prevención pasa por adoptar el hábito de cerrar todo acceso al finalizar su utilización.

Videollamadas y trato con desconocidos

Las videollamadas requieren precauciones adicionales, ya que existe la posibilidad de que la otra persona grabe el contenido sin consentimiento. Minimizar los riesgos implica evitar compartir información sensible y no interactuar con desconocidos en estos canales digitales.

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El contacto con personas sin identificación clara, a través de videollamadas, puede derivar en situaciones de vulnerabilidad. La recomendación es limitar este tipo de interacciones para reducir la exposición a posibles delitos.

Conductas sancionadas por la Ley Olimpia

La difusión de imágenes o datos íntimos ajenos, sin autorización, constituye un delito tipificado por la Ley Olimpia. La sanción se aplica incluso cuando el material fue obtenido con consentimiento, si en el momento de la difusión no existe autorización expresa.

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La clave para determinar la responsabilidad penal es la ausencia de consentimiento en la divulgación. Compartir información privada de terceros, aunque en su origen haya existido confianza, puede implicar consecuencias legales.

Protección legal y acciones recomendadas

La existencia de la Ley Olimpia otorga herramientas jurídicas para que las víctimas puedan identificar y denunciar vulneraciones a su intimidad. Esta legislación ha logrado convertir en delito conductas que antes quedaban sin castigo.

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Para protegerse frente a estos delitos, la recomendación principal es conocer el alcance de la ley y adoptar medidas preventivas en el manejo de datos personales. La información y la prevención son las mejores defensas frente a la violencia digital.

En caso de denunciar un caso de violencia digital amparado por la Ley Olimpia, debes acudir directamente a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de tu localidad para levantar una carpeta de investigación por el delito de violación a la intimidad sexual. Dependiendo de tu estado, existen canales de apoyo, orientación y vías digitales.

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