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La militar María Pilar fue apuñalada y asesinada por su pareja en Naucalpan tras una discusión

Daniel, quien vivía con ella, es el principal sospechoso y a quien sus amigos y conocidos señalan ya que fue borrada la cámara de seguridad tras el crimen

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María Pilar de 35 años era militar, fue hallada muerta con varias puñaladas en su cuarto donde vivía con su pareja Daniel Foto: Especial
María Pilar de 35 años era militar, fue hallada muerta con varias puñaladas en su cuarto donde vivía con su pareja Daniel Foto: Especial

María del Pilar, elemento de Sedena de 35 años, fue asesinada a puñaladas dentro de su casa en Naucalpan y la investigación apuntó de forma preliminar a su pareja sentimental, Daniel “N”, quien huyó y no había sido localizado, en un caso que también abrió una línea por posible violencia familiar previa.

El crimen ocurrió en la colonia Rincón Verde, en una vivienda de la calle Colorines. La mujer fue encontrada en una de las habitaciones con heridas visibles por arma blanca, después de que su hija se preocupara por no obtener respuesta y pidiera ayuda a su abuela para entrar a la recámara.

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Paramédicos y elementos de seguridad acudieron al domicilio tras el reporte al número de emergencias. Al revisar a la víctima, confirmaron que ya había muerto.

La última persona con ella habría sido su pareja de 42 años

De acuerdo con las primeras indagatorias, la última persona que habría estado con María del Pilar “N” fue Daniel “N”, de 42 años. Testimonios recabados durante la investigación señalaron que la noche anterior se escuchó una discusión dentro de la vivienda y que después el hombre salió del lugar.

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Ese dato colocó al hombre como principal sospechoso del asesinato. Hasta el momento de la información disponible, las autoridades mantenían su búsqueda para esclarecer el crimen y deslindar responsabilidades.

La casa quedó acordonada y bajo resguardo de corporaciones estatales y federales. Peritos en criminalística procesaron la escena para reconstruir la secuencia de los hechos y fijar los indicios localizados en el inmueble.

Uno de los hallazgos que complicó el caso apareció en el sistema de videovigilancia de la vivienda. Agentes ministeriales detectaron irregularidades en los registros y las primeras pesquisas indicaron que las grabaciones habrían sido eliminadas antes de que el principal sospechoso abandonara el domicilio.

Ese posible borrado de imágenes pasó a formar parte central de la investigación. La alteración de los registros de video podía dificultar la reconstrucción precisa de la línea de tiempo y la identificación de movimientos dentro y fuera de la casa.

La Fiscalía del Estado de México también analizó antecedentes de agresiones

Familiares declararon que la mujer presuntamente ya había sufrido agresiones y episodios de violencia por parte de su pareja. Esa información fue incorporada al expediente por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que investigó si existían antecedentes que permitieran entender el contexto previo al asesinato.

La indagatoria también se concentró en el entorno inmediato del domicilio y en los testimonios de quienes habrían escuchado la discusión. Vecinos refirieron ruidos y forcejeo antes de que la situación terminara en la muerte de la militar.

El caso ocurrió en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, y volvió a colocar la atención sobre la violencia contra las mujeres dentro del ámbito privado. También expuso que la víctima formaba parte activa de Sedena al momento de su asesinato.

Hasta entonces, la dependencia no había emitido un posicionamiento público sobre la muerte de su elemento. El cuerpo quedó a disposición de las autoridades competentes como parte de las diligencias ministeriales y periciales.

La búsqueda de Daniel “N” continuaba abierta. Las autoridades solicitaron apoyo ciudadano para aportar información que permitiera ubicarlo y avanzar en el esclarecimiento del crimen.

En el curso de las diligencias, los investigadores analizaron tanto la posible ruta de salida del sospechoso como la manipulación del sistema de cámaras. Esa combinación de fuga y alteración de registros se convirtió en uno de los puntos más sensibles del expediente.

El asesinato de María del Pilar “N” fue investigado como un hecho ocurrido dentro de un entorno presuntamente marcado por violencia previa. La información reunida hasta ese momento colocó en el centro del caso la discusión registrada horas antes, el hallazgo del cuerpo por parte de su hija y su madre, y la ausencia del hombre señalado.

  • María del Pilar “N”, militar activa de Sedena de 35 años, fue hallada muerta con heridas de arma blanca en su casa de la colonia Rincón Verde, en Naucalpan.
  • La última persona que habría estado con ella fue su pareja, Daniel “N”, de 42 años, quien salió del domicilio después de una discusión y no había sido localizado.
  • La investigación detectó irregularidades en el sistema de videovigilancia y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México también analizó denuncias familiares sobre presuntas agresiones previas.

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