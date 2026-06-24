Sheinbaum celebra su cumpleaños 64 en Palacio Nacional: así festejará la presidenta con su familia

Sheinbaum celebró su cumpleaños 64 en la conferencia 'La Mañanera del Pueblo'. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumple hoy 64 años de edad y comenzó su celebración en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en Palacio Nacional, donde fue recibida por los reporteros con ‘Las Mañanitas’.

La mandataria fue cuestionada sobre cómo tiene previsto celebrar el que sería su segundo cumpleaños como titular del Poder Ejecutivo, principalmente con su familia y seres queridos.

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Ante esto, Sheinbaum respondió que hoy tiene planeado comer con su esposo, José María Tarriba, en Palacio Nacional, ya que hoy juega la Selección Mexicana contra República Checa, a las 19:00 horas.

No obstante, este domingo celebrará con el resto de su familia, ya que hoy se les complicaría llegar al Centro Historico, debido a que en el Zócalo está el Fan Fest de la Copa Mundial 2026.

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“No, voy a comer aquí con mi esposo, por que como juega la selección pies está dificil llegar al Centro, para la familia, entonces ya el domingo vamos a comer con la familia”, dijo entre risas.

Al finalizar la conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo partió dos pasteles de chocolate con los reporteros y el personal de Presidencia, mientras escuchaban la canción Birthday, de la banda musical ‘The Beatles’.

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Políticos felicitan a Sheinbaum por su cumpleaños 64

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, fue de las primeras en publicar un mesaje dedicado a la presidenta, a través de su cuenta de X, en el cual le agradeció “por su entrega, congruencia y por demostrar que gobernar con honestidad y amor al pueblo es posible” y le desea que cumpla muchos años más.

“A nuestra presidenta @Claudiashein, en su día: gracias por su entrega, por su congruencia y por demostrar todos los días que gobernar con honestidad y amor al pueblo es posible.

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“México tiene la fortuna de ser conducido por una gran mujer, de convicciones firmes y corazón generoso. Que cumpla muchos años más llenos de salud y de triunfos para nuestro México”.

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