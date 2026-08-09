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¡Adiós Paso de Cortés! Sheinbaum propone nuevo nombre en pleno Día de los Pueblos Indígenas

La mandataria plantea el cambio al recordar que el paraje fue transitado por pueblos originarios antes de la llegada española

La mandataria plantea el cambio al recordar que el paraje fue transitado por pueblos originarios antes de la llegada española, y menciona que Hernán Cortés habría pasado por esa ruta rumbo a Tenochtitlan
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Desde el Ejido de Santiago Xalitzintla, en Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el arranque de la Jornada Nacional de Reforestación 2026, evento en el que anunció que el segundo domingo de agosto de cada año quedará decretado como fecha permanente para esta actividad, y propuso además renombrar el histórico “Paso de Cortés” como “Paso de los Pueblos Indígenas”.

Una coincidencia “no casual”: reforestación y pueblos indígenas

La mandataria destacó que la jornada se realizó el mismo día en que se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, coincidencia que, dijo, “no es casualidad”. Sheinbaum retomó una idea del científico Víctor Manuel Toledo, especialista en ecología, quien sostiene que las zonas mejor conservadas del territorio nacional son precisamente las que ocupan comunidades y pueblos indígenas, que han preservado la naturaleza “por cientos y miles de años”.

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  • “No podía haber desarrollo (...) sin el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales”, señaló la presidenta, al explicar la visión detrás del programa Sembrando Vida.

La propuesta sobre el Paso de Cortés

En el marco de esta reflexión, Sheinbaum recordó que el sitio donde se ubica el paraje conocido como “Paso de Cortés” —por donde Hernán Cortés habría transitado rumbo a Tenochtitlan— fue recorrido por los pueblos originarios mucho antes de la llegada española. Por ello, propuso llamarlo en adelante “Paso de los Pueblos Indígenas”.

Al institucionalizar una fecha fija para plantar árboles, el Gobierno federal busca dar continuidad a una agenda ambiental que también involucra a comunidades rurales, programas sociales y a la logística para sostener resultados medibles
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Sembrando Vida: ocho años de historia

La presidenta hizo un repaso del programa Sembrando Vida, creado hace ocho años durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy suma más de 400 mil sembradoras y sembradores en distintas regiones del país. De acuerdo con Sheinbaum, el programa ha permitido:

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  • La siembra de árboles frutales y maderables
  • La conservación de territorios productores de maíz, fruta y cacao
  • Bienestar económico para las familias participantes
  • La creación de viveros en distintos puntos del país para recuperar semillas

Sheinbaum también reconoció el respaldo de las Fuerzas Armadas, la Marina y la Guardia Nacional en el arranque y sostenimiento del programa a lo largo de estos años.

La estrategia convoca a comunidades, instituciones y ciudadanía para recuperar ecosistemas forestales, con una meta de 6.6 millones de árboles y plantas, además de 32 mil 184 hectáreas intervenidas, según la SADER
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Llamado nacional a reforestar

La mandataria citó una frase atribuida al escritor cubano José Martí, según la cual quien siembra un árbol “cambia la historia y se cambia a sí mismo”, para invitar a toda la ciudadanía a sumarse a la jornada, “desde el norte hasta el sur, desde el este hacia el oeste, desde los desiertos hasta la selva”.

El decreto y la protesta a los sembradores

Como parte del evento, Sheinbaum firmó el decreto que institucionaliza la Jornada Nacional de Reforestación y tomó protesta a los “sembradores de vida” y brigadistas presentes, a quienes pidió comprometerse a proteger bosques, selvas, ríos y manglares del país.

Drones para llegar a zonas de difícil acceso

El evento incluyó una demostración técnica con drones, utilizados para dispersar semillas en 12 sitios de 11 entidades federativas, especialmente en zonas de difícil acceso. Un responsable técnico explicó que cada intervención requiere una planeación previa con polígonos georreferenciados y que el seguimiento posterior se realiza mediante imágenes satelitales, precisando que el vuelo de demostración se llevó a cabo bajo condiciones controladas y con las distancias de seguridad correspondientes.

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