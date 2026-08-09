Presunto agente de la Fiscalía CDMX se disculpa tras acosar a una mujer en la Línea 3 del Metro: “Ya entendí, te pido perdón”

Una mujer siguió y grabó a un hombre al que señaló por acosarla dentro de la Línea 3 del Metro CDMX; el sujeto pidió disculpas e intentó escapar, pero un policía logró detenerlo. (Crédito: X | @nacholozano)

Guardar

Un hombre señalado por presuntamente acosar a una mujer dentro de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México fue detenido después de que la víctima lo siguiera por las instalaciones mientras pedía ayuda a gritos, luego de que el sujeto intentara escapar del lugar.

El momento quedó registrado en un video difundido en redes sociales, en el que se observa a la mujer confrontar al señalado y grabarlo con su teléfono celular. El hombre le pide disculpas en repetidas ocasiones mientras ambos esperan la llegada de un elemento de seguridad.

PUBLICIDAD

“Ya, discúlpame” y “te pido una disculpa”, se escucha decir al hombre en la grabación. La mujer, sin embargo, le responde que esperarán a que llegue un policía para atender el incidente.

El señalado intentó escapar por las escaleras

La situación dio un giro cuando la mujer comenzó a pedir ayuda y gritó para solicitar la presencia de algún oficial de policía. En ese momento, el hombre corrió hacia las escaleras de la estación, por lo que la víctima lo siguió mientras solicitaba a los elementos de seguridad que lo detuvieran.

PUBLICIDAD

Un policía finalmente alcanzó al señalado y procedió con su detención. Frente al personal de seguridad, el hombre volvió a ofrecer disculpas y aseguró que no volvería a repetir la conducta que se le atribuía.

(Crédito: X |@AdrianRubalcava)

La mujer rechazó las disculpas y pidió que el hombre fuera presentado ante la autoridad para que se determinara lo ocurrido.

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó que el incidente ocurrió en la Línea 3 y destacó que el personal de Seguridad actuó ante la solicitud de auxilio de la usuaria.

PUBLICIDAD

Reportan que sería agente de la Fiscalía capitalina

El periodista Carlos Jiménez informó que el detenido sería Marcos Alberto Dávila y señaló que presuntamente se desempeñaría como agente de la Fiscalía de Aprehensiones de la Ciudad de México.

De acuerdo con la versión difundida por el periodista, el hombre habría intentado evitar proporcionar sus datos después de la intervención policial y posteriormente habría sido llevado ante un Juez Cívico por una acusación relacionada con vejaciones verbales.

PUBLICIDAD

Hasta el cierre de esta nota informativa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha confirmado públicamente que el detenido forme parte de su personal.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, que deberán determinar la situación jurídica del hombre y las posibles responsabilidades derivadas del incidente ocurrido dentro del Metro capitalino.

PUBLICIDAD

El director del Metro, Adrián Rubalcava, aseguró que en el STC hay cero tolerancia al acoso. (Crédito: X | @AdrianRubalcava)

Otros casos de acoso recientes en el Metro de CDMX

El 24 de enero de 2026, policías detuvieron a un hombre de 40 años en la estación Chapultepec de la Línea 1 después de que una usuaria lo señalara por tomarle fotografías y videos. Los agentes revisaron el teléfono y, de acuerdo con los reportes, encontraron imágenes de la denunciante. El hombre fue llevado ante un Juzgado Cívico para determinar la situación derivada de la acusación. La mujer decidió no continuar con una denuncia formal, por lo que el caso no avanzó hacia una investigación penal.

El 21 de abril, una joven identificada como Sara relató que un hombre se le acercó mientras salía de la estación Boulevard Puerto Aéreo de la Línea 1 y se masturbó frente a ella. La mujer pidió ayuda y cuestionó posteriormente la respuesta que recibió por parte del personal del Metro, quien, según declaró a algunos medios, le dijo que no podía hacer nada.

PUBLICIDAD

El 28 de abril, una mujer pidió ayuda a policías en la estación Zapata luego de señalar a un hombre que presuntamente había tomado fotografías de su hija de 15 años. El incidente habría comenzado durante un trayecto por la Línea 12 y continuó hasta el transbordo hacia la Línea 3. Los elementos de seguridad localizaron al señalado en Zapata y lo detuvieron. El caso fue turnado ante la autoridad correspondiente para determinar responsabilidades.