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Cirugías de cataratas gratis en Baja California para adultos mayores: requisitos y cómo solicitarlas

La cirugía de cataratas gratis se dirige a personas de 60 años o más que no tienen derechohabiencia en el IMSS o el ISSSTE

Una enfermera o profesional de la salud con uniforme azul habla con cinco adultos mayores sentados en una sala de espera blanca con el logo de Baja California.
Una profesional de la salud informa a un grupo de adultos mayores en la sala de espera de una clínica del Gobierno de Baja California. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, anunció desde su cuenta oficial en ‘X’ que los adultos mayores podrán acceder a una cirugía totalmente gratuita para las cataratas. Según la mandataria, esta atención permite a los beneficiarios recuperar autonomía y calidad de vida, impactando positivamente en su bienestar y el de sus familias.

Requisitos para acceder a la cirugía de cataratas gratis

El programa está dirigido exclusivamente a personas de 60 años o más. Uno de los requisitos clave es no contar con derechohabiencia en instituciones federales de salud como el IMSS o el ISSSTE.

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Afiche informativo sobre cirugías de cataratas gratuitas en Baja California, México, con imagen de una mujer y caravanas de salud
El Gobierno de Baja California promueve cirugías de cataratas gratuitas para personas de 60 años o más a través de las Caravana de Salud en diversas ciudades. (@MarinadelPilar)

Además, es necesario que los interesados acudan previamente a una valoración gratuita de optometría, realizada por personal de las Caravanas de Salud.

Después de la valoración, quienes sean candidatos reciben un vale para la cirugía, la cual se programa en fechas y sedes específicas del estado.

Contacto y proceso para solicitar la cirugía

Quienes deseen beneficiarse pueden obtener más información comunicándose a los teléfonos oficiales según su municipio. Para Mexicali y San Felipe están disponibles los números (686) 557-1476, (686) 559-6407 y (686) 556-0807. En Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito el contacto es (664) 638-6759. Para Ensenada y San Quintín, el número es (646) 178-0823.

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El programa, operado por la estrategia Bienestar Compartido, busca atender a la población adulta mayor sin seguridad social, acercando atención oftalmológica especializada y valoraciones gratuitas en comunidades rurales y urbanas.

En México, las cataratas causan 34% de los casos de ceguera y afectan a 760 mil personas

Las cataratas, la diabetes, el envejecimiento y la ceguera están cada vez más ligados: la opacidad del cristalino aumenta en el mundo por el crecimiento de la población de adultos mayores, el alza de la diabetes mellitus y la exposición prolongada al sol sin protección, una combinación que mantiene a este padecimiento como la principal causa de pérdida de visión, aunque su efecto puede revertirse con cirugía.

Ojos de adulto mayor con cataratas
Ojos de adulto mayor con cataratas. CRÉDITOS: Fundación UNAM

En México, 34 % de los casos de ceguera se debe a cataratas y el problema afecta a 760 mil personas. Según explicó Georgina Soto Cruz, responsable de la Clínica de Optometría de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León, el incremento de la población de la tercera edad y el avance de la diabetes elevan el número de personas que pueden desarrollar este padecimiento.

Según la Gaceta Digital UNAM, Soto Cruz definió las cataratas como la opacidad del lente cristalino. La académica de la ENES León señaló que ciertos componentes del ojo, entre ellos las proteínas, cambian sus características y eso provoca que el lente se opaque y aparezca visión borrosa.

La especialista comparó ese efecto con mirar a través de una ventana sucia o empañada. También indicó que la percepción de los colores cambia y puede hacer que se vean menos intensos.

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