No es la suciedad: la verdadera razón por la que las cucarachas invaden tu casa

Las cucarachas invaden la casa porque encuentran adentro las tres condiciones que necesitan para sobrevivir: comida, agua y refugio.
Sucede en cualquier hogar, limpio o no, y ocurre principalmente de noche. La suciedad puede facilitar que se queden, pero no es la razón por la que llegan, según documentan la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el Centro Nacional de Salud en el Hogar (NCHH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Por qué las cucarachas aparecen aunque la casa esté limpia
El NCHH lo establece en su página oficial, en el apartado sobre cucarachas: “cualquier hogar con comida o humedad puede tener cucarachas”. Las cocinas y los baños concentran el mayor número porque combinan alimentos, tuberías y humedad constante.
La EPA lo confirma en su portal: las plagas se instalan cuando encuentran comida, agua y refugio. Privarlas de esas tres condiciones es la única estrategia que funciona a largo plazo.
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Una cucaracha en la cocina deja un mapa químico que atrae a las demás
El Centro Nacional de Información sobre Plaguicidas (NPIC, por sus siglas en inglés), operado por la Universidad Estatal de Oregón, señala en su sitio web oficial que estos insectos son atraídos por sus propios desechos: heces, mudas de exoesqueleto y cadáveres.
Una vez que una cucaracha estuvo en la cocina de una casa, dejó señales químicas que guían a otras hacia el mismo lugar.
Eso explica por qué una infestación crece aunque el hogar esté limpio: las señales ya están depositadas en grietas, detrás de electrodomésticos y dentro de cajones. Limpiar la superficie no las elimina.
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El NPIC también distingue el control por especie. La cucaracha alemana es la que vive, se reproduce y forma colonias dentro del hogar: anida detrás de electrodomésticos, en cajones y dentro de grietas.
La cucaracha americana —la grande, que en ocasiones vuela— viene del drenaje y entra al hogar atraída por el calor y la humedad, pero no hace nido adentro.
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La cucaracha más común en departamentos y casas no puede vivir más de una semana sin agua
La cucaracha alemana —la pequeña, la más común en departamentos y edificios de la Ciudad de México— depende completamente del ambiente doméstico.
Según un artículo publicado en la plataforma UNAM Global, no puede sobrevivir más de una semana sin acceso a agua. Su cuerpo la obliga a buscarla de forma constante.
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Cualquier fuga menor, esponja húmeda o bandeja de goteo del refrigerador le basta. Las crías son aún más sensibles: mueren en días si no encuentran humedad.
Alejandra Alvarado Zink, bióloga especialista de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, explica en ese mismo artículo que el 1% de las 4 mil 500 especies de cucarachas que existe es plaga precisamente porque sobrevive en la basura que generamos. “Por eso traen consigo microorganismos, como las bacterias”, señala.
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Los desechos de cucaracha —mudas, saliva, heces y partes del cuerpo— quedan suspendidos en el aire del hogar y pueden desencadenar ataques de asma en personas sensibilizadas.
Los niños son los más expuestos porque pasan más tiempo en interiores, según el NCHH.
Cómo prevenir la plaga de cucarachas en el hogar
El NPIC recomienda reparar fugas, limpiar la cocina y el fregadero antes de dormir, guardar los alimentos en recipientes herméticos y sellar grietas y hendiduras alrededor de tuberías, cables y muebles.
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Las cucarachas pueden masticar cartón y papel, por lo que las cajas acumuladas en la alacena o en cualquier otro lugar también funcionan como refugio y fuente de alimento.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) señala en un comunicado publicado en el sitio oficial del Gobierno de México que limpiar la grasa acumulada en la cocina y eliminar estancamientos de agua son acciones directas para reducir la plaga.
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