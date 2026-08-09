México
Agregar Infobae enGoogle

No es la suciedad: la verdadera razón por la que las cucarachas invaden tu casa

Las cucarachas se instalan en cualquier hogar donde encuentren comida, agua y refugio sin importar qué tan limpio esté, advierten especialistas sanitarios

Infografía con ilustraciones de cucarachas, una cocina con comida, un grifo goteando, una pared con grietas, una aspiradora, una cocina sucia y una casa de noche con luna.
Las cucarachas buscan tres condiciones básicas para instalarse: comida, agua y refugio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las cucarachas invaden la casa porque encuentran adentro las tres condiciones que necesitan para sobrevivir: comida, agua y refugio.

Sucede en cualquier hogar, limpio o no, y ocurre principalmente de noche. La suciedad puede facilitar que se queden, pero no es la razón por la que llegan, según documentan la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el Centro Nacional de Salud en el Hogar (NCHH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

PUBLICIDAD

Una cucaracha alemana grande y tres pequeñas sobre una pared clara en el rincón de una casa, con fondo interior borroso.
Cualquier hogar con comida o humedad puede tener cucarachas, independientemente de qué tan limpio esté. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las cucarachas aparecen aunque la casa esté limpia

El NCHH lo establece en su página oficial, en el apartado sobre cucarachas: “cualquier hogar con comida o humedad puede tener cucarachas”. Las cocinas y los baños concentran el mayor número porque combinan alimentos, tuberías y humedad constante.

La EPA lo confirma en su portal: las plagas se instalan cuando encuentran comida, agua y refugio. Privarlas de esas tres condiciones es la única estrategia que funciona a largo plazo.

PUBLICIDAD

Cucaracha marrón sobre encimera blanca de cocina. Recipiente transparente con tapa azul. Armarios de cocina con tazas en el fondo.
Las cucarachas son atraídas por sus propios desechos: heces, mudas de exoesqueleto y cadáveres dejan señales químicas que guían a otras hacia el mismo lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cucaracha en la cocina deja un mapa químico que atrae a las demás

El Centro Nacional de Información sobre Plaguicidas (NPIC, por sus siglas en inglés), operado por la Universidad Estatal de Oregón, señala en su sitio web oficial que estos insectos son atraídos por sus propios desechos: heces, mudas de exoesqueleto y cadáveres.

Una vez que una cucaracha estuvo en la cocina de una casa, dejó señales químicas que guían a otras hacia el mismo lugar.

Infografía que muestra la propagación de cucarachas en el hogar, con ilustraciones de insectos, cocina, mano limpiando, grietas, drenaje y texto explicativo.
La infografía detalla la propagación de las infestaciones de cucarachas en el hogar, señalando el mapa químico que las atrae y las características de las especies alemana y americana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso explica por qué una infestación crece aunque el hogar esté limpio: las señales ya están depositadas en grietas, detrás de electrodomésticos y dentro de cajones. Limpiar la superficie no las elimina.

El NPIC también distingue el control por especie. La cucaracha alemana es la que vive, se reproduce y forma colonias dentro del hogar: anida detrás de electrodomésticos, en cajones y dentro de grietas.

La cucaracha americana —la grande, que en ocasiones vuela— viene del drenaje y entra al hogar atraída por el calor y la humedad, pero no hace nido adentro.

Tres cucarachas alemanas caminan en fila sobre una superficie de madera de un armario de cocina, una liderando y dos siguiendo de cerca, con luz tenue.
La cucaracha alemana vive, se reproduce y forma colonias dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cucaracha más común en departamentos y casas no puede vivir más de una semana sin agua

La cucaracha alemana —la pequeña, la más común en departamentos y edificios de la Ciudad de México— depende completamente del ambiente doméstico.

Según un artículo publicado en la plataforma UNAM Global, no puede sobrevivir más de una semana sin acceso a agua. Su cuerpo la obliga a buscarla de forma constante.

Cualquier fuga menor, esponja húmeda o bandeja de goteo del refrigerador le basta. Las crías son aún más sensibles: mueren en días si no encuentran humedad.

Una cucaracha alemana de color marrón sobre una superficie metálica de fregadero, con un desagüe circular y gotas de agua.
Sellar grietas y hendiduras alrededor de tuberías, cables y muebles es una de las medidas más efectivas para impedir que las cucarachas se instalen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alejandra Alvarado Zink, bióloga especialista de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, explica en ese mismo artículo que el 1% de las 4 mil 500 especies de cucarachas que existe es plaga precisamente porque sobrevive en la basura que generamos. “Por eso traen consigo microorganismos, como las bacterias”, señala.

Los desechos de cucaracha —mudas, saliva, heces y partes del cuerpo— quedan suspendidos en el aire del hogar y pueden desencadenar ataques de asma en personas sensibilizadas.

Tapa de bote de basura de plástico gris con gotas de líquido transparente, pequeñas chinches, una mosca difusa, suciedad verdosa y reflejos.
Las cocinas y los baños concentran el mayor número de cucarachas por la combinación de alimentos, tuberías y humedad constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los niños son los más expuestos porque pasan más tiempo en interiores, según el NCHH.

Cómo prevenir la plaga de cucarachas en el hogar

El NPIC recomienda reparar fugas, limpiar la cocina y el fregadero antes de dormir, guardar los alimentos en recipientes herméticos y sellar grietas y hendiduras alrededor de tuberías, cables y muebles.

Las cucarachas pueden masticar cartón y papel, por lo que las cajas acumuladas en la alacena o en cualquier otro lugar también funcionan como refugio y fuente de alimento.

Infografía con seis ilustraciones que muestran limpieza de cocina, eliminación de grasa, sellado de grietas, almacenamiento de alimentos y retirada de cajas de cartón.
Expertos del NPIC y CENAPRED señalan prácticas clave para prevenir la plaga de cucarachas en el hogar, enfocadas en la limpieza, el almacenamiento de alimentos y el sellado de grietas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) señala en un comunicado publicado en el sitio oficial del Gobierno de México que limpiar la grasa acumulada en la cocina y eliminar estancamientos de agua son acciones directas para reducir la plaga.

Temas Relacionados

CucarachasPlagasHogarInsectosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Becas del Bienestar 2026: estos son los apoyos para el ciclo escolar 2026-2027

Estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidad pueden acceder a distintos apoyos

Becas del Bienestar 2026: estos son los apoyos para el ciclo escolar 2026-2027

Temblor hoy en México 9 de agosto: se registra sismo de magnitud 4.1 en Huixtla, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 9 de agosto: se registra sismo de magnitud 4.1 en Huixtla, Chiapas

Cynthia Klitbo comete tremendo error en La Casa de los Famosos México y menciona reality de TV Azteca

La actriz ha generado polémica dentro del programa de Televisa por su fuerte personalidad y su forma directa de hablar

Cynthia Klitbo comete tremendo error en La Casa de los Famosos México y menciona reality de TV Azteca

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Una decena de escuderías con 20 pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Trabajo forzado y mendicidad: el rostro masculino de la trata de personas en México

En México muestra un aumento de víctimas masculinas y la diversificación de sus destinos

Trabajo forzado y mendicidad: el rostro masculino de la trata de personas en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de “Los Vallarta”, célula ligada al CJNG en el Edomex

Revelan que Ángel Aguirre habría solicitado desaparecer pruebas del caso Ayotzinapa porque su sobrino “estaba al tanto”

Arrestan en San Luis Potosí a hombre buscado por Estados Unidos e Interpol: lo acusan de homicidio

Dan prisión preventiva a Guadalupe “N”, implicada en la red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: por qué se rumora que hoy habrá doble eliminación

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: por qué se rumora que hoy habrá doble eliminación

¿Caifanes en el examen? Los memes que dejó la prueba control de la UNAM por la sede de CDMX

Cynthia Klitbo comete tremendo error en La Casa de los Famosos México y menciona reality de TV Azteca

Survivor México: quién sale eliminado hoy 9 de agosto

Alfredo Adame reacciona al ingreso de Carlos Trejo a la Granja VIP, “ya le di de tragar muchos años”

DEPORTES

México vs Estados Unidos Final Sub-20 Concacaf EN VIVO: Alfaro abre el marcador 1 - 0 para el Tri

México vs Estados Unidos Final Sub-20 Concacaf EN VIVO: Alfaro abre el marcador 1 - 0 para el Tri

Canelo Álvarez reconoce el tiempo que le queda como boxeador profesional antes del retiro

Jürgen Damm se disculpa por comentario en vivo sobre las personas no nacidas en México y Faitelson lo defiende

Ricardo “Finito” López revela cuál fue la pelea más dura de su carrera

¿Cómo le fue a Romina Hinojosa en la última etapa del Tour de Francia Femenino 2026?