Recolectan firmas para devolver acceso gratuito los martes en el Museo Dolores Olmedo

El video documenta una jornada de registro o interacción ciudadana en un espacio público al aire libre. Varias personas, incluyendo adultos mayores, se congregan alrededor de mesas blancas para llenar formularios o firmar documentos. Un hombre asiste a una mujer mayor con el proceso de escritura. Un gran cartel con la imagen de una mujer se observa en el fondo. El escenario incluye puestos de venta y transeúntes, sugiriendo un mercado o plaza concurrida. El evento se desarrolla durante el día bajo condiciones soleadas.

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El Colectivo Defendamos el Museo Dolores Olmedo ha lanzado una solicitud dirigida a la dirección y al patronato del recinto cultural, invitando a la ciudadanía y a la comunidad interesada a firmar una petición clara: que los días martes vuelvan a ser de entrada libre para toda la población en este emblemático espacio de la alcaldía Xochimilco.

Tras más de seis años de cierre —iniciado en 2020 por la pandemia de Covid-19 y prolongado por trabajos de restauración y modernización— los habitantes de Xochimilco y la Ciudad de México exigen que se respete esta política que históricamente permitió democratizar el acceso al arte.

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¿Cómo firmar?

Además de hacer mesas de recolección, el colectivo mantiene abierta una solicitud en change.org a través del siguiente enlace: https://goo.su/hPkJD, en que se tiene que completar un formulario con datos como:

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Nombre

Apellido

Correo electrónico

Una página de Change.org muestra una petición para el Museo Dolores Olmedo de Ciudad de México, que busca restablecer la entrada gratuita los martes y cuenta con 524 firmas. (Colectivo Defendamos el Museo Dolores Olmedo | Change.org )

Los solicitantes recordaron que, previo al cierre del inmueble, el acceso sin costo de los martes fue un pilar fundamental para la comunidad. Durante muchos años, esta iniciativa permitió que miles de personas —desde estudiantes y familias, hasta adultos mayores, artistas e investigadores— pudieran conocer y disfrutar el patrimonio cultural sin que el factor económico fuera un obstáculo.

El colectivo sostiene que mantener la gratuidad no solo facilita el ejercicio de los derechos culturales de la población, sino que cumple cabalmente con la voluntad original de su fundadora, Dolores Olmedo.

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Aumento de tarifas tras su reapertura en 2026

El recinto reabrió sus puertas el 30 de mayo de 2026, conservando su sede original en Xochimilco (abierto de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas). Sin embargo, la reapertura trajo consigo una actualización de precios que, según el colectivo, limita el acercamiento al arte y la cultura para los sectores de menores ingresos.

Un documento detalla las tarifas de entrada y opciones de acceso gratuito para el Museo Dolores Olmedo en Xochimilco, México, vigentes en 2026 y previas en 2017. (Defendamos el museo Dolores Olmedo )

La voluntad del fideicomiso y la preservación del derecho a la cultura

Mediante una carta dirigida al comité técnico del fideicomiso del Museo Dolores Olmedo, vecinos y representantes vecinales piden formalmente que se respete la política de entrada libre, en concordancia con lo que dictan otros museos del país.

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El fideicomiso de Dolores Olmedo estipula que la colección debe permanecer en La Noria, Xochimilco. CRÉDITO: Museo Dolores Olmedo

El colectivo señala que el fideicomiso creado por Dolores Olmedo en 2002 —el cual cuenta con un fondo intocable de 60,000,000 de pesos— estipula claramente su finalidad social:

“Es para que el pueblo de México y el mundo, conozcan las obras de Diego Rivera y Frida Kahlo, así como todo lo que integra el patrimonio fideicomitido, para enriquecer el nivel cultural del ‘Pueblo de México’ que será a quien le beneficie y lo disfrute”.

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El impacto económico en el acceso a la cultura, según el INEGI

De acuerdo con los resultados del Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT 2024) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el costo de los boletos es un factor determinante para el acceso a la cultura en México.

Los datos demuestran que contar con una entrada a bajo costo es el principal motivo para que la población adulta asista a museos y exposiciones:

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El 38.0% de la población mayor de 18 años señala el aspecto económico como una motivación primordial, superando a factores como la cercanía del lugar o que el evento sea en fin de semana.

Este impacto económico influye de forma diferenciada por sexo: afecta en mayor medida a las mujeres (40.5%) que a los hombres (35.0%).

Un gráfico de barras ilustra los motivos por los que la población de 18 años y más considera asistir a eventos culturales en 2024; la entrada a bajo costo representa el 38.0 %. (INEGI )

Para finalizar su solicitud, el colectivo enfatizó la importancia de los recintos como espacios sociales: “Creemos firmemente que el acceso a la cultura debe ser cada vez más incluyente, aparte de ser un derecho. Un día de entrada gratuita no solo beneficia a los visitantes, sino que fortalece la misión social de un museo: acercar el arte a toda la población, fomentar la educación, inspirar a las nuevas generaciones y fortalecer el vínculo entre el museo y su comunidad”.