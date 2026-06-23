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Llamado de Maru Campos sobre Rocha Moya es propaganda política: Sheinbaum niega tensión con EEUU

La gobernadora de Chihuahua exigió el fin de semana entregar al gobernador sinaloense al Departamento de Justicia por presuntos vínculos con el crimen organizado

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En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria rechaza que el tema genere fricciones bilaterales y sostiene que el llamado de la gobernadora Maru Campos forma parte de una campaña partidista. (Infobae-Itzallana)
En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria rechaza que el tema genere fricciones bilaterales y sostiene que el llamado de la gobernadora Maru Campos forma parte de una campaña partidista. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este martes 23 de junio que exista tensión con Estados Unidos por el caso de Rubén Rocha Moya y calificó como “propaganda política” el llamado de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para que el gobierno federal entregue al gobernador con licencia de Sinaloa a las autoridades estadounidenses.

Es propaganda política, es propaganda. No voy a caer en un asunto de propaganda política, en un debate con la gobernadora de Chihuahua”, respondió Sheinbaum en su conferencia mañanera en Palacio Nacional. Ante la pregunta directa sobre si existe tensión bilateral por el tema, la mandataria fue tajante: “Claro que no”.

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Sheinbaum pide a Campos cumplir con su trabajo

La presidenta evitó entrar en el fondo del planteamiento de Campos y redirigió la discusión hacia las responsabilidades de cada cargo. “Hay una relación institucional. Ella que cumpla con el suyo y yo cumplo con el mío”, señaló Sheinbaum.

La respuesta llegó un día después de que Campos difundiera un video en sus redes sociales en el que exigió al gobierno federal investigar públicamente a funcionarios señalados por autoridades estadounidenses y entregar a Rocha Moya al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo acusa de presuntos vínculos con el crimen organizado.

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La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este martes 23 de junio que exista tensión con Estados Unidos por el caso de Rubén Rocha Moya y calificó como "propaganda política" el llamado de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para que el gobierno federal entregue al gobernador con licencia de Sinaloa a las autoridades estadounidenses.

La postura de Campos: soberanía e impunidad

En su mensaje del domingo, la gobernadora panista sostuvo que la tensión entre México y Estados Unidos en materia de seguridad es consecuencia de la protección que, según afirmó, el gobierno de Morena brinda a funcionarios señalados por autoridades estadounidenses.

Lo que atenta más contra la soberanía de México no es un gobierno extranjero, sino la impunidad del crimen organizado”, afirmó Campos Galván. La mandataria también advirtió que la negativa a procesar a los funcionarios señalados podría derivar en un deterioro de la relación bilateral y afectaciones al T-MEC.

Al mismo tiempo, la gobernadora subrayó que rechaza cualquier intervención militar unilateral en territorio mexicano. “Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices”, expresó.

Una mujer, identificada como gobernadora de un estado fronterizo mexicano, pronuncia un discurso formal al aire libre sobre la soberanía nacional. El contenido aborda preocupaciones sobre posibles acciones militares unilaterales en territorio mexicano y el impacto en el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) debido a la seguridad. La oradora hace un llamado a la aplicación de la ley y critica a un régimen político por presuntos vínculos con el crimen organizado. Mencionando a Chihuahua, destaca la importancia de la integridad territorial.

Morena responde: acusan a Campos de promover el intervencionismo

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, respondió antes que Sheinbaum al video de la gobernadora chihuahuense. Montiel acusó a Campos de promover la intervención extranjera y de repetir estrategias similares a las del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por sus presuntos acuerdos con el Cártel de Sinaloa.

Desde el Congreso, legisladores de la llamada Cuarta Transformación presentaron una solicitud de juicio político contra Campos, aunque la petición no fue ratificada por los diputados.

El caso Rocha Moya se mantiene sin resolución pública. El gobernador con licencia de Sinaloa permanece separado de su cargo desde noviembre de 2025, cuando trascendió que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señala por presuntos vínculos con el crimen organizado.

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