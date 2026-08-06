Diarrea explosiva: Secretaría de Salud inspecciona centro turístico de Quintana Roo tras casos de ciclosporiasis en viajeros de Reino Unido

La Secretaría de Salud hizo una visita de inspección a un centro turístico de Quintana Roo por los casos de ciclosporiasis en Reino Unido. Crédito: EFE

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Este miércoles, se dio a conocer que la Secretaría de Salud (Ssa) dio paso a un análisis de alimentos y agua en más de una docena de hoteles de un centro turístico de Quintana Roo, luego de que las autoridades de Reino Unido confirmaron casos de ciclosporiasis en viajeros que se alojaron en ese lugar.

Mientras las autoridades sanitarias realizaban la indagatoria en cuestión en instalaciones turísticas de Quintana Roo, México ya registra 33 casos de ciclosporiasis en varias entidades.

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De acuerdo con la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como la Dirección General de Epidemiología desplegaron cinco brigadas de trabajo que concluyeron la visita de verificación sanitaria en 16 hoteles de Quintana Roo.

“Desde que se recibió la notificación internacional correspondiente, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Epidemiología (DGE), en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), activó los protocolos de investigación epidemiológica y de verificación sanitaria previstos para este tipo de eventos”, explicó la Ssa en una nota informativa.

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¿En qué consistió la investigación de Salud?

La dependencia federal también detalló que durante las visitas al centro turístico se llevaron a cabo inspecciones, entrevistas epidemiológicas, revisión de procesos, rastreabilidad de alimentos y tomas de muestras de frutas, verduras y agua para análisis especializados.

Además, la dependencia a cargo de David Kershenobich Stalnikowitz reveló que las visitas concluyeron el pasado martes 4 de agosto y que los laboratorios ya están llevando a cabo “el procesamiento de las muestras recolectadas”.

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También informó a la población que en nuestro país se mantiene activa la vigilancia epidemiológica para la Cyclospora cayetanesis.

“Adicionalmente, tras la notificación emitida por las autoridades sanitarias del Reino Unido respecto de viajeros con antecedente de estancia en la Riviera Maya, Cofepris y la Dirección General de Epidemiología desplegaron cinco brigadas de trabajo que concluyeron la visita de verificación sanitaria en 16 hoteles de Quintana Roo, realizando inspecciones, entrevistas epidemiológicas, revisión de procesos, rastreabilidad de alimentos y toma de muestras de frutas, verduras y agua para análisis especializados.

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“Las visitas de campo concluyeron el 4 de agosto y actualmente los laboratorios realizan el procesamiento de las muestras recolectadas, cuyos resultados serán dados a conocer una vez concluidos los análisis correspondientes”, agregó la dependencia.

Salud refuerza vigilancia epidemiológica en Quintana Roo

Por otro lado, la Secretaría de Salud reconoció que halló “áreas de oportunidad” durante su visita de inspección al centro turístico de Quintana Roo, por lo que –de inmediato y junto con autoridades sanitarias estatales– implementó medidas para reforzar los mecanismos de vigilancia epidemiológica.

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FOTO DE ARCHIVO: Lechuga expuesta para la venta, en medio de informes sobre la caída de la confianza del consumidor en la lechuga y otros productos frescos durante el actual brote de ciclosporiasis que ha enfermado a miles de personas en todo Estados Unidos, en un supermercado en Washington, D.C., EE. UU., 24 de julio de 2026. REUTERS/Nathan Howard/File Photo

“De manera paralela, las autoridades sanitarias identificaron oportunidades para fortalecer los mecanismos de vigilancia epidemiológica, la capacitación del personal de salud, los sistemas de notificación y los procedimientos de inocuidad alimentaria en establecimientos turísticos, acciones que comenzaron a implementarse de inmediato en coordinación con autoridades estatales, instituciones de salud y prestadores de servicios médicos”, confirmó en el boletín la dependencia sanitaria.

Reino Unido reporta casos de ciclosporiasis

La medida tomada por las autoridades mexicanas, se dio después de que la Agencia Sanitaria de Reino Unido emitió una alerta por 67 casos de ciclosporiasis en el país, de los cuales 47 procedían de México.

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diarrea explosiva- ciclosporiasis (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

En consecuencia, la Agencia Sanitaria de la nación europea se puso en contacto con su par mexicana para informar sobre el registro en el aumento de las infecciones, sobre todo, porque varios turistas estuvieron en Quintana Roo.

Primero por el brote en Estados Unidos y, ahora, en Reino Unido, la Secretaría de Salud ha tenido que indagar si nuestro país es el origen de las infecciones de ciclosporiasis entre ciudadanos de esos países. Pero, aún, no han nada confirmado.

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