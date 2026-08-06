México
Agregar Infobae enGoogle

Diarrea explosiva: Secretaría de Salud inspecciona centro turístico de Quintana Roo tras casos de ciclosporiasis en viajeros de Reino Unido

Varios casos de ciclosporiasis en Reino Unido tienen conexión con ciudadanos de ese país que visitaron México recientemente

La Secretaría de Salud hizo una visita de inspección a un centro turístico de Quintana Roo por los casos de ciclosporiasis en Reino Unido. Crédito: EFE
La Secretaría de Salud hizo una visita de inspección a un centro turístico de Quintana Roo por los casos de ciclosporiasis en Reino Unido. Crédito: EFE
Guardar

Este miércoles, se dio a conocer que la Secretaría de Salud (Ssa) dio paso a un análisis de alimentos y agua en más de una docena de hoteles de un centro turístico de Quintana Roo, luego de que las autoridades de Reino Unido confirmaron casos de ciclosporiasis en viajeros que se alojaron en ese lugar.

Mientras las autoridades sanitarias realizaban la indagatoria en cuestión en instalaciones turísticas de Quintana Roo, México ya registra 33 casos de ciclosporiasis en varias entidades.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como la Dirección General de Epidemiología desplegaron cinco brigadas de trabajo que concluyeron la visita de verificación sanitaria en 16 hoteles de Quintana Roo.

“Desde que se recibió la notificación internacional correspondiente, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Epidemiología (DGE), en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), activó los protocolos de investigación epidemiológica y de verificación sanitaria previstos para este tipo de eventos”, explicó la Ssa en una nota informativa.

PUBLICIDAD

¿En qué consistió la investigación de Salud?

La dependencia federal también detalló que durante las visitas al centro turístico se llevaron a cabo inspecciones, entrevistas epidemiológicas, revisión de procesos, rastreabilidad de alimentos y tomas de muestras de frutas, verduras y agua para análisis especializados.

Imagen LGYKRYAXL5GIDB5ZV72KMKYSUE

Además, la dependencia a cargo de David Kershenobich Stalnikowitz reveló que las visitas concluyeron el pasado martes 4 de agosto y que los laboratorios ya están llevando a cabo “el procesamiento de las muestras recolectadas”.

También informó a la población que en nuestro país se mantiene activa la vigilancia epidemiológica para la Cyclospora cayetanesis.

“Adicionalmente, tras la notificación emitida por las autoridades sanitarias del Reino Unido respecto de viajeros con antecedente de estancia en la Riviera Maya, Cofepris y la Dirección General de Epidemiología desplegaron cinco brigadas de trabajo que concluyeron la visita de verificación sanitaria en 16 hoteles de Quintana Roo, realizando inspecciones, entrevistas epidemiológicas, revisión de procesos, rastreabilidad de alimentos y toma de muestras de frutas, verduras y agua para análisis especializados.

“Las visitas de campo concluyeron el 4 de agosto y actualmente los laboratorios realizan el procesamiento de las muestras recolectadas, cuyos resultados serán dados a conocer una vez concluidos los análisis correspondientes”, agregó la dependencia.

Salud refuerza vigilancia epidemiológica en Quintana Roo

Por otro lado, la Secretaría de Salud reconoció que halló “áreas de oportunidad” durante su visita de inspección al centro turístico de Quintana Roo, por lo que –de inmediato y junto con autoridades sanitarias estatales– implementó medidas para reforzar los mecanismos de vigilancia epidemiológica.

FOTO DE ARCHIVO: Lechuga expuesta para la venta, en medio de informes sobre la caída de la confianza del consumidor en la lechuga y otros productos frescos durante el actual brote de ciclosporiasis que ha enfermado a miles de personas en todo Estados Unidos, en un supermercado en Washington, D.C., EE. UU., 24 de julio de 2026. REUTERS/Nathan Howard/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: Lechuga expuesta para la venta, en medio de informes sobre la caída de la confianza del consumidor en la lechuga y otros productos frescos durante el actual brote de ciclosporiasis que ha enfermado a miles de personas en todo Estados Unidos, en un supermercado en Washington, D.C., EE. UU., 24 de julio de 2026. REUTERS/Nathan Howard/File Photo

“De manera paralela, las autoridades sanitarias identificaron oportunidades para fortalecer los mecanismos de vigilancia epidemiológica, la capacitación del personal de salud, los sistemas de notificación y los procedimientos de inocuidad alimentaria en establecimientos turísticos, acciones que comenzaron a implementarse de inmediato en coordinación con autoridades estatales, instituciones de salud y prestadores de servicios médicos”, confirmó en el boletín la dependencia sanitaria.

Reino Unido reporta casos de ciclosporiasis

La medida tomada por las autoridades mexicanas, se dio después de que la Agencia Sanitaria de Reino Unido emitió una alerta por 67 casos de ciclosporiasis en el país, de los cuales 47 procedían de México.

diarrea explosiva- ciclosporiasis
diarrea explosiva- ciclosporiasis (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

En consecuencia, la Agencia Sanitaria de la nación europea se puso en contacto con su par mexicana para informar sobre el registro en el aumento de las infecciones, sobre todo, porque varios turistas estuvieron en Quintana Roo.

Primero por el brote en Estados Unidos y, ahora, en Reino Unido, la Secretaría de Salud ha tenido que indagar si nuestro país es el origen de las infecciones de ciclosporiasis entre ciudadanos de esos países. Pero, aún, no han nada confirmado.

Temas Relacionados

Quintana RooMéxicoDiarrea ExplosivaReino UnidoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Julio César Chávez Jr. tiene prohibido ingresar a Estados Unidos tras su detención

El hijo de la leyenda Julio César Chávez González aseguró que la investigación en su contra no ha interferido con su carrera en el boxeo

Julio César Chávez Jr. tiene prohibido ingresar a Estados Unidos tras su detención

Mexicano asegura que coqueteó con  Harry Styles en su concierto del Estadio GNP Seguros

Los conciertos del británico han sido toda una sensación en el país

Mexicano asegura que coqueteó con  Harry Styles en su concierto del Estadio GNP Seguros

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo va el partido de 4tos de Final?

La Selección Mexicana necesita ganar el día de hoy para calificar al Mundial 2027 y mantener el sueño de competir en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo va el partido de 4tos de Final?

Tomar agua tibia al despertar: qué efectos tiene en tu metabolismo

Esto es lo que realmente ocurre en tu cuerpo cuando bebes agua tibia al despertar, según expertos

Tomar agua tibia al despertar: qué efectos tiene en tu metabolismo

SEP promueve que planteles militarizados deberán ajustarse a Nueva Escuela Mexicana

Mario Delgado adelantó el impulso de foros para abordar el uso de redes sociales en el ámbito escolar

SEP promueve que planteles militarizados deberán ajustarse a Nueva Escuela Mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

La cabeza de “El 03” vale tanto como Osama Bin Laden: recompensa de 25 mdd superan a El Chapo Guzmán

Procesan a “El Tokio”, el presunto sucesor del líder de “Los Mexicles”, detenido con armas y droga en Juárez

Reinserta exige tipificar como delito en México el reclutamiento de menores por el crimen organizado

Ana Gastélum niega vínculo con influencer asesinado en Culiacán: “No toda la gente que tiene el mismo apellido es familia”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

Cynthia Klitbo pierde la paciencia y explota contra Yahir por platicar en la cocina: “Se escucha hasta mi cuarto”

Mexicano asegura que coqueteó con  Harry Styles en su concierto del Estadio GNP Seguros

Quién es la doctora que interviene el rostro de Galilea Montijo: estudió “estética facial” en línea

Yanet García y Ximena Herrera conspiran contra Karina Torres para subirla a la placa

DEPORTES

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo va el partido de 4tos de Final?

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo va el partido de 4tos de Final?

Gonzalo Piovi asegura que los equipos de la MLS tienen ventajas contra los mexicanos en la Leagues Cup

Quién es Jaminton Campaz, posible refuerzo del América

Julio César Chávez Jr. tiene prohibido ingresar a Estados Unidos tras su detención

Grupo Ollamani revela cuánto dinero pagó a FIFA por los palcos del Azteca durante el Mundial 2026