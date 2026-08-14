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Felipe Calderón recibe la ‘Medalla de Santiago’ en Chile por “liderazgo en defensa de la democracia”

El expresidente recibió el reconocimiento por parte de Mario Desbordes, alcalde de Santiago de Chile

Felipe Calderón recibió la Medalla de Santiago. | X- Felipe Calderón
Felipe Calderón recibió la Medalla de Santiago. | X- Felipe Calderón
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El expresidente Felipe Calderón Hinojosa informó que hoy recibió la ‘Medalla de Santiago’, que de acuerdo con el diploma, es en reconocimiento a su labor por la democracia.

En su cuenta de X, el exmandatario indicó que el reconocimiento se lo entregó Mario Desbordes, alcalde de Santiago de Chile, y mostró diversas fotografías del momento en que recibe la medalla y el diploma.

“Ha sido un alto honor recibir de don Mario @Desbordes, alcalde de Santiago de Chile, el Diploma y la Condecoración “Medalla de Santiago”, dice, “por su firme liderazgo en la defensa de la Democracia, el Estado de Derecho, el Medio Ambiente y la Integración Latinoamericana”, escribió en la red social.

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En las fotografías se observa que la diploma dice: “La I. Municipalidad de Santiago otorga el presente Diploma y la Condecoración Municipal “Medalla de Santiago” a Felipe Calderón Hinojosa, Ex Presidente de México.

“Por su firme liderazgo en la defensa de la democracia, el Estado de Derecho, el Medio Ambiente, la apertura e integración de América Latina”.

De acuerdo con las mismas imágenes, la entrega de la medalla ocurrió en las oficinas del alcalde Desbordes, en la capital chilena.

El mandatario recibió la medalla a dos días de que Luisa María Alcalde Luján, Consejera Jurídica de Presidencia, lo acusó de formar parte de una presunta “red de ampliación digital” de críticas contra el gobierno, supuestamente compesta por más de 560 mil cuentas en X.

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A esto se suma, que en diversas ocasiones políticos y militantes del partido Morena, lo han acusado de cometer fraude para ganar las elecciones del 2006, cuando compitió contra de Andrés Manuel López Obrador por la Presidencia.

Ente los políticos que lo acusaron de “usurpar” la Presidencia está el ahora senador Gerardo Fernández Noroña, quien recientemente reveló cómo impulsó el rumor sobre el supuesto alcoholismo de Calderón Hinojosa, durante el sexenio en que el panista fue presidente, reconociendo que nunca pasó de la presunción.

¿Qué mexicanos ha recibido la Medalla de Santiago?

En 2024, la entonces alcaldesa de la Municipalidad de Santiago, Irací Hassler, entregó la Medalla de Santiago a la artista mexicana, Ana Gabriel, por su contribución cultural y social a la comuna barrial y capital del país.

Durante la ceremonia, la jefa comunal afirmó que a través de la música “vecinas y vecinos han podido hacer propio este reconocimiento con la Medalla de Santiago, quienes han cantado y acompañado la trayectoria de la compositora en sus casas y barrios de Santiago”.

En ese momento, la cantautora mexicana estuvo el país en el marco de su gira “Un deseo más”, para celebrar sus 50 años en la música.

La condecoración Medalla de Santiago es el máximo reconocimiento comunal y busca destacar el aporte de figuras nacionales e internacionales en el ámbito de las artes, las ciencias y el deporte.

Placido Domingo, Verónica Villarroel, Valentín Trujillo, Iván Zamorano, son algunas de las personas que han sido distinguidas.

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