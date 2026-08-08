Maltrato animal en Ixtapaluca, Edomex: rescatan a 13 perros y varios gatos de “La Granja de Chopos”

Rescate maltrato animal La Granja de Chopos Ixtapaluca Edomex (FGJEM)

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Un total de 13 perros y varios gatos fueron rescatados de un inmueble donde presuntamente se encontraban en condiciones de maltrato animal, durante un operativo realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF).

El rescate ocurrió en el parque con razón social “La Granja de Chopos”, ubicado en el fraccionamiento San Buenaventura, municipio de Ixtapaluca, luego de una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades sobre las condiciones en las que presuntamente se encontraban diversos animales.

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A partir de esta denuncia, la Fiscalía mexiquense inició una investigación por el posible delito de maltrato animal y posteriormente obtuvo de la autoridad judicial una orden de cateo para ingresar al inmueble.

Encuentran perros con sarna, desnutrición y lesiones

Rescate maltrato animal La Granja de Chopos Ixtapaluca Edomex (FGJEM)

Durante la diligencia participaron agentes de la FGJEM, personal de CEPANAF y elementos de la policía municipal de Ixtapaluca.

En el lugar fueron localizados 13 perros: 10 hembras y tres machos, quienes presentaban diversas afectaciones de salud.

De acuerdo con la Fiscalía, algunos de los animales padecían enfermedad cutánea parasitaria, conocida como sarna, además de presentar pelaje hirsuto, condición relacionada con la falta de higiene.

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Uno de los casos detectados durante el cateo correspondió a una perra que presentaba una lesión en la oreja izquierda provocada por una infección, además de una lesión en la extremidad posterior derecha.

El resto de los caninos presentaba signos de desnutrición y aparentes muestras de maltrato, mientras que las autoridades señalaron que todos permanecían en condiciones de hacinamiento extremo.

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Además de los perros, durante la inspección fueron localizados varios gatos, quienes también fueron retirados del inmueble para garantizar su bienestar.

CEPANAF resguarda a los animales

Rescate maltrato animal La Granja de Chopos Ixtapaluca Edomex (FGJEM)

Tras el operativo, los animales fueron puestos bajo resguardo de la CEPANAF, institución que estará encargada de proporcionarles atención médica y los cuidados necesarios para su recuperación.

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Los perros y gatos serán valorados para conocer con mayor precisión su estado de salud y determinar las necesidades específicas de cada uno.

El rescate se concretó después de que la denuncia ciudadana permitió a las autoridades iniciar las investigaciones correspondientes y reunir elementos para solicitar la orden judicial de cateo.

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Aseguran el inmueble de “La Granja de Chopos”

Rescate maltrato animal La Granja de Chopos Ixtapaluca Edomex (FGJEM)

Una vez concluida la diligencia, el Agente del Ministerio Público ordenó el aseguramiento del inmueble, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La FGJEM trabaja en la identificación del propietario del lugar o de la persona que resulte responsable de las condiciones en las que fueron encontrados los animales.

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Hasta el momento, las autoridades investigan el posible delito de maltrato animal, por lo que será el desarrollo de las indagatorias el que determine si existen responsabilidades legales.

El caso ocurrido en “La Granja de Chopos”, en Ixtapaluca, pone nuevamente en el centro de atención las denuncias ciudadanas relacionadas con el bienestar y protección de los animales.

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Mientras avanza la investigación, los 13 perros y los gatos rescatados permanecerán bajo resguardo de CEPANAF, donde recibirán atención especializada y los cuidados correspondientes.