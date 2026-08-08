México y Colombia fortalecen su relación: así fue el encuentro con el nuevo gobierno colombiano

La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella donde señaló que seguirá el trabajo bilateral (SRE/FB)

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México refrendó su disposición de mantener y fortalecer los lazos de cooperación con Colombia durante la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República de Colombia, ceremonia celebrada en Santiago de Cali.

En representación del gobierno de México, la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke, acudió al acto oficial y sostuvo encuentros con integrantes del nuevo gobierno colombiano, con el objetivo de transmitir las felicitaciones de México y reiterar la voluntad de mantener una relación cercana entre ambas naciones.

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Previo a la ceremonia de posesión, la subsecretaria mexicana sostuvo una reunión bilateral con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano, así como con el canciller designado, Omar Bula Escobar.

Durante estos encuentros, Serur Smeke transmitió las felicitaciones del gobierno de México y expresó la disposición de continuar estrechando los vínculos entre los dos países.

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México refrenda compromiso con Colombia

Raquel Serur Smeke en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (SRE/FB)

Las reuniones cobran relevancia debido a la amplia agenda que México y Colombia mantienen en temas políticos, económicos y sociales, además de los mecanismos de cooperación que ambos gobiernos han desarrollado durante los últimos años.

México y Colombia cuentan con una Asociación Estratégica desde 2015, mediante la cual han impulsado diferentes mecanismos de diálogo y colaboración.

Tras su participación en la ceremonia de posesión y en los encuentros bilaterales, México reiteró su interés en continuar fortaleciendo la relación con Colombia.

El Gobierno mexicano señaló que esta relación deberá mantenerse sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y el bienestar compartido de los pueblos.

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Con ello, México busca dar continuidad a una relación estratégica construida durante más de una década y mantener abiertos los canales de comunicación con las nuevas autoridades colombianas.

La representación de México en la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella también permitió establecer un primer acercamiento con integrantes de la nueva administración colombiana, en un contexto en el que ambos países mantienen una amplia agenda de cooperación bilateral y regional.

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¿Qué temas comparten México y Colombia?

Raquel Serur Smeke en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (SRE/FB)

La relación bilateral entre México y Colombia incluye diversos asuntos de interés común. Entre ellos destacan el comercio, la inversión, la movilidad humana y la cooperación técnica y educativa.

A estos temas se suma la coordinación de posiciones dentro de mecanismos regionales y multilaterales, donde ambos países participan en la búsqueda de acuerdos y soluciones a problemáticas compartidas.

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El gobierno de México destacó que la relación bilateral se encuentra sustentada en históricos lazos de amistad, diálogo político y cooperación, elementos que han permitido mantener una comunicación constante entre ambas naciones.

En este contexto, la llegada de una nueva administración en Colombia representa una oportunidad para dar continuidad a los mecanismos existentes y explorar nuevas áreas de colaboración.

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México participa en encuentro de la Alianza del Pacífico

Raquel Serur Smeke en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (SRE/FB)

Como parte de las actividades realizadas durante su visita a Colombia, Raquel Serur Smeke también participó en una reunión entre los países miembros de la Alianza del Pacífico.

Este mecanismo de integración regional está conformado por México, Colombia, Chile y Perú, y tiene entre sus objetivos fortalecer la integración económica y comercial, así como impulsar una mayor cooperación entre sus integrantes.

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La participación mexicana permitió mantener el diálogo regional y refrendar la importancia de continuar trabajando en mecanismos que favorezcan la cooperación y el intercambio entre los países miembros.

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