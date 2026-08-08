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Ricardo Salinas Pliego ofrece trabajo a Luis Cárdenas tras el fin de su noticiero en MVS

La propuesta surgió poco después de la última emisión de Primera Emisión, espacio que Cárdenas condujo durante una década

Hombre de cabello gris y gafas con una mano extendida frente a un micrófono. Superpuestas, publicaciones de X con oferta de empleo a Luis Cárdenas
Ricardo Salinas Pliego aparece junto a una publicación en X donde invita al periodista Luis Cárdenas a unirse a Grupo Salinas tras su salida de MVS Noticias. (YouTube / X)
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La salida de Luis Cárdenas de MVS Noticias abrió una nueva posibilidad para el periodista. Horas después de que el conductor se despidiera de su audiencia tras 16 años en la empresa, Ricardo Salinas Pliego le extendió una invitación pública para incorporarse a TV Azteca.

El empresario utilizó su cuenta de X para dirigirse directamente al comunicador y escribió: “Mi estimado Luis Cárdenas, te invito a trabajar en Azteca. ¿Le entras?”

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La propuesta surgió poco después de la última emisión de Primera Emisión, espacio que Cárdenas condujo durante una década. Su despedida provocó numerosas reacciones debido al tono de su mensaje y a las especulaciones sobre las circunstancias que llevaron al final de su etapa en MVS.

Cárdenas respondió al ofrecimiento y dejó abierta la posibilidad de una futura colaboración con la televisora.

“Gracias, estimado Ricardo Salinas, por la muy generosa invitación”.

En el mismo mensaje añadió: “Lo valoro mucho, especialmente cuando se trata de defender la libertad sin cortapisas en estos tiempos tan oscuros para la democracia. Si te parece, hablamos pronto”. Salinas Pliego respondió de forma breve: “Te veo pronto!”

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Captura de pantalla de dos publicaciones en X donde Luis Cárdenas agradece a Ricardo Salinas Pliego su invitación a trabajar en TV Azteca
El periodista Luis Cárdenas responde a la invitación de Ricardo Salinas Pliego para unirse a TV Azteca en una conversación en redes sociales. (X: Captura de pantalla)

La última editorial de Luis Cárdenas

Durante su último programa en MVS, Luis Cárdenas habló sobre las condiciones que enfrenta el periodismo en México y dedicó parte de su despedida a los periodistas víctimas de amenazas y violencia.

“No estamos viviendo buenos tiempos para la libertad de expresión en México. No estamos viviendo buenos tiempos para la democracia, ni en México ni en el mundo”.

El periodista también abordó directamente las versiones sobre las razones de su salida y rechazó que hubiera sido despedido por presiones externas.

“Yo me voy de MVS Noticias no por una amenaza. Nadie, nadie pidió mi cabeza. Nadie ofreció mi cabeza en bandeja de plata”.

Cárdenas explicó que no quería convertir su salida en una narrativa de victimización y destacó la libertad que, según afirmó, tuvo durante su permanencia en la empresa.

“Aquí, en esta casa que me duele mucho dejar, he tenido un privilegio extraordinario. He sido siempre, siempre, siempre libre”.

Su despedida concluyó una etapa de 16 años en MVS y dejó abierta la incógnita sobre cuál será su siguiente proyecto profesional.

El comunicador anuncia que su último programa en MVS será el viernes 7 de agosto
Cárdenas afirmó que trabajó “con total libertad” en MVS Noticias y agradece a la estación por su etapa profesional. Crédito: Instagram/luiscardenasmx

¿Quién es Luis Cárdenas?

Luis Cárdenas construyó una trayectoria de más de una década en el periodismo mexicano, con especial presencia en radio, prensa escrita y televisión. Su perfil se caracteriza por el análisis de la agenda política y un estilo crítico frente a la actualidad nacional.

Su vínculo con MVS Noticias comenzó en 2010 como colaborador. Un año después asumió la conducción de la Segunda Emisión y, desde 2016, encabezó Primera Emisión, uno de los espacios informativos más relevantes de la cadena. Su ciclo en la empresa concluyó el 7 de agosto de 2026.

Además de la radio, Cárdenas ha colaborado como columnista en El Universal y participó en proyectos televisivos de análisis político, entre ellos Contra Cara, de El Heraldo TV.

Hombre dentro de estudio de radio azul, visible a través de puerta de vidrio con logo Noticias MVS 102.5 FM. Otra persona toma una foto con un celular
Luis Cárdenas sonríe durante la emisión de su último programa radiofónico, visto a través de la puerta de un estudio de Noticias MVS 102.5 FM. (X: Mejía Salvador)

El periodista también incursionó en el ámbito digital con un videoblog especializado en seguridad nacional. A lo largo de su carrera cubrió acontecimientos internacionales como el cónclave papal de 2013, la crisis de Crimea en 2014, la crisis económica de Grecia en 2015 y distintos atentados en Europa.

Su salida de MVS puso fin a una etapa de 16 años y abrió una nueva incógnita sobre el siguiente capítulo profesional del comunicador.

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