Noche de terror para la Liga MX: solo Toluca y León evitaron el desastre en la Leagues Cup 2026

Jugadores de Chivas, León y Toluca ilustran las diversas experiencias de los clubes mexicanos en el torneo binacional, con victorias para León y Toluca y desafíos para Chivas. (Facebook: Leangues Cup)

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La jornada del miércoles 5 de agosto dejó un balance negativo para la Liga MX en la Leagues Cup 2026. De cinco equipos mexicanos en acción, únicamente Toluca y León consiguieron sumar victorias, mientras que Monterrey, Atlético San Luis y Chivas complicaron seriamente sus aspiraciones en el torneo binacional.

Los Diablos Rojos ofrecieron la actuación más convincente de la noche con una goleada sobre Seattle Sounders, mientras que León rescató tres puntos de oro en Tennessee. En contraste, Rayados cayó ante Orlando City, San Luis sucumbió frente al Inter Miami de Lionel Messi y Guadalajara prolongó su mala racha al no poder ganar en tiempo regular.

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Toluca aplasta al Seattle Sounders

Toluca confirmó su candidatura al título con una sólida victoria de 3-0 sobre Seattle Sounders en el Estadio Nemesio Diez, sede mexicana que recibió por primera vez un partido de la Leagues Cup.

El conjunto de Antonio Mohamed dominó de principio a fin. Jesús Gallardo abrió el marcador con un remate de cabeza, Helinho amplió la ventaja tras aprovechar un rebote dentro del área y Federico Viñas estrenó su cuenta goleadora con otro testarazo en la recta final.

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Los escarlatas generaron numerosas oportunidades, aunque el arquero Stefan Frei evitó una goleada aún mayor con varias intervenciones de mérito.

Un jugador del equipo Toluca, vistiendo uniforme rojo, celebra en el campo de juego con una bandera rojiblanca frente a la hinchada durante la Leagues Cup 2026. (Instagram: Toluca)

León pega primero ante Nashville

La Fiera también respondió con una victoria importante al imponerse 1-0 sobre Nashville SC en el Geodis Park.

Después de un partido equilibrado, Daniel Arcila apareció al minuto 79 para definir dentro del área tras una asistencia de Sebastián Santos y darle el triunfo al conjunto esmeralda.

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El equipo mexicano mostró orden defensivo y supo resistir la presión del cuadro estadounidense en los minutos finales para quedarse con tres puntos fundamentales en la primera fase.

Chivas mantiene su mala racha

Guadalajara volvió a quedarse corto en la Leagues Cup tras empatar 1-1 con LAFC en tiempo regular y perder el punto extra desde la tanda de penales.

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Denis Bouanga adelantó al conjunto angelino, mientras Roberto “Piojo” Alvarado igualó antes del descanso.

Con este resultado, Chivas continúa sin encontrar regularidad en el certamen. En ocho partidos oficiales disputados en la historia de la competencia, apenas suma una victoria en los 90 minutos, un registro que refleja las dificultades del Rebaño en este torneo.

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Un futbolista de Monterrey patea el balón mientras un oponente de Orlando City intenta bloquear la jugada durante un partido. (Instagram: Rayados)

Griezmann castiga a Rayados

Monterrey comenzó con el pie izquierdo su participación al perder 2-1 frente al Orlando City.

Antoine Griezmann abrió el marcador para el conjunto de la MLS y Tyrese Spicer amplió la ventaja desde el punto penal tras una revisión del VAR. Hugo Cuypers descontó en el tiempo agregado, aunque el tanto solo maquilló el resultado.

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Los regiomontanos incluso celebraron tres anotaciones anuladas por fuera de juego, una situación que terminó por condenar su debut y los obliga a sumar frente al Inter Miami de Lionel Messi.

Messi lidera la remontada sobre Atlético San Luis

Atlético San Luis sorprendió al Inter Miami con un gol tempranero de David Rodríguez, pero la reacción del equipo estadounidense fue contundente.

Lionel Messi firmó un doblete y encabezó la remontada que terminó con un 4-2 favorable para el club de Florida. Telasco Segovia y Micael completaron la cuenta antes del descanso, mientras Rafa Llorente descontó para los potosinos en la segunda mitad.

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Lionel Messi firmó un doblete y encabezó la remontada que terminó con un 4-2 favorable para el club de Florida. Imagn Images

El conjunto mexicano intentó acercarse en el marcador, pero no encontró la contundencia necesaria para regresar al partido.

Con estos resultados, la Liga MX cerró una jornada complicada en la Leagues Cup 2026. Toluca y León fueron los únicos clubes capaces de imponer condiciones ante rivales de la MLS, mientras Chivas, Monterrey y Atlético San Luis quedaron obligados a reaccionar en sus siguientes compromisos para mantener vivas sus opciones de clasificación.

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