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Votaciones en La Casa de los Famosos México 2026: así nominó cada habitante en la segunda semana

El cambio de reglas en la segunda gala de nominación obligó a cada habitante a señalar a tres participantes

Un cuarto rosa con un sillón de peluche rosa, dos cámaras de seguridad blancas y un logo circular luminoso de La Casa de los Famosos México.
El cambio de reglas en la segunda gala de nominación obligó a cada habitante a señalar a tres participantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Casa de los Famosos México 2026 sorprendió este 5 de agosto con una segunda gala de nominación que nadie anticipaba: Galilea Montijo anunció en vivo que cada habitante debía señalar a tres compañeros en lugar de dos, lo que disparó los puntajes y dejó a cinco personas en riesgo de eliminación. El próximo domingo 9 de agosto, el público definirá quién abandona la competencia.

Ximena Herrera acumuló la mayor cantidad de puntos en la placa: 18 en total, lo que la convierte en la habitante con mayor presión de cara a la votación del domingo. Le siguen Masad Altamimi con 11, Memo Schutz con 9, y en empate técnico Gema Garoa y Ernesto Laguardia, cada uno con 8 puntos.

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Ximena Herrera encabeza la placa con 18 puntos

Dos participantes quedaron al margen de la dinámica de nominación. Moisés Peñaloza obtuvo inmunidad al ganar la prueba de resistencia y ejerció el rol de líder de la semana. Fede Vigevani, por su parte, opera como infiltrado de la producción: recibe instrucciones del público a través del canal oficial del programa y ni nomina ni puede ser nominado.

La Casa de los Famosos México
La segunda gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó expuestas las alianzas y tensiones de la casa; cinco participantes van a la placa y uno se va el domingo. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

El cambio de reglas tuvo un efecto directo sobre el tablero. Con tres puntos para repartir en lugar de dos, los votos se dispersaron más y casi ningún habitante quedó libre de menciones. Las alianzas y diferencias que se han formado en dos semanas de competencia quedaron expuestas con mayor claridad que en la primera gala.

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Las tensiones del reality surgen en la segunda semana

Tras dos semanas dentro de la casa, los grupos se consolidan y las fricciones entre participantes son cada vez más visibles. La nueva mecánica de nominación aceleró ese proceso: quienes antes podían mantenerse al margen ahora debieron tomar posición y distribuir sus puntos entre tres personas.

La placa definitiva quedó conformada por Altamimi, Herrera, Laguardia, Garoa y Schutz. El público tiene hasta el domingo para votar y decidir quién se convierte en el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026.

La Casa de los Famosos México
La placa definitiva quedó conformada por Masad, Ximena Herrera, Ernesto Laguardia, Gema Garoa y Memo Schutz.(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Así quedó la tabla de puntos de la primera nominación

Cada uno de los habitantes repartió sus votos en el confesionario intentando jugar estratégicamente. Estos fueron los resultados:

  • Ernesto Laguardia: 3 puntos a Ximena, 2 puntos a Yanet y 1 punto a Arantza Ruiz.
  • Karina Torres: 3 puntos a Gema Garoa, 2 puntos a Cynthia Klitbo y 1 punto a Ernesto Laguardia.
  • Ximena: 3 puntos a Gema, 2 puntos a Cynthia Klitbo y 1 punto a Ernesto Laguardia.
  • Luis: 3 puntos a Masad, 2 puntos a Yahir y 1 punto a Gema.
  • Arantza: 3 puntos a Masad, 2 puntos a Yanet y 1 punto a Ximena.
  • Yanet: 3 puntos a Gema, 2 puntos a Ernesto y 1 punto a Cynthia Klitbo.
  • Ese Pérez: 3 puntos a Masad, 2 a Flor Vigna y 1 punto a Arantza Ruiz.
  • Cynthia Klitbo: 3 puntos a Fede, 2 puntos Aldo y 1 punto a Flor.
  • Fede: al ser el habitante infiltrado no puede nominar.
  • Gema: 3 puntos a Memo, 2 a Arantza y un punto a Masad.
  • Masad: 3 puntos a Memo, 2 a y un punto a Ese Pérez.
  • Aldo Rendón: 3 puntos a Ximena, 2 puntos a Flor y 1 punto a Memo.
  • Yahir: 3 puntos a Luis Chaparro, 2 puntos a Brianda Deyanara y 1 punto a Arantza Ruiz
  • Flor Vigna: 3 puntos a Ximena Herrera, 2 puntos a Memo y 1 punto a Yanet.
  • Moisés: 3 puntos a Ernesto Laguardia, 2 puntos a Ese Pérez y 1 punto a Masad.
  • Memo: 3 puntos a Ximena Herrera, 2 puntos a Yahir y 1 punto a Ese Pérez.
  • Brianda: 3 puntos a Cynthia Klitbo, 2 puntos a Ernesto y 1 punto a Gema.

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