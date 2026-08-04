Inesperada despedida en MasterChef México 24/7: el error en la cocina que dejó fuera a Jazmín y salvó de milagro a Daniela Parra

Daniela Parra se quedó dentro del reality (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El desenlace de la última eliminación en MasterChef 24/7 dejó a la audiencia sorprendida: Jazmín fue expulsada tras un error en la cocina, mientras que Daniela Parra obtuvo una inesperada salvación gracias al voto del público.

Este resultado reconfigura la competencia, que ahora avanza con solo 11 aspirantes y eleva la tensión entre los participantes.

La presión en la cocina alcanzó su punto más alto durante la jornada del 2 de agosto.

El jurado, conformado por Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena, endureció sus valoraciones y cuestionó cada detalle presentado por los concursantes.

La exigencia de los jueces ha provocado que los cocineros lleven sus habilidades y emociones al límite, incrementando la incertidumbre en cada reto.

El error que marcó la eliminación

En la fase definitiva del domingo, Jazmín, Daniela, Ixdit, Luis y Carmen se enfrentaron en el reto de eliminación.

La clave de la expulsión estuvo en el plato de Jazmín, quien utilizó fondo de pescado en la preparación de un arroz, lo que provocó que el sabor no convenciera al jurado y selló su salida del programa.

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El error de Jazmin le ayudó a permanecer (MasterChefMx/X)

Mientras tanto, la decisión del público resultó determinante para Daniela Parra, que logró permanecer en la competencia pese a la polémica generada entre los jueces por su desempeño.

Gracias a los votos, Daniela se libró de la eliminación, provocando reacciones entre sus compañeros.

En el episodio del 2 de agosto, Jazmín se convirtió en la eliminada tras un error de sabor, utilizando fondo de pescado en su arroz.

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La decisión estuvo marcada por la presión de los jueces y el voto del público, que favoreció la permanencia de Daniela Parra.

La competencia continúa con 11 participantes y un ambiente cada vez más exigente.

Duelos, salvados y tensión creciente

Previo a la eliminación, Claudia, Antrax, Flor y Ramahá aseguraron su lugar en el balcón tras presentar platillos destacados durante la semana.

Los ocho restantes se dividieron en duelos directos, donde solo el ganador accedía a la siguiente ronda sin riesgo.

Ya que nadie obtuvo el Pin, podría haber votaciones hoy 28 de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura de eliminaciones y la dinámica de duelos han elevado el nivel de estrategia y nerviosismo en el programa.

Cada decisión y cada mínimo error pueden determinar el futuro de los concursantes, que ahora se preparan para la recta final de la temporada.

Dónde seguir el reality y lo que viene

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 (hora local de México) por Azteca Uno

Domingos: 20:00 a 23:00 por Azteca Uno

Streaming en vivo (24/7, preshow y postshow): Sitio web de Azteca Uno App de TV Azteca en Vivo Disney+ (acceso al feed directo de cámaras de la casa, dormitorios y cocina)



Además, el reality ofrece transmisiones en vivo y contenido exclusivo a través del sitio web de Azteca Uno, la app de TV Azteca y el servicio de streaming Disney+, donde es posible acceder al feed directo de cámaras en la casa y la cocina.

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La salida de Jazmín confirma que la competencia se vuelve más cerrada conforme se aproxima la final.

Los 11 cocineros restantes enfrentan jornadas de creciente exigencia, donde la creatividad y el control bajo presión serán las claves para alcanzar la victoria.