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Sin nueva fecha: la Corte de Nueva York pospone la audiencia de Gerardo Mérida Sánchez

El tribunal retiró la revisión prevista para este 4 de agosto y aún no fija otro día, mientras el exjefe de Seguridad de Sinaloa sigue detenido en Brooklyn sin cambios públicos

Hombre de mediana edad con bigote y gafas en primer plano, con dos figuras masculinas borrosas al fondo y una bandera de Estados Unidos ondeando.
Gerardo Mérida Sánchez, con gafas y bigote, aparece en primer plano ante una bandera de Estados Unidos ondeando, con dos figuras masculinas difusas identificadas como miembros de Los Chapitos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La audiencia de revisión del proceso judicial contra el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, no se celebrará este martes 4 de agosto en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. La sesión había sido fijada por la jueza Katherine Polk Failla el pasado 1 de junio, pero el tribunal confirmó que no existe ningún procedimiento programado para la fecha y no anunció cuándo se reprogramará.

El caso está registrado bajo el número 23-cr-180. Al revisarse los expedientes judiciales, la audiencia del 4 de agosto tampoco aparece asentada en los registros, a pesar de que la propia jueza Polk Failla la había anunciado al cierre de la sesión de junio.

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Sin fecha y sin respuesta de la defensa

La Corte precisó que cuando exista una nueva fecha disponible, se dará a conocer a través de los registros judiciales correspondientes. Mientras tanto, los registros del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos confirman que Mérida Sánchez permanece en prisión preventiva en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, Nueva York, sin que haya avances públicos en su proceso.

Lo que ocurrió el 1 de junio

La única audiencia formal celebrada hasta ahora tuvo lugar el 1 de junio, tres semanas después de que Mérida Sánchez se entregara voluntariamente a las autoridades migratorias estadounidenses en un punto fronterizo de Arizona el 11 de mayo de 2026.

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Ilustración de la jueza Katherine Polk Failla frente a la bandera de EE. UU. y libros, y el general Gerardo Mérida Sánchez con uniforme militar frente a una bandera mexicana.
Sin nueva fecha: la Corte de Nueva York pospone la audiencia de Gerardo Mérida Sánchez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa sesión, que duró aproximadamente 20 minutos, se tomaron dos decisiones: se acordó evitar un juicio expedito y se fijó la revisión del proceso para el 4 de agosto. La jueza Polk Failla también otorgó a los fiscales un plazo mínimo de dos meses para producir y entregar a la defensa las pruebas recabadas contra el exfuncionario.

Durante la audiencia no se expusieron evidencias específicas, pero la fiscalía advirtió que cuenta con pruebas “abundantes” que sustentan los cargos. Mérida Sánchez compareció esposado de manos y pies, con el uniforme beige del MDC de Brooklyn.

Quién es Gerardo Mérida Sánchez y qué se le acusa

Gerardo Mérida Sánchez, de 66 años, es un general en retiro con formación en inteligencia militar. Ocupó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, durante la administración de Rubén Rocha Moya, hoy gobernador con licencia del estado.

Enfrenta tres cargos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York: conspiración para la importación de narcóticos a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer armas automáticas y dispositivos destructivos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que entre 2023 y 2024 el exfuncionario recibió más de USD 100 mil mensuales en efectivo de parte de Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. A cambio, según la acusación, Mérida Sánchez habría alertado con anticipación sobre operativos en narcolaboratorios, lo que permitía a la organización criminal trasladar drogas y equipos antes de las intervenciones de las autoridades.

De ser declarado culpable de los cargos más graves, el exsecretario podría enfrentar una condena mínima obligatoria de 40 años de prisión o incluso cadena perpetua, conforme a la legislación federal estadounidense.

Una megaacusación que apunta a Sinaloa

El caso de Mérida Sánchez no es aislado. Su proceso forma parte de una megaacusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en la que los fiscales responsabilizan a Los Chapitos y a un grupo de 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa de haberse coludido para traficar fentanilo hacia Estados Unidos.

Sin nueva fecha: la Corte de Nueva York pospone la audiencia de Gerardo Mérida Sánchez. (Gobierno de Sinaloa)
Sin nueva fecha: la Corte de Nueva York pospone la audiencia de Gerardo Mérida Sánchez. (Gobierno de Sinaloa)

Entre los señalados figura el propio Rocha Moya, la figura política de mayor jerarquía implicada en la investigación y miembro del partido Morena. Tanto el exgobernador como los demás involucrados han negado las acusaciones formuladas por las autoridades estadounidenses.

Mérida Sánchez es el primero de los 10 acusados en enfrentarse a la justicia de ese país. Antes de asumir la secretaría sinaloense, desarrolló su carrera en diversas áreas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), incluidos puestos de mando en zonas militares de Oaxaca y Puebla, la agregaduría militar de la Embajada de México en Chile y la dirección de la Escuela Militar de Inteligencia.

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