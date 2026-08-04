¿Cómo se conocieron? El origen de la relación entre Alejandra Tijerina y Masad Altamimi que hoy enfrenta medidas de protección (Redes Sociales)

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Masad Altamimi se encuentra en el ojo del huracán y no precisamente por su participación en La Casa de los Famosos México 2026, ya que la polémica que al rededor del influencer árabe está fuera del encierro, tras la confirmación de las medidas de protección a favor de su expareja, la mexicana Alejandra Tijerina.

En días anteriores la propia modelo explicó que acudió ante las autoridades por el aumento de ataques y comentarios en redes sociales. También señaló que esa presión se intensificó después de que hizo pública su experiencia y por la exposición que tendría su expareja dentro del reality de Televisa.

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En entrevista con La Mesa Caliente, Tijerina dijo: “Acudí para que me dieran medidas de protección porque estoy teniendo mucho hate en las redes por situaciones que se presentaron antes, cuando éramos novios y también hace unas semanas. Gracias a Dios se pudieron autorizar en la audiencia”.

Las medidas buscan frenar referencias públicas sobre Alejandra Tijerina

Aprueban medidas de protección solicitadas por Alejandra Tijerina en contra de Masad Altamimi (Redes Sociales)

La abogada Alondra Matías detalló en la entrevista que las medidas buscan impedir que Masad Altamimi continuara con declaraciones públicas sobre Alejandra Tijerina. Según su versión, eso ocurrió por referencias reiteradas en videos y transmisiones en vivo donde él mencionó la supuesta existencia de material audiovisual relacionado con ella.

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La influencer relató que esas amenazas formaban parte de la dinámica de la relación. “Había un tema donde él y yo cortábamos y luego regresábamos y siempre había esta amenaza de ‘voy a enseñar los videos’”, señaló.

Tijerina agregó que esas advertencias no eran recientes y que por eso decidió actuar ahora, cuando su expareja se encuentra en un programa de alta exposición. En la charla citada por el medio, explicó: “Esto pasaba dentro de la relación, siempre había esta amenaza. El hecho de que yo esté haciendo esto hasta ahorita, es porque está en un programa que tiene mucha exposición, yo no quiero que diga lo de los videos y cosas que diga que no sean verdad”.

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Alejandra Tijerina compartió a través de redes sociales las medidas de protección que interpuso ante su expareja (Instagram: alejandratijerina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencer evitó dar más detalles por la reserva del proceso judicial. Sí sostuvo que su intención es detener el acoso que, aseguró, ha enfrentado y dejar que las autoridades determinen el curso del caso conforme a la ley.

¿Cómo se conocieron Alejandra Tijerina y Masad Altamimi?

La relación de Alejandra Tijerina y Masad Altamimi se dio en el 2025, pero ninguno de los dos habló públicamente de cómo se conocieron o cómo nació el amor entre ellos, por lo que tampoco se conoce la fecha exacta en la que empezaron a salir, ni cuando terminaron, sin embargo, se especula que duraron cerca de 1 año.

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Los fans de cada uno comenzaron a especular sobre su relación cuando, a principios del 2025, subieron historias en sus respectivas redes sociales y los usuarios concluyeron que estaban en el mismo lugar.

Alejandra Tijerina y su novio Masad Altamimi (Foto: alejandratijerina)

El vínculo se hizo público hasta que Alejandra Tijerina y Masad Altamimi aparecieron en programas de televisión y en redes sociales, aunque la relación acabó meses después en noviembre de 2025, ya que en julio de 2026 la influencer mencionó que llevaban ocho meses separados, y fue cuando presentó denunciar en contra del árabe.

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En 2024 otra expareja acusó violencia física y psicológica

La denuncia actual no es el primer señalamiento público contra Masad Altamimi. En 2024, Melissa Navarro, otra de sus exparejas, aseguró haber vivido episodios de violencia física y psicológica durante la relación y dijo que, incluso después de la ruptura, siguió recibiendo ataques y comentarios negativos.

Navarro declaró entonces: “Fueron meses en los que tuve una relación y no solamente recibí maltratos físicos, sino también psicológicos. Yo creí que el hecho de poner fin a mi relación terminaría con todo el odio que la gente emana hacia mí y hacia mi persona, pero sinceramente no fue así”.

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Melissa Navarro denunció a su expareja Masad Altamimi tras su ruptura

Altamimi ha negado de manera reiterada esas acusaciones previas. El influencer incluso dijo que se “blindaría” antes de entrar al programa.

A través de un video en sus historias, explicó que sostendría una reunión con sus abogados para dejar en orden distintos asuntos antes de permanecer aislado durante varias semanas dentro del reality. Con el nuevo señalamiento presentado ante la Fiscalía de la Ciudad de México, la controversia alrededor del participante volvió a crecer.

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