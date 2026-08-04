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Xóchitl Gálvez acusa a Morena de adelantar campañas rumbo a 2027 y señala omisión del INE

La panista criticó las actividades de aspirantes morenistas y acusó a las autoridades electorales de no intervenir

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La excandidata presidencial del PAN, Xóchitl Gálvez, acusó a Morena de haber iniciado de forma anticipada actividades de promoción política con miras a las elecciones de 2027, pese a que, aseguró, la legislación electoral prohíbe realizar campañas antes del inicio formal del proceso.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Gálvez cuestionó el origen de los recursos utilizados en las giras y recorridos de distintos perfiles morenistas y criticó la actuación de las autoridades electorales.

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“¿Cuánto dinero se habrá robado Morena, que ya empezaron con sus campañas anticipadas en prácticamente todo el país? Ya vimos a Andy, hijo del expresidente López Obrador en Tabasco, Andrea Chávez en Chihuahua, entre muchos otros. Se saben impunes.

Y mientras tanto, la autoridad responsable, como el INE, brilla por su ausencia. Vaya cinismo”, expresó.

Morena rechaza las acusaciones y asegura que realiza “presencia territorial”

Las declaraciones de Gálvez ocurrieron horas después de que Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, rechazara que el partido incurra en actos anticipados de campaña.

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En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Hernández sostuvo que las actividades de los aspirantes corresponden a tareas partidistas y asambleas informativas, por lo que, al no existir un llamado al voto, no pueden considerarse campañas adelantadas.

La dirigente reconoció que existe una “línea delgada” entre las actividades internas y el proceso electoral, aunque insistió en que Morena no está violando la legislación vigente y que únicamente mantiene una estrategia de organización y presencia territorial.

Recorridos de aspirantes generan críticas rumbo a las elecciones de 2027

En las últimas semanas, diversos perfiles de Morena han intensificado sus recorridos por distintas entidades donde se renovarán gubernaturas en 2027, lo que ha provocado cuestionamientos por parte de la oposición.

Entre los casos que han generado mayor atención se encuentran:

  • Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, quien realiza recorridos casa por casa en el VI Distrito Federal de Tabasco.
  • La senadora Andrea Chávez, que mantiene actividades públicas en Chihuahua.
  • Aspirantes morenistas en diversas entidades que participan en asambleas y eventos de organización territorial.
  • Más de 300 perfiles registrados por Morena para competir por gubernaturas, diputaciones y otros cargos de elección popular.

Oposición prepara denuncias y exige intervención del INE

Las críticas no provienen únicamente del PAN. En días recientes, el PRI también acusó a Morena de utilizar sus procesos internos para promover a sus aspirantes antes de los tiempos establecidos por la ley.

En Tabasco, la alianza opositora “Juntos por Tabasco”, integrada por PRI, PRD, Somos México y organizaciones civiles, anunció que presentará denuncias contra Andy López Beltrán por presuntos actos anticipados de campaña, al considerar que sus recorridos constituyen promoción electoral rumbo a una eventual candidatura a diputado federal.

Asimismo, dirigentes opositores han solicitado al Instituto Nacional Electoral revisar estas actividades y determinar si existe alguna violación a la normativa electoral.

INE mantiene debate sobre la regulación de actos anticipados de campaña

El tema también ha abierto un nuevo debate sobre las facultades del Instituto Nacional Electoral para intervenir en este tipo de casos.

La consejera Carla Humphrey ha señalado que el INE no puede fiscalizar de manera automática presuntos actos anticipados relacionados con procesos locales sin una determinación previa de las autoridades competentes. Además, recordó que el organismo ha pospuesto en varias ocasiones la discusión de lineamientos para regular este tipo de actividades.

El proceso electoral federal rumbo a 2027 comenzará oficialmente en septiembre de este año. Mientras tanto, continúan las diferencias entre Morena, que sostiene que sus actividades forman parte de su organización interna, y la oposición, que considera que varios de sus aspirantes ya desarrollan campañas fuera de los tiempos permitidos por la ley.

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