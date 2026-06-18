¿Marcelo Ebrard en la inauguración del Mundial? El video que se viralizó y las preguntas sin respuesta

La grabación, difundida en X y Facebook, muestra a una persona de espaldas y a distancia, sin rasgos verificables; hasta ahora no hay confirmación oficial ni de medios sobre la presencia del secretario de Economía.

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum rechazaba su boleto para la inauguración del Mundial 2026 y declaraba que “los precios son muy altos y muy poca gente puede pagar una entrada”, las redes sociales protagonizaban su propio partido: la cacería de funcionarios y políticos entre las localidades del Estadio Ciudad de México.

La mandataria explicó que decidió no asistir al encuentro entre México y Sudáfrica pese a haber recibido una invitación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, argumentando que los elevados costos de los boletos influyeron en su decisión. Su boleto terminó en manos de una joven futbolista indígena, en un gesto que el gobierno presentó como coherente con el principio de austeridad republicana.

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Sin embargo, las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales contaron otra historia.

La grabación, difundida en X y Facebook, muestra a una persona de espaldas y a distancia, sin rasgos verificables; hasta ahora no hay confirmación oficial ni de medios sobre la presencia del secretario de Economía

El video que se difunde: “¿Quién es ese?”

Entre los contenidos que se han estado difundiendo en plataformas como X y Facebook aparece un clip en el que, de espaldas y de perfil, se puede observar a una persona en las tribunas del Azteca que usuarios identifican como Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Las imágenes, tomadas desde lejos y sin que se aprecie el rostro con claridad, no permiten confirmar la identidad de la persona, y hasta el momento ningún medio ha verificado oficialmente que se trate del titular de la cartera económica.

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La nota se aclara sola: se trata de un supuesto video que circula en redes sociales y cuya autenticidad e identidades no han sido corroboradas. Sin embargo, su difusión ha alimentado el debate sobre los límites reales del discurso oficial.

Políticos en el Estadio CDMX: la pregunta que nadie quiere responder

Ebrard no sería el único señalado. Entre los asistentes que llamaron la atención durante la inauguración figuraron la empresaria y asesora presidencial Altagracia Gómez, el diputado morenista Mario Miguel Carrillo, el exfutbolista y diputado federal Cuauhtémoc Blanco, el polémico exsecretario técnico de Seguridad Carlos Torres, así como el extitular de la UIF Santiago Nieto y su esposa, la consejera del INE Carla Humphrey.

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De acuerdo con diversos reportes, algunas entradas para el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca superaron los 120 mil pesos por persona, una cifra que la propia presidenta Sheinbaum reconoció como inaccesible para la mayoría de los mexicanos. A eso hay que sumarle vuelos, hospedaje y viáticos, por lo que la pregunta que nadie ha respondido con claridad es: ¿Quién pagó?

Los boletos más baratos del Coloso de Santa Úrsula casi alcanzaron el salario mínimo en México, rondando los 7 mil pesos, mientras que en plataformas externas la reventa llegó al millón de pesos y los precios para la final se lanzaron hasta los 4 millones de pesos.

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Políticos del PRI, PAN y MC, acudieron al Estadio Azteca para celebrar la fiesta futbolera. (Fotos: redes sociales)

La austeridad que no alcanza para todos

En concordancia con el principio de austeridad y cero privilegios en el gobierno de la Cuarta Transformación, las 520 cortesías para la justa mundialista entregadas al gobierno de México fueron cedidas a los competidores ganadores de los torneos organizados en el Mundial Social, sin que ninguna fuera para funcionarios públicos.

El contraste es evidente: mientras el gobierno federal construyó una narrativa de cercanía con la ciudadanía —cediendo boletos a adultos mayores y jóvenes deportistas—, los señalamientos en redes apuntan a que no todos los funcionarios siguieron el ejemplo de la presidenta.

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El supuesto video de quien podría ser Ebrard en el Azteca no ha sido confirmado, desmentido ni comentado por el funcionario. Lo que sí es un hecho documentado es que el discurso de austeridad de la 4T enfrenta su examen más viral justo en el escaparate más grande del mundo.