México

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 18 de junio

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Guardar
Google icon
La garita de San Ysidro es considerada la más transitada del mundo (Infobae Imagen Ilustrativa)
La garita de San Ysidro es considerada la más transitada del mundo (Infobae Imagen Ilustrativa)

La garita de San Ysidro es considerada la más transitada del planeta y es una de las tres principales que se encuentran en Tijuana, Baja California y dan acceso a San Diego, California, en Estados Unidos.

Esto implica que las personas que intentan pasar a territorio estadounidense por este método tengan en cuenta el tiempo que eso conlleva, ya sea al hacerlo a pie o con un auto.

PUBLICIDAD

Es por eso que aquí te dejamos el estado de la garita de San Ysidro, pero también la de Otay Mesa y la de Chaparral y averigua cuántos minutos tardar en cruzarlas la mañana de este jueves 18 de junio.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Los horarios de las garitas de Tijuana

El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

PUBLICIDAD

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

Tráfico en Baja CaliforniaTráfico en Garitasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Acusan a mexicano de liderar plan para atacar evento de la UFC en la Casa Blanca: intentó usar drones y francotiradores

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos identificó a Abraham Hermosillo Álvarez, un mexicano beneficiario de DACA, como el presunto líder de un plan para atacar un evento de la UFC celebrado en la Casa Blanca

Acusan a mexicano de liderar plan para atacar evento de la UFC en la Casa Blanca: intentó usar drones y francotiradores

De qué murió la mamá de Steff y Kimberly Loaiza, Mary Martínez, en Mazatlán

La madre de las creadoras de contenido falleció en Mazatlán tras una larga hospitalización

De qué murió la mamá de Steff y Kimberly Loaiza, Mary Martínez, en Mazatlán

Los mejores memes del México vs. Corea del Sur: estas son las reacciones más divertidas en redes previo al partido

La última vez que ambos seleccionados se midieron en una Copa del Mundo fue en Rusia 2018

Los mejores memes del México vs. Corea del Sur: estas son las reacciones más divertidas en redes previo al partido

Entre flores y poca gente: revelan video y fotos del funeral de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza

La partida de Mary Martínez ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores y figuras del entretenimiento envían mensajes de apoyo a la familia

Entre flores y poca gente: revelan video y fotos del funeral de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 18 de junio: éxito a la Selección Mexicana, licencias de legisladores, reunión con el rey de España

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 18 de junio: éxito a la Selección Mexicana, licencias de legisladores, reunión con el rey de España
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acusan a mexicano de liderar plan para atacar evento de la UFC en la Casa Blanca: intentó usar drones y francotiradores

Acusan a mexicano de liderar plan para atacar evento de la UFC en la Casa Blanca: intentó usar drones y francotiradores

Sheinbaum destaca apoyo a la Sierra Tarahumara con programas del bienestar pese a denuncias de esclavitud del narco con ofertas de trabajo

Claudia Sheinbaum le responde a Trump sobre los cárteles: “No hay que engancharse en cada declaración”

Rocha Moya estaría oculto en un rancho al norte de Sinaloa desde que EEUU lo acusó de vínculos con Los Chapitos, afirma Riva Palacio

Esposo y cuñado de la alcaldesa de Tenancingo fungieron como piezas clave en la planeación de su “secuestro” para tapar desfalco

ENTRETENIMIENTO

De qué murió la mamá de Steff y Kimberly Loaiza, Mary Martínez, en Mazatlán

De qué murió la mamá de Steff y Kimberly Loaiza, Mary Martínez, en Mazatlán

Entre flores y poca gente: revelan video y fotos del funeral de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza

Confirman la muerte de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza tras permanencia en terapia intensiva: revelan datos del sepelio

El recurso legal con el que Livia Brito logró salvarse de pagar 1 millón de pesos o pasar hasta 6 años en cárcel

Maribel Guardia no le tiene miedo a los detractores de su hijo como Imelda Tunón: “Es una pena la ingratitud”

DEPORTES

Willer Ditta agradece el respaldo de los fans del Cruz Azul tras la victoria de Colombia en el Mundial 2026

Willer Ditta agradece el respaldo de los fans del Cruz Azul tras la victoria de Colombia en el Mundial 2026

Los mejores memes del México vs. Corea del Sur: estas son las reacciones más divertidas en redes previo al partido

Profeco llama a denunciar fallas de ViX durante las transmisiones del Mundial 2026

Katia Itzel García recibe su tercera asignación en el Mundial 2026

Gianni Infantino cederá su lugar a Jorge Campos para el México vs Corea del Sur