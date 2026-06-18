Suprema Corte avala cambios en las actas de nacimiento: estos datos podrán desaparecer del documento

Los fallos fortalecen derechos relacionados con la identidad, la privacidad y la igualdad, para garantizar procedimientos más accesibles

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una serie de resoluciones que impactarán directamente la forma en que se expiden y regulan las actas de nacimiento en México. Los fallos, relacionados con legislaciones de Yucatán, Aguascalientes y Jalisco, refuerzan derechos fundamentales como la identidad, la vida privada, la protección de datos personales y la no discriminación.

Las decisiones del máximo tribunal representan un cambio relevante en la manera en que las autoridades registrales gestionan la información personal de millones de ciudadanos, al limitar restricciones que la Corte consideró incompatibles con los derechos humanos reconocidos por la Constitución.

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SCJN elimina restricciones para elegir apellidos en las actas de nacimiento

Uno de los fallos más relevantes se relaciona con la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán. La SCJN invalidó diversas porciones del artículo 40 de esta legislación al considerar que restringían de manera injustificada el derecho de madres, padres y personas adoptantes a elegir libremente el nombre y los apellidos de sus hijos.

Entre las disposiciones eliminadas se encontraban las expresiones que obligaban a utilizar únicamente determinados esquemas de apellidos y que prohibían la creación de apellidos compuestos o la inscripción de más de dos apellidos simples de una misma persona.

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La Corte determinó que estas limitaciones vulneraban el derecho a la vida privada y familiar, ya que la elección y el orden de los apellidos forman parte de la autonomía de las familias para decidir aspectos esenciales de la identidad de sus integrantes.

Las recientes resoluciones de la Suprema Corte fortalecen los derechos a la identidad, la privacidad y la autonomía familiar, al eliminar restricciones sobre los apellidos y proteger datos personales contenidos en las actas de nacimiento

Además, los ministros señalaron que existen suficientes mecanismos para garantizar la seguridad jurídica de las personas, como la Clave Única de Registro de Población (CURP), datos biométricos, nacionalidad y otros elementos de identificación contenidos en las actas de nacimiento.

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Reconocimiento de la identidad de género sin barreras

Otro de los asuntos analizados por la SCJN se relacionó con el procedimiento para adecuar las actas de nacimiento de acuerdo con la identidad de género en Aguascalientes.

El tribunal concluyó que las normas vigentes imponían obstáculos que no cumplían con los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos. Entre las barreras identificadas se encontraban la necesidad de intervención judicial o ministerial, la exigencia de pruebas adicionales y la existencia de anotaciones marginales visibles en los documentos.

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La Corte recordó que la identidad de género debe basarse en la autopercepción de cada persona y no depender de certificados médicos o psicológicos. Por ello, ordenó que el Registro Civil garantice procedimientos administrativos accesibles, rápidos, confidenciales y respetuosos de la privacidad.

Estado civil dejará de aparecer en las actas de nacimiento

La SCJN también emitió una resolución relacionada con la protección de datos personales en Jalisco. El caso surgió cuando una persona solicitó eliminar de su acta de nacimiento las referencias a su matrimonio y posterior divorcio, petición que fue rechazada por las autoridades registrales.

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Tras analizar el asunto, la entonces Primera Sala determinó que las anotaciones marginales que revelan el estado civil de una persona vulneran derechos fundamentales como la privacidad, la protección de datos personales, la igualdad y la no discriminación.

La Corte consideró que la información relacionada con matrimonios o divorcios no resulta indispensable para acreditar la identidad de una persona, que es la función principal de un acta de nacimiento.

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Como consecuencia, se declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones que obligaban a incluir estos datos en las copias certificadas. La decisión implica que las autoridades no podrán exigir ni utilizar dichas anotaciones en trámites futuros.

Las recientes resoluciones de la Suprema Corte fortalecen los derechos a la identidad, la privacidad y la autonomía familiar, al eliminar restricciones sobre los apellidos y proteger datos personales contenidos en las actas de nacimiento

Un cambio con impacto nacional

Las resoluciones de la Suprema Corte consolidan una tendencia orientada a fortalecer la protección de los derechos humanos en los registros civiles del país. Aunque los casos surgieron en entidades específicas, los criterios fijados por el máximo tribunal establecen referentes jurídicos que influyen en la actuación de las autoridades registrales.

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Con estas decisiones, la SCJN busca que las actas de nacimiento se concentren exclusivamente en la información necesaria para acreditar la identidad de las personas, evitando la divulgación de datos que puedan afectar la privacidad o generar escenarios de discriminación.

Los cambios también amplían la libertad de las familias para definir los apellidos de sus hijos y garantizan que las personas puedan ejercer su derecho a la identidad de género mediante procedimientos más accesibles y respetuosos de sus derechos fundamentales.

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