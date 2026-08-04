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La laguna de manantial en San Luis Potosí donde el agua siempre está perfecta para nadar

La Media Luna, en el corazón de San Luis Potosí, es la laguna perfecta para nadar, bucear y relajarte bajo el sol

Descubre La Media Luna: nado, buceo y naturaleza en un manantial único. (Ayuntamiento de Rioverde, SLP)

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La laguna de manantial La Media Luna es uno de los destinos más singulares de San Luis Potosí, no solo por la transparencia y tibieza de sus aguas, sino también por su riqueza natural y su historia.

Enclavada en el ejido El Jabalí, cerca de Rioverde, ofrece una experiencia que combina aventura, descanso y contacto con ecosistemas únicos.

A lo largo de todo el año, la temperatura del agua oscila entre 27 ℃ y 30 ℃, lo que permite nadar, bucear o remar en cualquier estación sin temor al frío.

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Este atractivo, sumado a la visibilidad que puede alcanzar hasta 30 metros bajo el agua, ha convertido a La Media Luna en un punto de referencia para el turismo acuático y científico en la región.

Ubicación y acceso: Ejido El Jabalí, Rioverde, San Luis Potosí

La Media Luna se ubica a unos cinco kilómetros al suroeste de Rioverde.

La vía principal para llegar parte de la ciudad de San Luis Potosí, por la carretera federal 70, trayecto que puede durar entre dos y dos horas y media en vehículo particular.

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Para quienes viajan en transporte público, existen rutas frecuentes hacia Rioverde, donde es común tomar un taxi para el tramo final al parque, con un costo aproximado de 200 pesos mexicanos.

El entorno es de paisaje semiárido, rodeado de vegetación dispersa, ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina urbana y disfrutar de un ambiente natural bien preservado.

Un cuerpo de agua color turquesa rodeado de árboles con follaje verde, reflejos en el agua y raíces grandes en primer plano
La Media Luna se ubica a unos cinco kilómetros al suroeste de Rioverde. (Parque Manantial Media Luna_Oficial)

Un ecosistema protegido: Área Natural desde 2003

En junio de 2003, el sitio recibió la declaratoria de Área Natural Protegida Parque Estatal Manantial de la Media Luna, según datos oficiales de autoridades ambientales de México.

Esta protección responde al carácter excepcional de sus manantiales tipo vaclusiano, formaciones poco comunes a nivel mundial, que convierten a la laguna en un refugio indispensable para especies en peligro de extinción y aves migratorias.

Con poco menos de 300 hectáreas, el parque alberga una gran diversidad biológica: desde mezquites y ahuehuetes hasta gramíneas y nenúfares.

El tule y la espadaña crecen en los bordes, y la vegetación acuática tapiza los canales, lo que contribuye a la pureza y frescura del agua.

La fauna también es notable: en el sitio se han identificado al menos 52 especies de aves y una variedad de peces endémicos, como el Cualac tesellatus y el Ataeniobius toweri, ambos catalogados como especies amenazadas o en peligro de extinción.

Además, se reportan ranas, tortugas, lagartijas, coyotes y venados, lo que confirma el valor del humedal como santuario de biodiversidad.

Historia y recuperación del manantial

La relevancia de La Media Luna no se limita a su entorno natural. A inicios del siglo XX, el Gobierno Federal federalizó las aguas del manantial, retirando los derechos de propiedad a los municipios de Ciudad Fernández y Rioverde.

Tras un proceso de gestiones que duró varios años, en 1936 las autoridades nacionales devolvieron el control del manantial a las comunidades locales, garantizando el acceso y el uso compartido del agua a los pobladores, según consta en archivos históricos municipales.

El canal principal, construido para aprovechar el flujo del manantial, representa hasta hoy un ejemplo de la lucha comunitaria por conservar los recursos naturales y asegurar su uso sustentable para generaciones futuras.

Vista aérea de un lago azul profundo, un río serpenteante, y extensa vegetación verde en un paisaje natural
Con poco menos de 300 hectáreas, el parque alberga una gran diversidad biológica: desde mezquites y ahuehuetes hasta gramíneas y nenúfares. (Parque Manantial Media Luna_Oficial)

Actividades acuáticas y recreación todo el año

La temperatura constante del agua es uno de los grandes atractivos de La Media Luna. Gracias a sus nacientes termales, el baño resulta siempre placentero, sin importar la temporada.

Quienes llegan temprano pueden disfrutar de la laguna en su estado más sereno, cuando la neblina matutina cubre el agua y el ambiente es casi silencioso.

La principal actividad es la natación, pero la claridad del agua permite también practicar esnórquel y buceo.

Escuelas certificadas ofrecen cursos y recorridos guiados, aptos tanto para principiantes como para buzos experimentados.

Entre los recorridos más solicitados se encuentran la exploración de cavernas y túneles naturales, formaciones que solo pueden apreciarse bajo el agua.

Para quienes prefieren la superficie, existen opciones como el alquiler de kayaks, lanchas y tablas de paddle. Remar alrededor del perímetro ofrece vistas inolvidables de los lirios acuáticos y las aves que habitan el lugar.

Experiencia de campamento y hospedaje

El parque cuenta con un área de campamento bien organizada, equipada con vigilancia, baños y regaderas.

Está permitido instalar tiendas propias o rentar una en el sitio, lo que facilita el acceso temprano a la laguna y la posibilidad de vivir la experiencia nocturna en un ambiente seguro y tranquilo.

Para quienes buscan más comodidad, hay cabañas dentro del parque y hoteles boutique en las inmediaciones, con opciones para todos los presupuestos.

Desde alojamientos económicos en Ciudad Fernández hasta cabañas con vista al bosque y servicios de spa, la oferta permite planear una escapada a medida.

Vista aérea de una persona flotando boca arriba en agua turquesa rodeada de árboles frondosos y una pasarela de madera en la orilla
La principal actividad es la natación, pero la claridad del agua permite también practicar esnórquel y buceo. (Parque Manantial Media Luna_Oficial)

Consejos para una visita responsable

Al ser un área protegida, existen reglas para preservar el entorno. No se permite cocinar con fuego directo, y se recomienda llevar alimentos preparados.

La reserva anticipada es fundamental, especialmente en temporada alta, pues la demanda suele superar la oferta de hospedaje.

El parque opera bajo un esquema de gestión comunitaria, en el que los ejidatarios de El Jabalí ofrecen servicios y mantienen el orden en el sitio.

La colaboración entre habitantes locales y autoridades ha permitido que La Media Luna conserve su equilibrio ecológico y siga siendo un destino accesible para quienes buscan naturaleza, historia y descanso en San Luis Potosí.

Valor ecológico y cultural: Un legado para el futuro

La Media Luna es mucho más que un destino turístico. Es un humedal en peligro de extinción, un refugio para especies endémicas y migratorias, y un escenario de historia viva donde la comunidad ha sabido defender y gestionar su patrimonio natural.

La constante temperatura de sus aguas y la transparencia que asombra a visitantes y científicos son solo una parte de su atractivo.

Un cuerpo de agua refleja árboles y un cielo con nubes de tonos amarillos y azules. Se observan árboles en la orilla y vegetación colgante
La Media Luna es mucho más que un destino turístico. Es un humedal en peligro de extinción, un refugio para especies endémicas y migratorias, y un escenario de historia viva donde la comunidad ha sabido defender y gestionar su patrimonio natural. (Parque Manantial Media Luna_Oficial)

El verdadero valor de este sitio radica en el equilibrio entre conservación y acceso, en la posibilidad de disfrutar de un entorno regulado que apuesta por la sostenibilidad y el cuidado de los recursos.

En el corazón de San Luis Potosí, La Media Luna permanece como un lugar donde nadar es siempre posible y la naturaleza se muestra en su estado más puro.

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