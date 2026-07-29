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Cómo saber si mi huevo formaba parte del lote retirado por riesgo de salmonella

Ante la alerta millones de huevos fueron retirados del mercado para evitar posibles contagios

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(imagen Ilustrativa Infobae)
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Una alerta sanitaria en Estados Unidos puso bajo revisión huevos con Salmonella distribuidos en el sur del país, luego de que autoridades detectaran contagios y ordenaran el retiro de 19 millones de unidades por riesgo de salmonelosis, una infección que puede derivar en hospitalización en menores de cinco años, adultos mayores y personas inmunodeprimidas.

De acuerdo con los Centros de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, hasta ahora se han contabilizado 98 infecciones en 17 estados de la Unión Americana.

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La mayoría de los casos se concentra en Texas, mientras que Arizona y Luisiana también registran varios contagios; Oklahoma y Nuevo México reportan menos.

Si bien es verdad que la alerta para huevos contaminados con Salmonella se concentró principalmente en el sur de Estados Unidos, los estados del norte de México como Nuevo León o Tamaulipas podría tener riesgo bajo de haber recibido algún huevo de estos lotes por lo que vale la pena saber cómo descartar un posible riesgo.

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Varios huevos blancos y marrones colocados sobre una mesa de madera. Algunos están dentro de un tazón de madera, otros están esparcidos cerca. Fondo de cocina.
Una mezcla de huevos blancos y marrones se exhibe sobre una mesa de madera en una cocina luminosa, listos para ser utilizados en cualquier receta culinaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar huevos en posible riesgo de salmonella

Para saber si el huevo que compro podría haber formado parte de los lotes retirados puedes tomar en cuenta los siguientes factores:

Revisa la fecha de caducidad: si está entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026, es probable que forme parte de la alerta.

Revisa el código único: los cartones pueden revisarse por código. Los números P-1950 o 0840962 pueden corresponder a cargamentos contaminados si aparecen junto con una fecha juliana entre 157 y 184.

Da seguimiento a la alerta en la página de la FDA de Estados Unidos, la cual tiene la información más actualizada seguimiento del brote.

Primer plano de manos sosteniendo y recibiendo un cartón de huevos abierto con nueve huevos, ocho marrones y uno blanco, sobre una mesa de madera.
Una persona entrega un cartón con huevos frescos, incluyendo uno blanco entre varios marrones, a otra persona sobre una mesa de madera en un ambiente que sugiere un mercado o tienda de comestibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir el contagio de salmonella al consumir huevo

La bacteria Salmonella pertenece a un género que causa salmonelosis, una enfermedad estomacal que suele provocar diarrea, fiebre y cólicos abdominales. La infección puede presentarse entre 6 horas y 6 días después de consumir alimentos contaminados.

Según los CDC, el padecimiento suele durar de cuatro a siete días y la mayoría de las personas se recupera sin tratamiento. Aun así, en algunos pacientes la enfermedad puede agravarse y requerir hospitalización.

Para prevenir el contagio de salmonella al consumir huevo, se recomienda seguir estas medidas:

  • Compra y almacenamiento:
    • Adquiere huevos de fuentes confiables y revisa que la cáscara esté limpia e intacta.
    • Guarda los huevos en refrigeración a una temperatura menor a 7°C, incluso si el empaque indica que no es necesario.
  • Manipulación:
    • Lávate las manos antes y después de manipular huevos crudos.
    • Evita el contacto entre el huevo crudo y otros alimentos listos para consumir.
    • Limpia y desinfecta las superficies y utensilios que hayan tocado huevo crudo.
  • Consumo:
    • Cocina los huevos hasta que la yema y la clara estén firmes.
    • Evita consumir huevos crudos o preparaciones que los incluyan (como mayonesa casera, aderezos, mousse o merengue no cocido).
    • No utilices huevos con cáscara rota o sucios.
  • Preparaciones seguras:
    • Si necesitas usar huevo crudo en una receta, opta por huevo pasteurizado.
    • Refrigera rápidamente los platillos preparados con huevo y no los dejes más de 2 horas a temperatura ambiente.

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