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Monreal defiende a Sheinbaum y avala nuevas regulaciones a medios de comunicación

El diputado de Morena salió en defensa de la presidenta y se mostró a favor de las nuevas disposiciones para los medios de comunicación

Ricardo Monreal salió en defensa de los nuevos lineamientos de medios y de la presidenta. Crédito: X/ @RicardoMonrealA
El diputado de Morena Ricardo Monreal salió en defensa de los nuevos lineamientos de medios y de la presidenta. Crédito: X/ @RicardoMonrealA
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Este martes, Ricardo Monreal, diputado federal de Morena, salió en defensa de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y de los nuevos lineamientos para los medios de comunicación presentados durante la conferencia mañanera.

En conferencia de prensa, el también coordinador de las y los diputados morenistas, intentó bajarle el tono a las críticas que recibió la mandataria federal, luego de que su consejera jurídica, Luisa María Alcalde, presentó nuevas multas a radio y televisión por los derechos de las audiencias.

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Desde el punto de vista de Monreal Ávila, Sheinbaum Pardo ha sido “respetuosa, tolerante y prudente” con quienes la critican; incluso, dijo, que, probablemente, es una de las mandatarias más atacadas en la historia del país.

Sheinbaum enfrenta “embestida mediática”

De acuerdo con el legislador zacatecano, la presidenta mexicana enfrenta todos los días una “embestida mediática impresionante” en redes sociales, plataformas y medios de comunicación, aunque no presentó pruebas de ello.

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También recordó que antes los presidentes de México eran “intocables”, pero, ahora, consideró, Claudia Sheinbaum resiste ataques permanentes sin castigar a nadie. Aunque la mandataria cuenta con la tribuna más importante del país para exhibir a cualquier crítico u opositor.

“Pues no debe de ser así, porque la presidenta ha sido respetuosa, tolerante, prudente y creo que es de las presidentas más atacadas en la historia de México, de las más atacadas. La embestida mediática contra ella es impresionante. En redes, plataformas, medios”, comentó.

Sheinbaum indicó que mañana se reunirá con la Secretaría de Energía. | Presidencia
La presidenta fue criticada por los nuevos lineamientos para medios. | Presidencia

Nuevos lineamientos no aplican censura: Monreal

Sobre los nuevos lineamientos para medios de comunicación y la información que publiquen, Ricardo Monreal, señaló que no implican que vaya a haber censura desde el gobierno que encabeza Morena.

Sin embargo, reconoció que todavía no conoce el contenido final de los lineamientos, ni las posibles sanciones, ya que fue algo que no expuso la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, durante la mañanera de hoy.

Para Ricardo Monreal, solicitar veracidad a los medios de comunicación no representa censura, aunque será el gobierno de Sheinbaum el que sancione o limite la información que no cumpla con los lineamientos que impulsa.

“Yo tengo cincuenta años en la política, cuarenta y tantos. Antes un presidente era intocado. Nadie lo tocaba ni con el pétalo de una editorial. Hoy, todos los días la presidenta es sometida a un embate mediático impresionante.

“Entonces, yo no creo que ella esté castigando a nadie. Ella es muy profesional, tolerante y demócrata. Entonces, no hay ninguna de esas características con estos lineamientos, porque aún no los conocemos, no se han concluido”, agregó el diputado.

El diputado federal Ricardo Monreal dio su postura sobre que Morena sea un "narcopartido". Crédito: X/ @Juan_OrtizMX
El diputado Ricardo Monreal dio su postura sobre que Morena sea un "narcopartido". Crédito: X/ @Juan_OrtizMX

Luisa Alcalde presenta nuevos lineamientos para medios de comunicación

Hoy, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República, presentó los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias, mismos que contemplan multas y sanciones contra concesionarios de radio y televisión.

Entre tanto, la presidenta, Claudia Sheinbaum, propuso revisar si la legislación debería extenderse a la prensa escrita y a las plataformas digitales, como las redes sociales, las cuales, su gobierno busca “regular”.

Alcalde Luján explicó que las sanciones serían aplicadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicación (CRT) como instancia, cuando un medio no respete las recomendaciones de su defensoría y persista la vulneración de derechos de las audiencias.

“Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir y, en casos extremos, donde no se respeten los derechos de las audiencias, puede llegar a haber multas y sanciones como última instancia”, detalló la funcionaria en Palacio Nacional.

Prensa escritas y plataformas digitales quedan fuera del proyecto

La consejera jurídica presentó un anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que permanecerá en consulta pública 20 días, del 27 de julio al 21 de agosto de 2026.

El proyecto plantea disposiciones obligatorias para concesionarios comerciales, públicos y sociales de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, además de empresas programadoras.

Luisa María Alcalde
Luisa María Alcalde durante la mañanera del pueblo de este 28 de julio en Palacio Nacional. (Presidencia)

Mientras que Sheinbaum Pardo precisó que la prensa escrita y las plataformas digitales quedan fuera del documento, porque las facultades de la CRT se limitan a la radio y la televisión.

“La prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no, o las plataformas también no están en esta regulación, que son temas que están también a discusión de la sociedad”, dijo la mandataria.

Mientras se discute si los nuevos lineamientos para medios pueden derivar en censura, Ricardo Monreal salió en defensa de Claudia Sheinbaum.

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