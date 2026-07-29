Fiscalía de Oaxaca activa protección para Jaqueline Robles, periodista que denunció intimidación en su vivienda

Fiscalía de Oaxaca activó protocolos de protección para la periodista Jaqueline Robles tras denunciar hechos que generaron preocupación por su seguridad.

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que activó de manera inmediata los protocolos de atención y protección para la periodista Jaqueline Robles, luego de que denunciara la presencia de personas que fotografiaban su domicilio desde un vehículo, situación que generó preocupación por su seguridad.

De acuerdo con la institución, tras la denuncia formal se implementaron medidas de resguardo y se establecieron canales de atención directa para la comunicadora, además de iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias de los hechos.

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La Fiscalía señaló que estas acciones forman parte de los protocolos especializados para la atención de delitos cometidos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, con el propósito de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y proteger la integridad de quienes desempeñan esta labor.

Comunicado Oficial.

Investigan los hechos ocurridos frente al domicilio de la comunicadora

El caso surgió después de que Jaqueline Robles denunciara que un grupo de personas a bordo de un automóvil tipo Tsuru permaneció frente a su vivienda mientras tomaba fotografías del inmueble, hechos que quedaron registrados por cámaras de videovigilancia.

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Posteriormente trascendió que, presuntamente, el vehículo pertenecía a la Fiscalía estatal y que realizaba diligencias relacionadas con otra investigación en la zona.

No obstante, la dependencia informó que, independientemente de esa versión, decidió activar de inmediato los mecanismos de protección previstos para periodistas y continuar con las indagatorias para brindar certeza sobre lo sucedido.

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Jaqueline Robles denunció presuntos actos de hostigamiento frente a su domicilio; Fiscalía de Oaxaca activó medidas de protección.

Asimismo, reiteró que todas las líneas de investigación permanecerán abiertas hasta esclarecer plenamente el caso y, de ser necesario, fincar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

Violencia contra periodistas mantiene en alerta a organismos nacionales e internacionales

La activación de estas medidas ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de quienes ejercen el periodismo en México.

Diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido sobre el incremento de agresiones contra comunicadores durante 2026 y han insistido en fortalecer los mecanismos de protección, así como garantizar investigaciones eficaces que combatan la impunidad.

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Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido que las agresiones contra periodistas continúan representando un riesgo para el ejercicio informativo en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Periodistas asesinados en México durante 2026

Francisco Alejandro Leyva Aguilar (Oaxaca)

Josué Martínez Contreras (Puebla)

Cinco comunicadores más asesinados en distintas entidades del país durante el primer semestre del año, con lo que la cifra asciende a siete periodistas víctimas de homicidio en 2026.

Amenazas contra Pedro Matías aumentan preocupación en Oaxaca

La situación de Jaqueline Robles también ocurre pocos días después de que el corresponsal de Proceso en Oaxaca, Pedro Matías Arrazola, denunciara amenazas de muerte difundidas en redes sociales.

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Los mensajes fueron publicados tras el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y motivaron nuevos llamados de organizaciones nacionales e internacionales para que las autoridades refuercen la protección a los comunicadores que realizan coberturas sobre seguridad, derechos humanos y violencia.

El crimen ocurrió este 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca. Crédito: CORTV

Hasta el momento, las autoridades estatales han informado avances en la investigación por el homicidio de Leyva Aguilar; sin embargo, integrantes del gremio periodístico han solicitado que se agoten todas las líneas relacionadas con su actividad profesional.

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Asesinato de Alejandro Leyva elevan alerta por periodistas en Oaxaca

En su comunicado, la Fiscalía de Oaxaca aseguró que continuará trabajando bajo estándares nacionales e internacionales para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, privilegiando un enfoque preventivo y el respeto a la libertad de expresión.

La dependencia afirmó que brindará atención integral a Jaqueline Robles mientras continúan las investigaciones, al tiempo que reiteró su compromiso de garantizar condiciones para que el ejercicio periodístico pueda desarrollarse de manera libre y segura en la entidad, en un escenario donde las agresiones contra la prensa siguen generando preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión.

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