Festival Danzatlán 2026 en el Edomex con actividades gratis y artistas internacionales liderados por Elisa Carrillo

Festival Danzatlán 2026 está lista (especial)

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El Estado de México se convertirá nuevamente en uno de los principales escenarios de la danza en el país con la realización de la novena edición del Festival Internacional de la Danza Danzatlán, que se llevará a cabo del 13 al 16 de agosto de 2026 en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, ubicado en el municipio de Texcoco.

Organizado por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, en coordinación con la Fundación Elisa Carrillo Cabrera, el encuentro artístico ofrecerá una amplia programación gratuita que busca acercar la danza a públicos de todas las edades y consolidar a la entidad como un referente nacional e internacional en la promoción de las artes escénicas.

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Danzatlán 2026 será parte del Encuentro Nacional de Danza

Una de las principales novedades de esta edición es que Danzatlán formará parte del inicio del Encuentro Nacional de Danza, una iniciativa que fortalecerá la oferta cultural del Estado de México y fomentará el intercambio entre artistas, compañías y estudiantes provenientes de distintas regiones del país.

Con esta integración, el festival amplía su alcance y reafirma su misión de generar espacios de formación, reflexión y difusión artística, impulsando el desarrollo cultural mediante actividades abiertas para toda la población.

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Las autoridades estatales destacaron que este esfuerzo responde al compromiso de garantizar el acceso a la cultura como un derecho de las y los mexiquenses, además de promover la participación ciudadana en eventos de alto nivel.

Programa gratuito con espectáculos, talleres y conferencias

Festival Danzatlán 2026 en el Edomex, con la presentación de artistas de danza de talla nacional e internacional como Lisa Carrillo.

Durante cuatro días, el público podrá disfrutar de una programación diversa integrada por actividades académicas, artísticas y recreativas.

Entre las propuestas destacan:

Galas internacionales de danza.

Clases magistrales impartidas por especialistas.

Conferencias y conversatorios.

Exposiciones relacionadas con el arte dancístico.

Ensayos abiertos.

Conciertos.

Presentaciones escénicas.

Homenajes a figuras destacadas de la danza.

Todas las actividades serán de acceso gratuito, lo que permitirá que estudiantes, familias, profesionales del arte y público en general puedan disfrutar de un festival de talla internacional sin costo.

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La Gala “Elisa y Amigos” reunirá a estrellas del ballet

Elisa Carrillo Cabrera, la primera latinoamericana en ganar los premios de ballet más importantes del mundo, estará en Danzatlán 2026 (EFE/José Manzaneque)

Como ya es tradición, uno de los momentos más esperados del festival será la Gala “Elisa y Amigos”, encabezada por la reconocida bailarina mexicana Elisa Carrillo Cabrera.

El espectáculo reunirá a bailarines pertenecientes a prestigiosas compañías internacionales de ballet, quienes compartirán escenario con destacados artistas invitados en una función que se ha convertido en el evento estelar de Danzatlán.

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Además de la gala, el festival permitirá al público conocer distintos estilos, técnicas y propuestas coreográficas, fortaleciendo el intercambio cultural entre México y otros países.

Texcoco, sede de uno de los encuentros culturales más importantes del año

Danza Edomex Texcoco Danzatlan (especial)

El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, recibirá a cientos de asistentes durante los cuatro días del festival, consolidándose como uno de los espacios culturales más importantes del Estado de México.

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La realización de Danzatlán también representa un impulso para la actividad turística y económica de la región, ya que visitantes de diversos municipios y estados acudirán para disfrutar de la programación artística.

La combinación de espectáculos internacionales, actividades formativas y eventos gratuitos fortalece la vocación cultural del recinto y posiciona a Texcoco como un destino relevante para las artes escénicas.

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Se acerca el acceso a la cultura

Con la realización de esta nueva edición de Danzatlán 2026, el gobierno estatal, en colaboración con la Fundación Elisa Carrillo Cabrera fortalece los esfuerzos para acercar expresiones artísticas de alto nivel a las comunidades mexiquenses, impulsando la formación de nuevos talentos y el intercambio entre creadores nacionales e internacionales.

La edición 2026 del Festival Internacional de la Danza Danzatlán promete convertirse en uno de los eventos culturales más importantes del verano, ofreciendo una agenda de actividades gratuitas que permitirá al público disfrutar de la excelencia del ballet y de diversas expresiones dancísticas en un ambiente de convivencia, aprendizaje e inspiración.

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