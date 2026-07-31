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Luis Chaparro llora al sincerarse con Memo Schutz en La Casa de los Famosos México: “Eres el padre que me hubiera gustado tener”

Durante la primera cena de nominados de La Casa de los Famosos México 2026, el creador de contenido se quebró al hablarle al conductor

Luis Chaparro
(Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México)
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Luis Chaparro llora al confesar que ve a Memo Schutz como el padre que nunca tuvo, durante la primera cena de nominados de La Casa de los Famosos México 2026.

El creador de contenido perdió a su padre a los cinco años de edad, sin haber llegado a conocerlo. El hombre sufría problemas de drogadicción y murió cuando Luis era un niño. Su madre lo llevó a una rehabilitación en San Luis Potosí antes de que el creador de contenido naciera; se reencontraron, concibieron al influencer y el padre volvió a internarse. Años después, una llamada a su madre confirmó la muerte.

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Chaparro rompe en llanto durante la cena de nominados

La primera cena entre los seis participantes en riesgo de eliminación —Yanet García, Memo Schutz, Luis Chaparro, Mariana Ochoa, Aldo Rendón y Arantza Ruiz— se convirtió en un espacio de confesiones que nadie esperaba. Cuando llegó el turno de Chaparro para hablarle a Schutz, las palabras se le quebraron antes de terminar la primera oración.

La Casa de los Famosos México
Durante la primera cena de nominados de La Casa de los Famosos México 2026, el creador de contenido se quebró al hablarle al conductor: le agradeció haberlo calmado antes de la gala y le dijo que es el hombre ejemplar que su padre nunca pudo ser. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

“Eres una persona increíble, de verdad. Sí eres un niñote. Te quiero mucho, amo tu autenticidad, eres un caballero, eres una persona que piensa en los demás”, dijo Chaparro entre lágrimas. “Me viste nervioso ahorita que estábamos en la gala y te tomaste el tiempo de hacer una dinámica como para desestresarme y funcionó, ¿sabes?”

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El momento más tenso llegó cuando el influencer fue más allá del elogio y tocó la herida que carga desde la infancia: “Eres un hombre ejemplar, padre de familia. Creo que eres el padre que me hubiera gustado tener. Te agradezco enormemente”.

Schutz se levantó de inmediato, lo abrazó y, con la voz entrecortada, le respondió: “Serías el orgullo de cualquier padre”.

La historia que Luis Chaparro nunca contó en público

La Casa de los Famosos México
Memo Schutz respondió con un abrazo y la voz entrecortada luego de que Luis Chaparro, entre lágrimas, le confesara en la cena de nominados de La Casa de los Famosos México 2026 que lo ve como el padre que perdió cuando tenía cinco años. (Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México)

Dentro de la casa, Chaparro ya había abierto ese capítulo con Schutz y con Gema Garoa, quienes lo acompañaron mientras buscaba las palabras para describir lo que vivió. “Era drogadicto. A mí me contaron una historia para no saber la razón”, dijo entonces. “Nunca lo conocí, yo tenía como cinco años”.

La historia de su padre es una sucesión de ausencias. Su madre lo llevó a rehabilitación en San Luis Potosí antes del nacimiento de Luis. Se reencontraron, tuvieron al hijo y el padre regresó a internarse. La noticia de su muerte llegó por teléfono, años después, cuando Luis era todavía un niño que apenas procesaba qué significaba no tener papá.

A los ocho años supo que existía un medio hermano, siete años mayor que él. Los dos vivían en Cancún, pero el encuentro real no llegó sino hasta que Luis tenía 17. La distancia no era solo geográfica.

Luis Chaparro
En la primera cena de nominados de La Casa de los Famosos México 2026, el influencer dedicó unas palabras a Memo Schutz. (Captura de pantalla TikTok)

“Te quiero muchísimo y quiero compartir lo que tenga que compartir de esta casa contigo”, cerró Chaparro antes de que el abrazo de Schutz pusiera punto final a las palabras.

Primeros nominados de La Casa de los Famosos México 2026

  • Aldo Rendón nominación directa
  • Yanet García nominada con 16 puntos
  • Mariana nominada con 9 puntos
  • Arantza nominada con 8 puntos
  • Ximena Herrera nominada con 5 puntos
  • Luis Chaparro nominado con 3 puntos
  • Memo Schutz nominado con 3 puntos

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