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Popocatépetl registra 55 exhalaciones con ceniza y vapor en las últimas 24 horas

El semáforo de alerta se mantiene en Amarillo Fase 2, sin riesgo inmediato para poblaciones cercanas

Un volcán nevado con columna de humo en el fondo. Varias personas en una explanada pavimentada. Tres hombres con uniformes oscuros de fuerzas de seguridad
Exhalación del volcán Popocatépetl con emisión de gases y ceniza. (Secretaría de Seguridad del Estado de México )
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Durante las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl registró 55 exhalaciones compuestas principalmente por vapor de agua, gases volcánicos y pequeñas cantidades de ceniza.

El evento, monitoreado hasta las 10:00 horas del 2 de agosto de 2026, fue reportado por el Servicio Meteorológico Nacional y el Cenapred.

Según las autoridades, la actividad corresponde a la fase actual de alerta del volcán, sin modificación de las restricciones para la población.

Monitoreo y características de la actividad

El reporte diario indica que, desde la mañana del 1 de agosto hasta la mañana del día siguiente, se detectaron exhalaciones con presencia de vapor de agua y gases.

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Algunas de estas emisiones incluyeron ceniza, con dispersión hacia el oeste-noroeste, determinada por la dirección de los vientos y las condiciones atmosféricas en la región.

El monitoreo permanente, coordinado entre el Cenapred y la Universidad Nacional Autónoma de México, utilizó imágenes y videos para documentar la actividad.

Los registros muestran una emisión constante de materiales, con variaciones en la cantidad de ceniza.

La vigilancia incluyó análisis satelitales, que confirmaron la ausencia de nubosidad, lo que facilitó la identificación de las emisiones.

Volcán con nieve y fumarola, cielo azul con nubes, árboles, texto webcamsdemexico.com, fecha 2026-08-02 CST 09:30:52, logos de Seguridad, CENAPRED y CNPC
El reporte diario indica que, desde la mañana del 1 de agosto hasta la mañana del día siguiente, se detectaron exhalaciones con presencia de vapor de agua y gases. (CENAPRED)

Condiciones meteorológicas y dispersión de ceniza

El radiosondeo atmosférico realizado en la Ciudad de México a las 6:00 horas reveló vientos del sur-sureste en niveles bajos, de 12 km/h, y vientos del este de hasta 26 km/h en alturas superiores a 7.000 metros.

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Estas condiciones favorecieron la dispersión de las emisiones hacia el oeste-noroeste, según lo reportado por los modelos atmosféricos.

El modelo Hysplit, empleado por la CONAGUA-CGSMN, simuló la trayectoria de las emisiones para las siguientes 24 horas, previendo que la pluma de ceniza, gases y vapor se desplazara por el este y centro-norte del Estado de México y partes de la Ciudad de México durante las primeras 12 horas.

Posteriormente, la dirección se mantendría sobre la zona centro-norte mexiquense y el sur del Estado de Querétaro.

Semáforo de Alerta Volcánica y escenarios previstos

El Semáforo de Alerta Volcánica permanece en Amarillo Fase 2, lo que implica que la actividad observada es considerada dentro de los parámetros normales para esta etapa.

Entre los escenarios previstos se encuentran explosiones de tamaño menor o moderado, episodios de tremor de amplitud variable y lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas y, ocasionalmente, en ciudades más lejanas.

El radio de exclusión se mantiene en 12 kilómetros alrededor del cráter, por el riesgo de expulsión de fragmentos incandescentes.

También se considera posible la formación de lahares —flujos de lodo volcánico— si las lluvias de las próximas semanas interactúan con la ceniza acumulada en las laderas del volcán.

Se prevé que los flujos piroclásticos, en caso de ocurrir, no alcanzarían poblaciones habitadas.

Hombre de espaldas con uniforme negro y gorra observa un volcán nevado con columna de humo. Cielo azul, nubes. Personas y árboles al fondo. Superficie pavimentada
El Semáforo de Alerta Volcánica permanece en Amarillo Fase 2, lo que implica que la actividad observada es considerada dentro de los parámetros normales para esta etapa. (Secretaría de Seguridad del Estado de México)

Recomendaciones y difusión de información oficial

Las autoridades exhortan a la población a no hacer caso de rumores y a informarse únicamente a través de los canales oficiales del Cenapred y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El reporte sobre la actividad del Popocatépetl se publica diariamente a las 11:00 horas, y cualquier evento extraordinario será informado de inmediato por estos medios.

La población en zonas cercanas al volcán debe respetar el radio de exclusión y estar preparada ante la posibilidad de lluvias de ceniza o caída de fragmentos.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México recomienda no acercarse al cráter, proteger ojos, nariz y boca en caso de caída de ceniza.

Mantenerse informados y seguir las recomendaciones oficiales es esencial para reducir riesgos.

Un volcán cubierto de nieve con una columna de humo y ceniza contra un cielo con tonos de amanecer. Texto de fecha y hora, y logotipos de instituciones
La Secretaría de Seguridad del Estado de México recomienda no acercarse al cráter, proteger ojos, nariz y boca en caso de caída de ceniza. (CENAPRED)

La información del 2 de agosto confirma que el volcán se mantiene dentro de los escenarios previstos para la actual fase de alerta.

No se han registrado explosiones mayores ni se han impuesto nuevas restricciones para la población, más allá de las ya establecidas.

El próximo aviso oficial está programado para las 9:00 horas del 3 de agosto, o antes si se detecta algún cambio relevante en la actividad del volcán.

Las autoridades reiteran la importancia de consultar únicamente fuentes oficiales y de respetar las medidas de seguridad vigentes.

La vigilancia sobre el Popocatépetl continúa de manera ininterrumpida, con la finalidad de informar oportunamente a la población y prevenir riesgos ante posibles variaciones en el comportamiento volcánico.

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