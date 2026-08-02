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Tratantes usan redes sociales para captar a niñas y niños, alerta Reinserta

Reinserta advierte que Facebook, Instagram, WhatsApp y hasta los videojuegos facilitan el engaño a menores de edad, en un contexto donde la violencia, la pobreza y el abandono vuelven más fácil la captación

Tratantes usan redes sociales para captar a niñas y niños, alerta Reinserta. Cortesía: Reinserta
Tratantes usan redes sociales para captar a niñas y niños, alerta Reinserta. Cortesía: Reinserta
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Las redes sociales y plataformas digitales se han convertido en el principal canal de captación de víctimas de trata en México, advirtió Reinserta en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, celebrado el 30 de julio. La organización llamó a fortalecer la detección temprana y la denuncia de posibles casos, al señalar que el entorno digital ha sumado riesgos a los contextos de violencia, pobreza y abandono que ya exponían a las infancias a este delito.

Engaño en pantalla: Facebook, Instagram y videojuegos como rutas de captación

El 5° Reporte Anual contra la Trata de Personas 2024-2025 del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México documentó que el 62% de los reportes clasificados como trata tuvieron origen en entornos digitales. Facebook concentró el 22% de los casos de captación en línea, Instagram el 18% y WhatsApp el 15%.

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Primer plano de un joven con una camiseta verde, sosteniendo un teléfono móvil que muestra iconos de corazón y pulgar arriba en la pantalla.
Tratantes usan redes sociales para captar a niñas y niños, alerta Reinserta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los videojuegos en línea también figuran como canales de riesgo”. Plataformas como Free Fire, Roblox, Fortnite y Minecraft fueron identificadas como espacios donde los tratantes establecen contacto con menores de edad, simulando ser “amigos virtuales” antes de iniciar procesos de manipulación y sometimiento.

El engaño y el abuso de confianza son los mecanismos centrales. Los tratantes construyen vínculos afectivos en línea, aprovechan necesidades económicas o afectivas, y operan en espacios que familias y cuidadores suelen percibir como seguros.

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El entorno familiar, primer factor de riesgo en menores

El riesgo digital no opera de forma aislada. El mismo reporte del Consejo Ciudadano documentó que el 51% de las víctimas menores de edad fueron captadas por sus propios familiares, generalmente mediante engaños o aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad.

El dato matiza el ángulo digital: aunque las plataformas han ampliado el alcance de los tratantes, el entorno más cercano sigue siendo el principal vector de captación en menores. Reinserta subrayó que la trata encuentra oportunidades donde los entornos de cuidado y protección fallan, ya sea dentro del hogar o en el mundo en línea.

La edad y la etapa de desarrollo incrementan esa exposición. Los contextos de violencia, abandono, pobreza y exclusión social son las condiciones que los tratantes identifican y explotan, “ahora también a través de pantallas”.

México, en el centro de un problema global

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó en 2025 que México opera como país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, una triple condición que complica tanto la detección como la atención integral de los casos.

Tratantes usan redes sociales para captar a niñas y niños, alerta Reinserta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Tratantes usan redes sociales para captar a niñas y niños, alerta Reinserta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A escala global, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) documentó en su informe de 2024 que el 60% de las niñas víctimas de trata detectadas en el mundo fueron explotadas sexualmente. “La cifra refleja un patrón sistemático que no distingue fronteras y que coloca a las infancias en el centro de una de las violaciones más graves a los derechos humanos”.

El material de abuso sexual infantil registró además un crecimiento del 86% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo período de 2024, según el Consejo Ciudadano. El 81% de esos casos tuvo origen digital, y el 68% de las víctimas entregó contenido íntimo a cambio de no ser expuestas en redes.

Un delito que no tiene un solo rostro

Otro obstáculo para la detección es la diversidad de modalidades que adopta la trata. Reinserta recordó que este delito no se limita a la explotación sexual, aunque sea su forma más conocida.

Sus manifestaciones incluyen la explotación laboral, los trabajos o servicios forzados, la mendicidad forzada, la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, y la extracción ilícita de órganos, entre otras modalidades previstas por la ley mexicana. Varias de ellas encuentran en el entorno digital tanto un espacio de captación como un canal de operación.

No existe un perfil único de víctima ni una sola forma en que el delito se presenta. Esa diversidad, señaló Reinserta, exige ampliar la capacidad de reconocer señales de alerta en distintos espacios: el hogar, la escuela, el consultorio, las redes.

La responsabilidad de ver y actuar

Reinserta fue enfática en que proteger a las infancias no puede depender únicamente de las instituciones del Estado. Madres, padres, personas cuidadoras, docentes, profesionales de la salud y ciudadanía en general comparten la obligación de observar, escuchar y actuar cuando identifiquen situaciones de riesgo.

“Actuar oportunamente puede marcar la diferencia en la vida de una niña, niño o adolescente”, sostuvo la organización. La denuncia oportuna puede impedir que una condición de vulnerabilidad derive en una historia de explotación, incluidas las que comienzan con un mensaje en redes sociales.

Reconocer las señales en el entorno digital es hoy tan urgente como hacerlo en la calle o en la escuela.

Lo que Reinserta hace con quienes sobreviven

A través de su Centro de Atención, Reinserta acompaña a diario a niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de delitos graves, entre ellos la trata de personas. El modelo de intervención integra atención psicológica individual, terapia psicológica familiar, acompañamiento legal y psicolegal, y atención pedagógica especializada.

El objetivo es contribuir a la restitución de derechos y a la reconstrucción de los proyectos de vida de quienes atravesaron estas experiencias. Cada caso atendido, señaló la organización, recuerda que detrás de él existió una oportunidad de protección que, en muchos casos, pudo haber llegado antes de que el daño ocurriera.

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