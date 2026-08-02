La Casa de los Famosos 2026: Los habitantes que más seguidores subieron en la primera semana

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La Casa de los Famosos México 2026 arrancó con 18 habitantes y una disputa paralela en redes sociales: las audiencias que hoy los respaldan en Instagram, TikTok y YouTube pueden crecer o desplomarse durante las 10 semanas de competencia, según el comportamiento de cada participante frente a las cámaras.

Al corte del 27 de julio de 2026, tres nombres concentraron buena parte del arranque digital de la temporada. En Instagram, Yanet García encabezó la lista con 13.2 millones de seguidores, seguida por Brianda Deyanara con 12.6 millones y Fede Vigevani con 12.2 millones.

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Solo esos tres perfiles reúnen casi 38 millones de cuentas en esa plataforma, una cifra superior a la del resto de los participantes juntos. El dato muestra desde el inicio una diferencia amplia entre los habitantes con fama consolidada en redes y quienes llegan con comunidades más reducidas.

Brianda Deyanara y Fede Vigevani dominaron TikTok al inicio del reality

Brianda Deyanara encontró la primera Moneda del Destino de la temporada.(Captura de pantalla TikTok)

En TikTok, el liderazgo cambia de orden y se ensancha. Deyanara llega como la participante con mayor base en esa red con 35.7 millones de seguidores, mientras Vigevani suma 31.6 millones.

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Ambos son los creadores de contenido con mayor alcance digital de todo el elenco. Ningún participante de temporadas anteriores había entrado al programa con comunidades de ese tamaño.

Fede Vigevani además arranca con otro dato que lo distingue del resto de la casa: acumula 76.7 millones de suscriptores en YouTube. Esa audiencia lo coloca como el creador con mayor volumen de seguidores sumados entre las distintas plataformas de esta temporada.

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Esto no es una ventaja en la competencia, ya que su entrada tiene una condición especial dentro del formato. El influencer participa como habitante infiltrado y debe cumplir misiones del público sin que sus compañeros lo sepan, una dinámica que puede modificar la percepción que se construya de él dentro y fuera del programa.

Fede Vigevani aparece en primer plano con el logotipo tridimensional de "La Casa de los Famosos México" al fondo, sobre un degradado de colores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convivencia dentro de la casa alteró de forma directa el desempeño en redes en temporadas pasadas: algunos concursantes duplicaron seguidores y otros perdieron miles tras eliminaciones polémicas o actitudes mal recibidas por el público.

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La diferencia entre Instagram y TikTok exhibe dónde está la audiencia real de varios habitantes

Uno de los contrastes más marcados del elenco está en la distancia entre plataformas. Luis Chaparro suma 586,000 seguidores en Instagram, pero alcanza 8.3 millones en TikTok, una brecha de más de 13 veces que ubica a esa red como el espacio donde se medirá con más claridad el efecto de su paso por el programa.

También hay casos donde TikTok supera con claridad a Instagram. Arantza Ruiz tiene 353,000 seguidores en Instagram y 1.3 millones en TikTok; Moisés Peñaloza registra 333,000 frente a 1.4 millones; y Ese Pérez llega con 1.5 millones en Instagram y 5.1 millones en TikTok.

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(Infobae/Jenifer Nava)

En el otro extremo aparece Masad Altamimi. El creador tiene 1.9 millones de seguidores en Instagram y apenas 17,600 en TikTok, la diferencia más pronunciada a favor de Instagram dentro del grupo de participantes dedicados al contenido digital.

El habitante con menor presencia total en estas dos plataformas es Memo Schutz. Arranca con 56,000 seguidores en Instagram y 18,000 en TikTok.

Su comunidad más activa está fuera de esas redes. El conductor deportivo suma 223,000 seguidores en X, una plataforma más vinculada con la conversación sobre deportes que con formatos visuales.

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Los habitantes con el mayor aumento de seguidores en Instagram durante la primera semana

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

La audiencia eligió a sus favoritos en esta primera semana del encierro dentro de La Casa de los Famosos México 2026, y también esto se reflejó en el aumento de seguidores en Instagram, donde los más queridos fueron también los que más seguidores sumaron en esta red social.

Los cinco habitantes que más sumaron seguidores en esta red social fueron:

Memo Schutz - de 56 mil a 235 mil, subió 179 mil seguidores. Fede Vigevani - de 12.2 millones a 12.3 millones, subió 150 mil seguidores aprox. Aldo Rendón - de 785 mil a 918 mil, subió 133 mil seguidores. Gema Garoa - de 280 mil a 360 mil, subió 80 mil seguidores. Karina Torres - de 2.4 millones a 2.5 millones, subió 70 mil seguidores aprox.

Cabe señalar que de momento todos subieron sus números de seguidores en Instagram, pero estos cinco fueron los que más sumaron durante la primer semana del reality.

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