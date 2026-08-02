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Alito Moreno arremete contra Epigmenio Ibarra, lo llama “propagandista” de Morena

El presidente del PRI sostiene que el productor ha construido durante años un discurso que romantiza a los cárteles

El dirigente nacional del PRI sostuvo que el gobierno morenista enfrenta reclamos por una presunta alianza con grupos criminales en todo el país. Crédito: CEN del PRI
El dirigente nacional del PRI sostuvo que el gobierno morenista enfrenta reclamos por una presunta alianza con grupos criminales en todo el país. Crédito: CEN del PRI
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El presidente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno acusó este 2 de agosto a Morena de haber pactado con cárteles del crimen organizado y sostuvo que la crítica contra su partido desató un intento de censura que, según dijo, solo provocó que millones de mexicanos” alzaran la voz.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el dirigente del PRI afirmó que el gobierno morenista enfrenta reclamos en todo el país por una presunta alianza con grupos criminales. Esa relación, de acuerdo con su dicho, les habría permitido llegar al poder con el respaldo de organizaciones que han provocado muerte, sangre y terror en México.

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Alito Moreno también aseguró que sus adversarios buscan silenciarlo. En su publicación, planteó que el oficialismo creyó que al callar una voz podría desaparecer “la verdad, pero sostuvo que el efecto fue el contrario.

Moreno afirma que intentaron censurarlo por sus críticas a Morena

El empresario no esconde su afinidad al gobierno del presidente López Obrador.
Alejandro Moreno dirigió sus acusaciones contra Epigmenio Ibarra, a quien llamaó “propagandista de Morena” y productor de narcoseries. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El líder del PRI escribió que Morena ya no solo recurre a la mentira, sino también a la censura contra quienes lo exhiben. “Intentaron silenciarme y lo único que lograron fue que millones de mexicanos levantaran la voz y los señalaran exactamente por lo que son, expresó.

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En el mismo mensaje, el dirigente calificó al gobierno federal como un grupo de ineptos y criminalesy dijo que escucha a una pandilla debuenos para nada que, según su versión, vive del presupuesto público.

Moreno dirigió parte central de su pronunciamiento contra Epigmenio Ibarra, a quien llamó impresentableypropagandista de Morena”. También lo señaló como productor de narcoseries y sostuvo que ha dedicado años a construir un discurso que romantiza a los cárteles del crimen organizado.

Según el priista, ese contenido buscaría presentar la narcocultura como parte de la identidad nacional. Además, aseguró que Ibarra habría recibido millones de pesos en recursos públicos para continuar con esa labor.

El dirigente priista también lanzó críticas contra el INE y AMLO

El líder priista asegura que el oficialismo endurece su narrativa para anticiparse a medidas desde Washington contra personas con presuntos vínculos criminales
El dirigente priista aseguró que Epigmenio Ibarra habría recibido millones de pesos de recursos públicos y responsabilizó al expresidente AMLO. Crédito: X/@alitomorenoc

En su publicación, Moreno agregó que ese dinero habría salido del erario y responsabilizó directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador de haberlo entregado. La acusación fue formulada por el dirigente sin aportar documentos o pruebas adicionales.

Moreno también mencionó al INE. Dijo que el instituto “les hace la chambapara tratar de impedir que se les llame por lo que son, en referencia a sus señalamientos contra Morena y la sanción que estableció el organismo electoral contra el priista.

Para Moreno, un gobierno que responde a la crítica con censura y que escucha de cerca a personas que promueven relatos sobre el crimen organizado envía un mensaje “muy preocupante”. Bajo esa lógica, afirmó que con Morena la situación del país no cambiará porque, según escribió, “ellos son el verdadero problema”.

El mensaje cerró con una defensa abierta de los gobiernos priistas. “A los priistas nos pueden amar o nos pueden odiar, pero cuando el PRI está en el gobierno las cosas sí funcionan”, escribió el dirigente.

Moreno anuncia que llevará a foros internacionales su denuncia contra Morena

El senador y líder priista acusó al partido gobernante de pactar con el crimen organizado y llamó a la oposición a unirse para defender la democracia en México. Crédito: X - @alitomorenoc

Alito Moreno impugnará la sanción del INE y anuncia que irá a foros internacionales para advertir que Morena representa, a su juicio, un riesgo para la democracia mexicana, después de que la autoridad electoral resolvió castigar al PRI por llamar narcopartidoa la organización gobernante.

En el mensaje de poco más de tres minutos que difundió el pasado 30 de julio en sus redes sociales, el senador y dirigente nacional del PRI sostuvo que la determinación del INE limita la crítica política y adelantó que llevará el caso ante instancias jurisdiccionales y organismos internacionales.

Moreno también elevó el tono de sus acusaciones contra el partido oficialista. Afirmó que Morena y el gobierno federal pactarían con el crimen organizado y sostuvo que esos presuntos acuerdos servirían para financiar campañas y ganar elecciones.

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