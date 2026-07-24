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Salomón Jara descarta pedir licencia, se dice dispuesto a comparecer ante FGR por el asesinato del periodista Alejandro Leyva

Durante la conferencia del gobernador de Oaxaca, una periodista acusó que el asesinato de Leyva fue un “ataque directo” de la administración del morenista

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Salomón Jara descarta pedir licencia, se dice dispuesto a comparecer ante FGR por el asesinato del periodista Alejandro Leyva.
Salomón Jara descarta pedir licencia, se dice dispuesto a comparecer ante FGR por el asesinato del periodista Alejandro Leyva.

El asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar ha causado indignación en contra del gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara, a quien en conferencia de prensa se le cuestionó sobre una posible pausa del cargo para cooperar en las investigaciones que sostiene la Fiscalía General de la República (FGR) por el asesinato del columnista, a lo que el mandatario negó pedir licencia, pero aseguró que de ser convocado asistirá a declarar.

Salomón Jara no solicitará licencia tras asesinato de periodista en Oaxaca

No voy a solicitar licencia... Voy a esperar que siga la investigación y si la Fiscalía tiene una petición a mi persona, con mucho gusto”, contestó Jara ante la insistencia de la prensa, cabe destacar que el gobierno enfrenta señalamientos de censura, ya que ha sostenido calificativos que denuestan a la prensa local.

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Aseguró que para evitar críticas, él “fue de las primeras personas” en solicitar que la FGR tomara el caso, buscando evitar que los posicionamientos en contra de su administración aumenten, se dijo abierto a cualquier investigación para esclarecer el asesinato del periodista.

En el marco de la Guelaguetza, Salomón Jara insistió que la muerte violenta de Leyva Aguilar debe esclarecerse, “no permitiremos que la violencia y la impunidad pretendan sembrar terror o vulnerar la paz de Oaxaca”.

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Los sujetos arribaron en una motocicleta, la cual posteriormente abandonaron para continuar la figa en un auto. Crédito: Fiscalía de Oaxaca

Periodista encara a la administración de Oaxaca

Durante el encuentro con medios de comunicación, la administración de Salomón Jara fue encarada por una periodista, quien los señaló como responsables directos del asesinato de Alejandro Leyva, quien a través de su columna El Zumbido del Moscardón, evidenciaba temas de interés público del estado.

“Parte de la sociedad lo sabe y estamos convencidos de que el asesinato de Alejandro viene de aquí, viene del gobierno de Oaxaca, viene de este aparato. Usted puede dar muchas conferencias, entrevistas, muchos mensajes, pero muchos lo tenemos claro. El mensaje fue muy directo, se recibió”, comentó la comunicadora.

La muestra del dolor e indignación de las y los periodistas a nivel nacional y local fue externado mediante la intervención de la periodista en la conferencia de prensa de este 24 de julio, donde la profesionista pidió no dejar en el olvido la muerte de Leyva Aguilar:

“No lo dejemos a un lado y que no sea en vano esto que sucedió. Y el periodismo crítico y el periodismo que él ejercía va a ser un ejemplo para todos los que quedamos acá”.

Ante la intervención, el mandatario dijo no compartir la opinión de la periodista, confió en la determinación de las investigaciones emprendidas por la FGR, detallando que si el ataque fue ordenado por alguien que forma parte de su gobierno, “la Fiscalía General de la República nos dirá. Si no vino de aquí, también que ustedes lo conozcan”.

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