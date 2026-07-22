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Movimiento Ciudadano denuncia “baño de sangre” en Tabasco, mientras que el gobierno se enfoca en su proyecto electoral 2030

En el último mes, el estado ha enfrentado una nueva ola de violencia

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Movimiento Ciudadano denuncia “baño de sangre” en Tabasco, mientras que el gobierno se enfoca en su proyecto electoral 2030. (Foto: MC)
Movimiento Ciudadano denuncia “baño de sangre” en Tabasco, mientras que el gobierno se enfoca en su proyecto electoral 2030. (Foto: MC)

Luego de los últimos casos de violencia registrados en el estado de Tabasco, en un breve encuentro con medios de comunicación, el diputado local Erubiel Alonso Que aseguró que mientras el gobierno de Javier May Rodríguez se concentra en las elecciones rumbo a 2030, en la entidad hay un “baño de sangre”:

Tabasco tiene treinta días de estar bañado en sangre. Todos los días en territorio estatal aparecen muertos, descuartizados, asesinados, hombres, mujeres, más los que oculta el, el gobierno del estado y los que oculta la fiscalía”.

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Violencia se incrementa en Tabasco

Acusó silencio del gobierno estatal ante el hallazgo de restos humanos en la ranchería Río Tinto, tercera sección del municipio de Centro:

Ahí calla porque quieren ocultar la información. Lo cierto es que eso le da terror a todas las familias tabasqueñas. Estamos viviendo momentos muy complejos”.

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En el lugar donde se encontraron los restos, había un mensaje atribuido a una organización criminal, generando la movilización de autoridades estatales y federales.

Composición fotográfica de una aduana con fila de camiones cisterna, una bandera de México, una persona en una oficina, cielo anaranjado y texto CJNG
La disputa del CJNG y La Barredora ha generado altos índices de violencia en Tabasco. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

A este hecho, se suma el de la localización de una cabeza humana en la carretera Villahermosa-La Isla, en el mismo municipio; los crímenes más recientes han aterrorizado a la población tras el registro de varios cuerpos desmembrados en algunos municipios de la entidad.

La violencia en el estado tabasqueño se ha incrementado a partir de 2023, tras la disputa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Barredora, quienes han realizado ejecuciones continuas y bloqueos carreteros.

¿Qué dice el gobierno sobre el incremento de violencia?

Por su parte, secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, rechazó que exista un incremento en los niveles de violencia en la entidad. Este martes, López Obrador sostuvo que la incidencia delictiva muestra una tendencia a la baja. “No, no se ha incrementado. Hemos bajado la incidencia delictiva. Eso hay que decirlo. No hay que decir que se ha incrementado porque ustedes deben de actuar con responsabilidad como medios de comunicación. Tienen que irse a la estadística”, afirma.

El funcionario detalló que al inicio de la administración estatal el promedio diario de homicidios dolosos era de 3.7, mientras que actualmente es menor a dos casos por día. “Cuando nosotros llegamos al gobierno, tres punto siete de homicidios dolosos diarios. Ahorita estamos abajo de dos. Entonces, no se ha incrementado. Esto no es como, como Peña Nieto”, subrayó.

Foto de ´Pepín' López Obrador
No hay que decir que se ha incrementado porque ustedes deben de actuar con responsabilidad como medios de comunicación. (Facebook José Ramiro "Pepín" López Obrador)

Sobre el origen de los hechos violentos recientes, López Obrador señaló que se trata de disputas entre bandas por el control de la plaza. “Son bandas que se están peleando la plaza. Es lo que hemos venido diciendo desde que llegamos”, comentó. Al ser cuestionado sobre la identidad de estos grupos, mencionó a “La Barredora” y el “Cártel Nueva Generación”, pero evitó dar más detalles sobre los nombres de los detenidos o estructuras específicas.

El secretario destacó que durante este gobierno se han realizado más detenciones de integrantes de la delincuencia organizada que en administraciones anteriores. “En ningún gobierno se había detenido a tantos delincuentes, ¿verdad? Como en este. Hay más de mil quinientos detenidos, ¿sí? De la delincuencia organizada, que se dedica a enfermar al pueblo de Tabasco”.

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