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La técnica de inyección de insulina, un pilar del autocuidado en diabetes, destacan especialistas

Errores al aplicar la insulina pueden afectar el control glucémico y aumentar el riesgo de lipohipertrofia

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La importancia de inyectar de manera adecuada insulina en personas diabéticas (Freepik)
La importancia de inyectar de manera adecuada insulina en personas diabéticas (Freepik)

En el marco del Día Mundial del Autocuidado, que se conmemora cada 24 de julio, especialistas en diabetes hicieron un llamado a fortalecer la educación terapéutica de las personas que utilizan insulina, al advertir que una técnica de inyección incorrecta puede comprometer la efectividad del tratamiento y dificultar el control de la enfermedad.

Aunque el autocuidado en diabetes suele asociarse con una alimentación saludable, la actividad física y el monitoreo constante de los niveles de glucosa, expertos subrayan que la forma en que se aplica la insulina es un aspecto igual de importante, pero con frecuencia pasa desapercibido.

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Diversos estudios internacionales revelan que los errores durante la aplicación de la insulina siguen siendo comunes, incluso entre pacientes con varios años de experiencia. Estas fallas pueden alterar la absorción del medicamento y provocar variaciones en los niveles de glucosa en sangre, incrementando el riesgo de complicaciones.

La lipohipertrofia, una complicación frecuente y prevenible

Diabetes lipohipertrofia insulina salud
Diabetes lipohipertrofia insulina salud

Uno de los problemas más comunes asociados con una técnica deficiente es la lipohipertrofia, una alteración del tejido subcutáneo que provoca la aparición de zonas endurecidas o abultadas en los sitios donde se aplica la insulina de manera repetitiva.

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De acuerdo con evidencia científica, entre el 37 por ciento y el 64 por ciento de los adultos con diabetes que reciben terapia con insulina llegan a desarrollar esta condición, considerada el tipo más frecuente de lipodistrofia.

Especialistas señalan que el principal factor de riesgo para desarrollar lipohipertrofia es no rotar adecuadamente los sitios de inyección. A ello se suma la reutilización de agujas, una práctica que continúa siendo habitual entre algunos pacientes y que puede evitarse mediante educación y seguimiento médico.

Educación terapéutica: parte esencial del tratamiento

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Diabetes insulina inyección lipohipertrofia salud bienestar (especial)

Mariana Buss, PhD, profesional de Medical Affairs en embecta Latinoamérica, explicó que muchas personas asumen que saben utilizar correctamente la insulina simplemente por llevar años con el tratamiento o por haber recibido instrucciones al momento del diagnóstico.

Sin embargo, destacó que la evidencia demuestra que los errores en la técnica de aplicación persisten y pueden disminuir la eficacia del tratamiento.

“La educación no debe considerarse un complemento de la atención médica, sino una parte integral del tratamiento de la diabetes, ya que permite mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes”, señaló la especialista.

En este sentido, enfatizó la importancia de que médicos, enfermeras y educadores en diabetes revisen periódicamente la técnica de aplicación durante las consultas, independientemente del tiempo que la persona lleve utilizando insulina.

Recomendaciones para aplicar correctamente la insulina

Las recomendaciones internacionales más recientes de FITTER Forward destacan una serie de prácticas fundamentales para garantizar una aplicación segura y efectiva de la insulina.

Entre ellas se encuentran:

  • Rotar de manera sistemática los sitios de inyección para proteger el tejido subcutáneo.
  • Revisar constantemente la piel, tanto visualmente como al tacto, para detectar endurecimientos o irregularidades y evitar aplicar insulina en esas zonas.
  • Utilizar una aguja nueva en cada aplicación y evitar reutilizar jeringas o agujas.
  • Aplicar la insulina únicamente en las zonas anatómicas recomendadas, como abdomen, muslos, brazos y glúteos, respetando una distancia adecuada entre cada inyección.
  • Solicitar que los profesionales de la salud evalúen regularmente la técnica de aplicación durante las consultas médicas.

Autocuidado informado para mejorar la calidad de vida

Triptico: tensiómetro digital con pantalla, persona usando glucómetro en el dedo, ilustración anatómica de dos riñones con arterias y venas
Un tríptico visual presenta la medición de glucosa en sangre, el control de la presión arterial y la anatomía de los riñones, indicando aspectos clave del monitoreo de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas coinciden en que el autocuidado efectivo no significa enfrentar la diabetes en solitario, sino contar con la información, el acompañamiento y las herramientas necesarias para tomar decisiones adecuadas todos los días.

La especialista destacó que la educación terapéutica continua y una correcta técnica de inyección forman parte del manejo integral de la diabetes y pueden contribuir a mejorar el control glucémico, reducir complicaciones y favorecer una mejor calidad de vida para millones de personas que viven con esta enfermedad.

Con motivo del Día Mundial del Autocuidado, expertos reiteran que reforzar los conocimientos sobre el uso correcto de la insulina representa una de las estrategias más efectivas para optimizar el tratamiento y promover una atención centrada en el paciente, donde la educación y la prevención sean elementos clave para lograr un mejor control de la diabetes.

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