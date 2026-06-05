Mundial 2026: Guanajuato mantendrá clases normales, pero no contará faltas a quienes vean debut de México

Escuelas abrirán con normalidad el 11 de junio en Guanajuato (Jorge Contreras/Infobae México)

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, informó que no habrá modificaciones en los horarios escolares durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programada para el próximo 11 de junio.

Sin embargo, aclaró que los estudiantes que decidan no asistir a clases para seguir la ceremonia inaugural y el debut de la Selección Mexicana no recibirán falta.

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La decisión busca brindar flexibilidad a las familias guanajuatenses que deseen disfrutar uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, sin afectar el desarrollo académico de los alumnos.

Escuelas operarán de manera normal durante el Mundial 2026

Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato (Crédito: X | @LibiaDennise)

Durante una declaración pública, la mandataria estatal explicó que los planteles educativos de Guanajuato permanecerán abiertos y trabajarán conforme al calendario oficial establecido por las autoridades educativas.

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No obstante, reconoció que la inauguración del Mundial y la participación de México en el partido inaugural representan un acontecimiento de gran relevancia para miles de familias.

“Muchas familias seguramente van a querer ver el juego en familia; está a la voluntad de los padres de familia decidir si mandan o no a sus hijos”, señaló la gobernadora.

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La medida permitirá que cada familia tome la decisión que considere más conveniente sin que los estudiantes enfrenten consecuencias administrativas o académicas por ausentarse ese día.

La SEG no registrará inasistencias

La SEG determinó no contabilizar las faltas de los alumnos que decidan quedarse en casa el 11 de junio (Crédito: Cuartoscuro)

Libia Dennise García indicó que la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) determinó no contabilizar las faltas de los alumnos que decidan quedarse en casa para seguir las actividades relacionadas con el inicio del Mundial 2026.

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Con ello, las autoridades buscan evitar que los estudiantes sean perjudicados en sus registros de asistencia por una situación extraordinaria relacionada con un evento deportivo de alcance internacional.

La gobernadora también recordó que muchas madres y padres de familia continuarán con sus actividades laborales habituales, por lo que las escuelas deberán garantizar la atención educativa para quienes sí asistan a clases.

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“Muchos padres de familia, aunque quieran ver el futbol, van a andar chambeando. Las escuelas estarán abiertas de acuerdo con el calendario escolar”, puntualizó.

Sindicato pidió modificar horarios escolares

Sección 13 del SNTE pidió modificar horarios escolares (Foto: SNTE)

La decisión del gobierno estatal surge después de que la Sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) solicitara formalmente a la Secretaría de Educación de Guanajuato ajustar los horarios escolares para el día de la inauguración mundialista.

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La propuesta planteaba adelantar la salida de los estudiantes a las 12:00 horas, permitiendo que niñas, niños y adolescentes pudieran seguir desde sus hogares la ceremonia inaugural y el primer encuentro de la Selección Mexicana.

El sindicato argumentó que se trata de un acontecimiento histórico para el país, considerando que México será una de las tres naciones anfitrionas del torneo junto con Estados Unidos y Canadá.

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Sin embargo, la autoridad estatal optó por mantener las actividades académicas normales y dejar la decisión final en manos de los padres de familia.

Mundial 2026 generará gran expectativa en México

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha despertado una enorme expectativa entre los aficionados mexicanos, ya que el país volverá a ser sede del torneo después de las ediciones de 1970 y 1986.

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La inauguración del certamen y la participación de la Selección Mexicana son considerados eventos de interés nacional que podrían impactar la asistencia escolar y laboral en distintas regiones del país.

Aunque Guanajuato decidió no modificar los horarios de clases, la medida de no registrar faltas representa una alternativa para conciliar las actividades educativas con el interés de miles de familias por seguir el inicio del torneo.

De esta manera, el próximo 11 de junio las escuelas del estado abrirán sus puertas de manera habitual, mientras que los padres tendrán la libertad de decidir si sus hijos asisten a clases o disfrutan desde casa uno de los momentos más esperados del futbol mundial.