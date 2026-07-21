Enrique Peña Nieto cumple 60 años y así lo felicitó su hijo Alejandro Peña

Peña Nieto celebra seis décadas de vida fuera de la política activa, pero bajo la atención pública por su pasado presidencial. (alejandropepre)

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, cumplió este 20 de julio 60 años de edad, fecha que lo volvió a colocar entre las principales tendencias en redes sociales, donde recibió mensajes de felicitación de familiares, políticos, excolaboradores y simpatizantes.

La publicación que más llamó la atención fue la de su hijo Alejandro Peña Pretelini, quien compartió una serie de fotografías inéditas junto a su padre y le dedicó un mensaje en Instagram con motivo de su cumpleaños.

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“Felices 60. Qué suerte tenerte como papá. Gracias por enseñarme tanto, por estar siempre y por ser el mejor ejemplo que pude tener. Estoy muy orgulloso de ti. Que Dios te siga bendiciendo hoy y siempre. Te amo, pa. Feliz cumpleaños”, escribió.

Mensaje de Alejandro Peña vía Instagram.

Las imágenes muestran distintos momentos familiares, desde fotografías de la infancia de Alejandro hasta escenas recientes en las que ambos aparecen abrazándose y sonriendo.

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Las fotografías del expresidente generan reacciones en redes sociales

La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones debido a que Peña Nieto mantiene un perfil público discreto desde que concluyó su mandato presidencial en 2018 y rara vez aparecen imágenes de carácter personal.

En los comentarios de la publicación se mezclaron mensajes de felicitación con opiniones encontradas sobre el exmandatario, reflejando que su figura continúa generando debate entre los usuarios de redes sociales.

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Las imágenes familiares compartidas por Alejandro Peña colocaron nuevamente al expresidente en el centro de la conversación digital.

Enrique Peña Nieto: origen, sexenio presidencial y situación actual

Enrique Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966 en Atlacomulco, Estado de México .

Fue presidente de México del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 .

Actualmente reside principalmente en Madrid, España .

Desde el término de su administración ha mantenido escasas apariciones públicas .

Ha señalado en distintas entrevistas que no tiene intención de regresar a la vida política.

Enrique Peña Nieto mantiene una vida alejada de la política

Tras finalizar su sexenio, Peña Nieto redujo significativamente su actividad pública y estableció su residencia en España, donde ha sido visto de manera ocasional en eventos privados, reuniones sociales y actos benéficos.

Desde que concluyó su mandato en 2018, Peña Nieto redujo sus apariciones públicas y mantiene una vida discreta fuera de la actividad política. (Foto: @EPN, Instagram)

En diversas ocasiones ha manifestado que considera concluida su trayectoria política y que no contempla volver a ocupar un cargo público. Sus intervenciones sobre asuntos nacionales también han sido limitadas, concentrándose en mensajes esporádicos relacionados con acontecimientos institucionales.

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Políticos y simpatizantes se suman a las felicitaciones

Con motivo de su cumpleaños, diversas figuras del ámbito político también expresaron sus buenos deseos al expresidente. Entre ellas se encontraron Ricardo Aguilar Castillo, Luis Miranda Barrera y Laura Barrera Fortoul, además del PRI Estado de México, que difundió una felicitación institucional.

Al mismo tiempo, usuarios de redes sociales recordaron distintos momentos de su administración.

Familiares, políticos, excolaboradores y simpatizantes enviaron mensajes de felicitación al expresidente por su cumpleaños número 60.

Mientras algunos destacaron obras, proyectos y reformas impulsadas durante su gobierno, otros retomaron las principales controversias que marcaron su sexenio, lo que volvió a evidenciar la polarización que continúa despertando su figura a ocho años de dejar la Presidencia.

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El legado de Peña Nieto sigue dividiendo opiniones

El cumpleaños número 60 del expresidente volvió a abrir el debate sobre su paso por el gobierno federal. Durante su administración se impulsaron reformas en sectores como energía, educación, telecomunicaciones y competencia económica, las cuales continúan siendo objeto de análisis y posturas encontradas.

De igual forma, su sexenio permanece asociado a diversos episodios que marcaron la discusión pública, entre ellos investigaciones por presuntos casos de corrupción que involucraron a integrantes de su administración, así como otros acontecimientos que impactaron la percepción ciudadana sobre su gobierno.

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Así, más allá de las felicitaciones familiares y políticas recibidas este 20 de julio, el aniversario de Enrique Peña Nieto volvió a mostrar que su figura continúa despertando tanto muestras de respaldo como críticas entre distintos sectores de la sociedad mexicana.