Survivor México 2026: lista de participantes, en dónde ver en vivo y a qué hora es el estreno

La temporada tiene dos tribus, una reliquia nueva y 2 millones de pesos como premio final (Imagen Ilustrativa Infobae)

La séptima edición de Survivor México inicia una nueva etapa bajo el nombre La Reliquia en Llamas, prometiendo cambios en la dinámica de salvación de participantes y una competencia más exigente.

El reality regresa con 16 figuras públicas que buscarán resistir los retos del entorno y la estrategia social para obtener el mayor premio en la historia del programa.

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El formato se renueva con una pieza clave: la reliquia en llamas.

Los participantes deberán juntar las piezas de las reliquias para un beneficio que aún no se ha revelado (Ig//@survivormx)

Este objeto fragmentado, que los participantes deberán reunir, otorgará ventajas decisivas a quien logre completarlo, alterando el curso del juego y la permanencia de los concursantes.

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El premio final será de 2 millones de pesos para quien consiga superar cada eliminación y llegar a la última jornada.

Lista de participantes de Survivor México 2026

Viviann Baeza — Cantante y conductora

Shada Hernández — Ingeniera química y creadora de contenido

Sahit Sosa — Modelo y actor

Julio Camejo — Actor

Rey Grupero — Comediante y creador de contenido

Anahí Izali — Actriz y participante de realities

Abel Robles — Influencer y coach fitness

Tzasna Carrasco — Atleta y diseñadora de modas

Aurélie Garzonio — Conductora y coach fitness

Javier Márquez — Atleta mexicano

Azalia Ojeda “La Negra” — Conductora y exparticipante de Big Brother

Bobby Larios — Actor, bailarín y cantante

Cuatro participantes más, cuyos nombres serán revelados antes o durante el estreno.

(Survivor México/FB)

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Lista de objetos prohibidos que llevarían participantes

Aunque los artículos especiales no están permitidos, se les cuestionó sobre qué objetos de ayuda llevarían, en caso de ser posible y estas fueron sus respuestas:

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Abel Robles : Pre-entreno para mantener la energía y reducir el hambre.

Sahit Sosa : Encendedor, considerado esencial para facilitar la vida en tribu.

Anahí Izali : Kit de limpieza dental, indispensable en su rutina.

Azalia Ojeda : Desodorante, por la importancia de la higiene personal.

Bobby Larios : Kit para cocinar, incluyendo cuchillo, cuchara, olla y sartén.

Viviann Baeza: Impermeable para proteger la ropa de la lluvia.

(Survivor México/FB)

Dónde ver Survivor México 2026 y a qué hora

El estreno de Survivor México: La Reliquia en Llamas será el lunes 20 de julio de 2026 a las 18:30 horas por Azteca Uno y la plataforma Disney+.

Los episodios de lunes a viernes mantendrán el mismo horario, mientras que los domingos la transmisión de los duelos de eliminación será a las 18:00 horas.

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El programa podrá verse en televisión abierta y también mediante la app y web de las plataformas oficiales, así como publicaciones en redes del resumen del capítulo.

Quién es quién en Survivor México 2026

Entre los participantes confirmados destacan celebridades del espectáculo, atletas y creadores de contenido. Cada uno representa una faceta distinta:

Viviann Baeza combina música y conducción

Shada Hernández aporta una mirada científica y de redes.

Sahit Sosa y Julio Camejo llegan del mundo de la actuación

Figuras como Rey Grupero o Abel Robles se identifican con la comedia o el fitness.

Aurélie Garzonio y Tzasna Carrasco suman experiencia deportiva y liderazgo, y Azalia Ojeda representa el fenómeno de realities anteriores.

(Survivor México/FB)

Premio final de Survivor México 2026

El participante que logre superar todas las pruebas físicas, alianzas y traiciones será recompensado con 2 millones de pesos.

Esta cifra, la mayor otorgada por el programa hasta la fecha, motiva a los 16 concursantes a arriesgarlo todo en cada desafío.

Qué es la reliquia en llamas y por qué distingue esta temporada

La principal novedad de la temporada es la reliquia en llamas, un objeto fragmentado que los sobrevivientes deberán reconstruir a lo largo de la competencia.

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Quien obtenga todas las piezas recibirá un beneficio estratégico especial capaz de modificar su destino en el juego.

La producción no ha detallado el funcionamiento exacto, pero el elemento promete alterar la dinámica tradicional, añadiendo un componente de incertidumbre y recompensas inesperadas al formato clásico de Survivor México.

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