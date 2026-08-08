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Wendy Guevara aviva rumores de una doble eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

Aunque la producción no ha confirmado cuál será el cambio, las declaraciones provocaron hipótesis entre los seguidores

Wendy Guevara con larga cabellera rubia, mechas rosas y azules, labial morado. Un círculo lateral muestra a una mujer, dos hombres y el logo de La Casa de los Famosos México
Wendy Guevara aparece en una imagen compuesta con tres participantes de "La Casa de los Famosos México" y el logo del programa. (Instagram / X)
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Una declaración de Wendy Guevara disparó las especulaciones sobre un cambio inédito en la dinámica de La Casa de los Famosos México 2026. La conductora adelantó, junto con Marie Claire y Ricardo Margaleff, que el próximo domingo ocurrirá algo que nunca antes ha sucedido en la historia del reality.

Wendy Guevara adelanta un hecho inédito en La Casa de los Famosos

La conversación comenzó cuando Wendy Guevara aseguró que se había quedado sorprendida por la noticia. Después, Ricardo Margaleff confirmó que la producción les comunicó un cambio de último momento.

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“Pues como saben, las reglas cambian todo el tiempo aquí en La Casa de los Famosos México y nos acaban de comunicar justo en este instante, en este momento, que el siguiente domingo ocurrirá un hecho que nunca, escúchenlo bien, nunca ha ocurrido en la historia de La Casa de los Famosos México”, explicó.

Wendy reforzó la expectativa al señalar que el anuncio podría modificar por completo la dinámica dentro de la casa.

“Algo que va a cambiar todo dentro de la casa. Usted puede ser testigo de este hecho sin igual, único y sin precedentes. No se pierdan la gala del domingo, que va a estar de verdad de altísimo impacto”, afirmó.

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Margaleff insistió en que no se trataba de una estrategia para generar audiencia y aseguró que el acontecimiento tampoco ocurrió durante su propia temporada.

Cuatro retratos digitales de tres hombres y una mujer con expresiones de asombro y manos levantadas. Un hombre usa ghutra. Logo 'La Casa de los Famosos México'
Ximena Herrera, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad se mantienen en la placa de nominados. (Facebook: LCDLFMX)

¿Habrá doble eliminación en La Casa de los Famosos México 2026?

Aunque la producción no ha confirmado de forma oficial cuál será el cambio, las declaraciones provocaron una hipótesis entre los seguidores: una doble eliminación.

En X, antes Twitter, algunos usuarios relacionaron el anuncio con la salida de Fede Vigevani, participante que ha recibido críticas por el supuesto poco aprovechamiento de su presencia en el reality.

“En la post gala acaban de anunciar que el domingo pasará algo que nunca ha pasado”, escribió un usuario, antes de plantear: “Puede ser cualquier cosa, pero presiento que pueden ser ‘2 eliminados’ por la salida de Fede”.

Por ahora, la posibilidad permanece como una especulación. La producción no ha informado que dos habitantes abandonarán la competencia.

Cynthia Klitbo con blusa azul a rayas y collar dorado, sentada junto a tres personas. Una mujer con blusa negra y tatuajes, y otra con gafas
Cynthia Klitbo explotó contra Yahir por señalar que el tiempo que usaba la cocina generaba retrasos. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

La Casa de los Famosos México enfrenta críticas por su cuarta temporada

El anuncio llega después de una semana complicada para el reality. El martes 4 de agosto, La Casa de los Famosos México 2026 fue superada por dos programas de TV Azteca en el segmento de personas de 19 a 54 años: MasterChef y Survivor.

La situación coincidió con críticas de parte del fandom, que considera que la cuarta temporada tiene menos conflictos y momentos de impacto que sus antecesoras.

Gráfico de audiencias televisivas en México. Programación de canales Azteca 7, Azteca 1, Canal 5, Las Estrellas, Imagen TV por hora con ratings
De acuerdo con las mediciones de HR Media correspondientes al martes 4 de agosto, el reality de Televisa fue superado por dos producciones de TV Azteca. (X)

Ante los señalamientos sobre un supuesto favoritismo, la productora Rosa María Noguerón respondió: “No tengo protegidos”.

Mientras tanto, la llegada de La Granja VIP 2 el próximo 6 de septiembre elevará la competencia entre Televisa y TV Azteca. Por ahora, la incógnita sobre el domingo mantiene la atención de los seguidores de La Casa de los Famosos México 2026.

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