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Por fin un niño sin celular: Sinaloa se suma a la restricción del uso de teléfonos en escuelas

Ya son 17 los estados que han establecido normativas que buscan mejorar la calidad del aprendizaje de los alumnos

Congreso de Sinaloa regula uso de celulares en las escuelas. Ya son 17 entidades con normativas similares. Crédito: Infobae Ilustración
Congreso de Sinaloa regula uso de celulares en las escuelas. Ya son 17 entidades con normativas similares. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae
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Este jueves, el Congreso de Sinaloa aprobó una reforma que regula el uso de celulares y dispositivos digitales en escuelas de nivel básico y medio superior de la entidad. Una medida que va tomando fuerza en México.

Tras la aprobación de la reforma, las y los estudiantes únicamente podrán utilizar sus celulares durante el horario escolar cuando sea con fines educativos o en casos de emergencia, eso sí, siempre con autorización y supervisión de profesores o directivos.

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Cabe señalar que la reforma modifica la Ley de Educación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el objetivo de reducir las distracciones en los salones de clase y fortalecer el aprendizaje de los alumnos.

En Sinaloa, estudiantes solo se podrán usar el celular en estos casos

La nuevas normativa impulsada desde el Congreso de Sinaloa, solo le permitirá a los estudiantes hacer uso de sus dispositivos móviles en cuestiones muy puntuales, como las siguientes:

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  • Cuando sean necesarios para actividades pedagógicas
  • Exista una emergencia
  • Cuenten con autorización y supervisión del personal docente o directivo

De acuerdo con los legisladores sinaloenses, la reforma busca evitar que los dispositivos se usen en clase para actividades ajenas al aprendizaje o para cualquier acción que interfiera con el proceso educativo.

El cambio también contempla la creación de protocolos para promover el uso responsable de la tecnología, además de campañas de orientación dirigidas a estudiantes, madres y padres de familia, tutores y personal educativo.

Imagen con un signo de prohibición de uso de celular sobre un aula donde una maestra imparte clase a varios estudiantes sentados en escritorios individuales.
El Estado de México es una de las entidades que reguló el uso de celulares en escuelas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No buscan prohibir la tecnología

En la sesión donde se aprobó esta reforma, los legisladores de todas las fuerzas políticas del Congreso de Sinaloa aclararon que la intención no es prohibir la tecnología, sino establecer una reglamentación que pueda aprovecharse en el ámbito escolar.

Además, buscan disminuir riesgos como el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados y la dependencia de los dispositivos electrónicos.

Otro punto a destacar, es que la iniciativa para regular el uso de celulares en escuelas durante la jornada escolar se aprobó por unanimidad en Sinaloa, con 35 votos a favor. Con esta decisión, el estado se suma a las entidades que establecen lineamientos específicos para el uso de estos dispositivos en planteles educativos.

Diputados votan a favor con base en “estudios”

El diputado Jorge Antonio González Flores del PAN afirmó que “diversos estudios” respaldan la necesidad de ordenar el uso de celulares, al considerar que su utilización indiscriminada afecta la atención al aprendizaje y reduce la convivencia entre estudiantes.

González Flores sostiene que la medida también busca disminuir riesgos de delitos cibernéticos, como el ciberbullying y el ciberacoso, asociados al uso de estos dispositivos entre alumnos.

17 estados del país limitan el uso de celulares en escuelas

Con Sinaloa, ya son 17 los estados que cuentan con disposiciones legales o normativas que regulan o prohíben el uso de celulares o dispositivos digitales durante las clases de educación básica, tanto en escuelas públicas como privadas.

La medida tomó relevancia en México, después que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la UNESCO colocaron en la agenda pública el control del uso de tecnología en menores dentro de las escuelas, al advertir en la conferencia matutina en Palacio Nacional que el tema ya tiene relevancia nacional por sus efectos en el aprendizaje, la salud mental y la convivencia escolar.

Legisladores regulan el uso de celulares en escuelas de Sinaloa. Crédito: X/ @congresosinaloa
Legisladores locales regulan el uso de celulares en escuelas de Sinaloa. Crédito: X/ @congresosinaloa

Las autoridades aclararon que la regulación no plantea una prohibición total, sino una restricción del uso recreativo durante la jornada escolar.

Lista de estados que regulan el uso de dispositivos digitales

  • Aguascalientes
  • Campeche
  • Ciudad de México
  • Coahuila de Zaragoza
  • Durango
  • Estado de México
  • Guanajuato
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Jalisco
  • Michoacán de Ocampo
  • Nuevo León
  • Querétaro
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Sonora
  • Tamaulipas

Entidades como Morelos han avanzado en este tipo de normativas, a través de lineamientos internos y protocolos de educación básica, aunque aún no forman parte de la lista de los estados que ya cuentan con reformas consolidadas.

Con la finalidad de mejorar la calidad en el aprendizaje de los alumnos, el Congreso de Sinaloa aprobó regular el uso de celulares en escuelas de educación básica.

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