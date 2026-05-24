Rey Mysterio es presentado como nuevo gerente general de la Triple A

El nombramiento, anunciado por Marisela Peña y acompañado por luchadores emblemáticos, sorprendió a los asistentes, incluido Dorian Roldán, quien esperaba obtener dicho cargo

Rey Mysterio inicia una nueva etapa en su carrera al asumir el cargo de Gerente General de Triple A (AAA), nombramiento que tuvo lugar en el Gimnasio Juan de la Barrera.

La licenciada Marisela Peña fue la encargada de hacer oficial el anuncio, acompañada por figuras como Chessman, Texano Jr. y Cibernético, así como por el directivo Dorian Roldán.

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La noticia tomó por sorpresa a varios asistentes, incluido el propio Dorian Roldán, quien aspiraba a ocupar ese puesto, y a Dominik Mysterio, que manifestó inquietud desde los vestidores. El tema musical de Rey Mysterio sonó en la arena, dando paso a su gestión al frente de la empresa.

Rey Mysterio debuta como directivo supervisando el Campeonato Crucero

El ídolo de WWE anticipó su retiro y compartió que el debut de su hijo le dio fuerzas para continuar una carrera que llega a su fin.

En su primer día como Gerente General, Rey Mysterio estuvo al frente de la lucha por el Campeonato Crucero, donde Laredo Kid defendió el cinturón ante Rey Fénix. Laredo Kid conservó el título tras aplicar un golpe bajo, situación que llevó a Rey a anunciar una revancha frente a Lucha Brother para la próxima Noche de los Grandes.

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Por ahora, no existe confirmación sobre si Rey Mysterio dejará de luchar para enfocarse por completo en la gestión de AAA. Su nombre todavía figura en el sitio oficial de WWE como integrante del roster de RAW, y recientemente participó en una victoria sobre El Grande Americano el 27 de abril, previo a Backlash. También formó parte de WrestleMania 42 en la lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental.

Aficionados y medios especializados siguen atentos a las decisiones y transformaciones que el exluchador de WWE pueda implementar en AAA, una de las empresas más importantes del deporte espectáculo en México.

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