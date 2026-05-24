México Deportes

Rey Mysterio es presentado como nuevo gerente general de la Triple A

El nombramiento, anunciado por Marisela Peña y acompañado por luchadores emblemáticos, sorprendió a los asistentes, incluido Dorian Roldán, quien esperaba obtener dicho cargo

Guardar
Google icon
El nombramiento, anunciado por Marisela Peña y acompañado por luchadores emblemáticos, sorprendió a los asistentes, incluido Dorian Roldán, quien esperaba obtener dicho cargo
El nombramiento, anunciado por Marisela Peña y acompañado por luchadores emblemáticos, sorprendió a los asistentes, incluido Dorian Roldán, quien esperaba obtener dicho cargo

Rey Mysterio inicia una nueva etapa en su carrera al asumir el cargo de Gerente General de Triple A (AAA), nombramiento que tuvo lugar en el Gimnasio Juan de la Barrera.

La licenciada Marisela Peña fue la encargada de hacer oficial el anuncio, acompañada por figuras como Chessman, Texano Jr. y Cibernético, así como por el directivo Dorian Roldán.

PUBLICIDAD

La noticia tomó por sorpresa a varios asistentes, incluido el propio Dorian Roldán, quien aspiraba a ocupar ese puesto, y a Dominik Mysterio, que manifestó inquietud desde los vestidores. El tema musical de Rey Mysterio sonó en la arena, dando paso a su gestión al frente de la empresa.

Rey Mysterio debuta como directivo supervisando el Campeonato Crucero

El ídolo de WWE anticipó su retiro y compartió que el debut de su hijo le dio fuerzas para continuar una carrera que llega a su fin.
El ídolo de WWE anticipó su retiro y compartió que el debut de su hijo le dio fuerzas para continuar una carrera que llega a su fin.

En su primer día como Gerente General, Rey Mysterio estuvo al frente de la lucha por el Campeonato Crucero, donde Laredo Kid defendió el cinturón ante Rey Fénix. Laredo Kid conservó el título tras aplicar un golpe bajo, situación que llevó a Rey a anunciar una revancha frente a Lucha Brother para la próxima Noche de los Grandes.

PUBLICIDAD

Por ahora, no existe confirmación sobre si Rey Mysterio dejará de luchar para enfocarse por completo en la gestión de AAA. Su nombre todavía figura en el sitio oficial de WWE como integrante del roster de RAW, y recientemente participó en una victoria sobre El Grande Americano el 27 de abril, previo a Backlash. También formó parte de WrestleMania 42 en la lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental.

Aficionados y medios especializados siguen atentos a las decisiones y transformaciones que el exluchador de WWE pueda implementar en AAA, una de las empresas más importantes del deporte espectáculo en México.

Temas Relacionados

Rey MysterioLucha libreWWETriple Amexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Día Mundial del Perro sin Raza: estos son los riesgos que el Mundial 2026 podría traer a la salud de las mascotas

La fiesta deportiva también conlleva sus riesgos para las criaturas debido a la gran cantidad de turistas que visitará el país durante los meses de junio y julio

Día Mundial del Perro sin Raza: estos son los riesgos que el Mundial 2026 podría traer a la salud de las mascotas

Pumas vs Cruz Azul: cómo llegan ambos equipos a la Gran Final del Clausura 2026

Los cementeros buscarán su título número diez, mientras que los universitarios, la octava estrella en su escudo

Pumas vs Cruz Azul: cómo llegan ambos equipos a la Gran Final del Clausura 2026

México asegura cuatro plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en Gimnasia de Trampolín

Dafne Navarro y Patricia Nuñez obtuvieron la medalla de plata en la modalidad de parejas

México asegura cuatro plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en Gimnasia de Trampolín

Cómo el Mundial 2026 impulsa el turismo y el comercio en las ciudades sede de México, EE.UU. y Canadá

Gastronomía, música y lugares históricos forman parte de los elementos para dar a conocer la cultura de cada uno de los países anfitriones

Cómo el Mundial 2026 impulsa el turismo y el comercio en las ciudades sede de México, EE.UU. y Canadá

Alegna González obtiene la medalla de oro en el Medio Maratón de La Coruña

La marchista que finalizó en quinta posición tanto en Tokio 2020 y París 2024 sigue cosechando buenos resultados de cara a lo que serán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Alegna González obtiene la medalla de oro en el Medio Maratón de La Coruña
MÁS NOTICIAS

NARCO

“La izquierda nos traicionó”: Lydia Cacho critica ‘censura’ y ‘narcopolítica’ en México

“La izquierda nos traicionó”: Lydia Cacho critica ‘censura’ y ‘narcopolítica’ en México

Persecución y ataque a balazos contra marinos culmina con el aseguramiento de un arsenal y dos camionetas en Sinaloa

Madres buscadoras en México: 2025 fue el año más letal desde que comenzó la crisis

Comunidades indígenas de Guerrero denuncian “guerra de exterminio” en su contra por Los Ardillos: exigen desarticular al grupo criminal

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de mayo: comunidades indígenas de Guerrero exigen desarticulación de Los Ardillos

ENTRETENIMIENTO

“Hoy No Me Puedo Levantar” regresa después de 20 años con el elenco original

“Hoy No Me Puedo Levantar” regresa después de 20 años con el elenco original

Avión donde viajaban Wendy Guevara y más influencers aterriza de emergencia en CDMX: “Me puse a rezar”

¿Adiós reventa? Spotify anuncia Reserved, venta de boletos que garantiza acceso a conciertos a verdaderos fans

Exposición de Juan Gabriel en el Museo del Chopo: fechas, costo y cómo llegar

Gael García le mete gol a la FIFA y su terrible reputación durante el Festival de Cannes | VIDEO

DEPORTES

Día Mundial del Perro sin Raza: estos son los riesgos que el Mundial 2026 podría traer a la salud de las mascotas

Día Mundial del Perro sin Raza: estos son los riesgos que el Mundial 2026 podría traer a la salud de las mascotas

Pumas vs Cruz Azul: cómo llegan ambos equipos a la Gran Final del Clausura 2026

México asegura cuatro plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en Gimnasia de Trampolín

Cómo el Mundial 2026 impulsa el turismo y el comercio en las ciudades sede de México, EE.UU. y Canadá

Alegna González obtiene la medalla de oro en el Medio Maratón de La Coruña