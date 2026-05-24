Metro CDMX replicará el Palacio de Bellas Artes para recibir el Mundial 2026

Clara Brugada asegura que las remodelaciones en el metro estarán hechas previo al Mundial (Clara Brugada Molina)

A poco menos de un mes del arranque de la Copa del Mundo 2026, el Metro de la Ciudad de México acelera una de sus remodelaciones más ambiciosas: transformar la estación Bellas Artes en un espacio inspirado directamente en el emblemático recinto cultural del Centro Histórico.

La obra contempla replicar el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes dentro de la estación, como parte de los trabajos de modernización que buscan mejorar la imagen urbana y la movilidad rumbo al evento internacional.

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La intervención forma parte de un paquete de renovación en 20 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC), impulsado por el Gobierno capitalino previo al Mundial, torneo en el que la Ciudad de México será una de las sedes principales.

De acuerdo con el director del Metro, Adrián Rubalcava, Bellas Artes es una de las estaciones con mayores afectaciones para los usuarios debido a las obras, aunque también será una de las más vistosas cuando concluyan los trabajos.

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Así será la nueva estación Bellas Artes del Metro

Las autoridades capitalinas detallaron que el objetivo es recrear “de manera exacta” el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes al interior de la estación.

La remodelación incluirá elementos arquitectónicos y acabados inspirados en el recinto cultural más importante del país, ubicado a unos metros de la terminal del Metro.

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Además del rediseño visual, el proyecto contempla mantenimiento profundo en vías, contactores, alumbrado, sistemas eléctricos y mecanismos contra incendios.

Se busca replicar el Palacio en la estación del Metro. (redes sociales)

Las autoridades señalaron que las obras no solo buscan mejorar la experiencia turística durante el Mundial 2026, sino también ofrecer un servicio más seguro y eficiente para millones de capitalinos que utilizan diariamente la Línea 2 y la Línea 8.

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La estación Bellas Artes es una de las más transitadas de toda la red del Metro debido a su conexión entre líneas y a su cercanía con la Alameda Central y el Centro Histórico. En 2025 registró millones de usuarios, consolidándose como uno de los principales nodos de movilidad de la capital.

(redes sociales)

Las obras del Metro deben quedar listas antes del Mundial 2026

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que las 20 estaciones intervenidas estarán listas antes del inicio del Mundial, cuya inauguración será el próximo 11 de junio de 2026.

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Según explicó, los trabajos forman parte de una estrategia de modernización del transporte público con inversión de alrededor de mil 500 millones de pesos provenientes del Gobierno federal, además del presupuesto anual del STC.

Entre las estaciones prioritarias se encuentran Bellas Artes, Zócalo, Universidad, Auditorio y Taxqueña, consideradas clave para la movilidad de turistas y aficionados durante el torneo.

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En el caso de Bellas Artes, el proyecto busca convertirla en una especie de carta de presentación cultural para quienes lleguen al corazón de la capital durante la justa mundialista.