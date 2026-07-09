México

Tras años de pesca ilegal en Parque Nacional Revillagigedo, gobierno impulsa plan para evitarla

Desde hace casi 10 años, el Parque Nacional Revillagigedo fue declarado área protegida, pero eso no ha evitado que haya pesca ilegal y el gobierno apenas busca prevenirlo

Guardar
Google icon
Especies endémicas y de alto valor han sido pescadas ilegalmente en Revillagigedo. Crédito: X/ @SEMARNAT_mx
La Semarnat busca evitar la pesca ilegal en el Parque Nacional Revillagigedo. Crédito: X/ @SEMARNAT_mx

En 2017, el expresidente Enrique Peña Nieto, declaró al Parque Nacional Revillagigedo como Área Natural Protegida y prohibió toda actividad pesquera dentro de sus límites, pero nunca asignó un presupuesto específico para su vigilancia.

Tres años después, en 2020, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) empezó a documentar que embarcaciones realizaban pesca ilegal dentro de dicha zona protegida.

PUBLICIDAD

Investigaciones de integrantes de la Conanp, basadas en monitoreo satelital, identificaron embarcaciones que apagaban a propósito su Sistema de Identificación Automática (SIA) para ingresar, sin ser detectados, al área protegida de Revillagigedo.

Expertos en divulgación científica, como Lucía Hernández, destacó que esa zona –ubicada a 300 kilómetros de las costas mexicanas, en el Pacífico Oriental Tropical–protege 14.8 millones de hectáreas de océano y es una de las áreas marinas protegidas más grandes de Norteamérica.

PUBLICIDAD

Enrique_Peña Nieto_01

Revillagigedo, Patrimonio Mundial de la Humanidad

Cabe señalar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró el parque nacional en cuestión como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Pero eso no ha evitado la pesca ilegal.

El ecosistema descrito concentra tiburones, mantarrayas, tortugas y delfines, además de ballenas jorobadas y grandes peces pelágicos como el atún aleta amarilla, junto con numerosas especies endémicas que dependen de estas condiciones para sobrevivir.

En el decreto, firmado en 2017, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Marina quedaron a cargo de la conservación.

Además, el documento estableció que los recursos para esas tareas se destinarían mediante fondos o fideicomisos.

Dos mujeres, Claudia Sheinbaum a la izquierda y Alicia Bárcena a la derecha en un atril, con una bandera mexicana, una playa y el océano azul de fondo.
La exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, participan en un evento público bajo un cielo nublado y con la bandera de México de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apertura turística dio paso a ilegalidades

Durante su sexenio, el expresidente Andrés Manuel López Obrador promovió al archipiélago como un símbolo de conservación marina y un destino de buceo por la presencia de diversas especies, algunas endémicas.

Sin embargo, esta apertura turística al santuario natural, permitió incursiones de embarcaciones dedicadas a la pesca deportiva de especies de alto valor comercial, como el atún aleta amarilla.

Lucía Hernández también recordó, a través de su cuenta de X, que el caso más documentado fue el del barco de pesca deportiva, con bandera de Estados Unidos, Red Rooster III, operado desde San Diego, California.

Según la Conanp, dicho barco ha ingresado al menos ocho veces al Parque Nacional Revillagigedo. Incluso, publicó en sus redes sociales fotografías de ejemplares de atún aleta amarilla capturados en el área natural protegida.

Pese a que la Conanp presentó los reportes correspondientes y la evidencia documentada por investigadores, las autoridades mexicanas no dieron paso a sanciones ambientales o aseguramientos contra la embarcación estadounidense.

Impulsan plan para evitar pesca ilegal en Revillagigedo

Ante los crecientes casos de pesca ilegal en Revillagigedo, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, anunció este miércoles que las autoridades impulsan un nuevo plan para evitar toda ilegalidad en la zona, contemplando el uso de herramientas tecnológicas y el trabajo coordinado entre dependencias federales.

La estrategia tiene como objetivo prevenir, detectar y sancionar actividades ilícitas que afecten la biodiversidad y ecosistemas del área natural protegida.

Tras nueve años, el gobierno federal busca evitar la pesca ilegal en Revillagigedo. Crédito: Semarnat
Funcionario de la Semarnat y otras dependencias impulsan plan para evitar la pesca ilegal en Revillagigedo. Crédito: Semarnat

Como parte de acuerdos entre instituciones, se fortalecerán acciones de vigilancia contra la pesca ilegal con participación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Fiscalía General de la República (FGR), la Semar y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Las dependencias también prevén el uso de tecnología para mejorar el monitoreo de la zona y la elaboración de un Protocolo de Actuación Coordinada para responder con mayor eficiencia ante casos de pesca ilegal y otras actividades que vulneren el área protegida.

Más vale tarde que nunca, pues será hasta el gobierno de Claudia Sheinbaum que protegarán una de las áreas naturales protegidas marítimas más importantes del mundo.

Temas Relacionados

Política Mexicanamexico-noticiasParque Nacional RevillagigedoComisión Nacional de Áreas Naturales ProtegidasSemarnat

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 9 de julio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 9 de julio de 2026

Asociación de jueces se opone al cobro de ISR a los Afores: desvirtúa la previsión social

La Jufed rechaza aplicar ISR a la subcuenta de retiro y advierte un impacto en el sustento de los deudos

Asociación de jueces se opone al cobro de ISR a los Afores: desvirtúa la previsión social

El gesto de la Selección de España para Rafa Márquez y Andrés Guardado

Borja Iglesias, jugador de La Roja, felicitó a los exfutbolistas mexicanos tras llegar al banco técnico de la Selección Mexicana

El gesto de la Selección de España para Rafa Márquez y Andrés Guardado

Karely Ruiz denuncia estafa de 200 mil pesos y ofrece recompensa a quien la ayude a encontrar al culpable

La modelo aseguró que fue robada por un hombre y difundió su foto para localizarlo

Karely Ruiz denuncia estafa de 200 mil pesos y ofrece recompensa a quien la ayude a encontrar al culpable

Edson Álvarez estaría dispuesto a una reducción salarial para llegar al FC Köln de Alemania

El mexicano ya tendría prácticamente todo arreglado para jugar en la Bundesliga

Edson Álvarez estaría dispuesto a una reducción salarial para llegar al FC Köln de Alemania
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pretendían ir de Sinaloa a Bolivia: ANAM asegura 2.5 kilos de semillas de cannabis escondidas en muñecos vudú

Pretendían ir de Sinaloa a Bolivia: ANAM asegura 2.5 kilos de semillas de cannabis escondidas en muñecos vudú

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

“El Texas” era el principal responsable de los homicidios en Culiacán: autoridades prevén que disminuyan tras su abatimiento

Cártel Independiente de Acapulco: quién era El Tucán y cómo afectó al transporte público de la ciudad turística

Las pistas que apuntan a que El Jando sería el piloto que llevó a El Mayo Zambada a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz denuncia estafa de 200 mil pesos y ofrece recompensa a quien la ayude a encontrar al culpable

Karely Ruiz denuncia estafa de 200 mil pesos y ofrece recompensa a quien la ayude a encontrar al culpable

Conoce a Jaydy Michel, la esposa de Rafa Márquez que también robó el corazón de Alejandro Sanz

Esposa de Raúl Jiménez revela los sacrificios que ha hecho por impulsar la carrera del futbolista mexicano

Estos son los memes que dejo el comentario de Pedro Sola que incitaba al maltrato animal

“No basta con una campaña emotiva”: Académica de la IBERO explica los retos de consolidar a la Selección Femenil

DEPORTES

El gesto de la Selección de España para Rafa Márquez y Andrés Guardado

El gesto de la Selección de España para Rafa Márquez y Andrés Guardado

Edson Álvarez estaría dispuesto a una reducción salarial para llegar al FC Köln de Alemania

Es un hecho, Cruz Azul se va del Estadio Azteca y regresará al Ciudad de los Deportes

Guillermo Ochoa recibe ovación en Morelos tras participar en el Mundial 2026

¿Qué se sabe de la misteriosa mujer con la que Julián Quiñones tuvo a su primera hija?