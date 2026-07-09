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Influencer Lupita Villalobos encabeza marcha en apoyo a abogado con 50 días en huelga de hambre en Sonora: ¿qué pide la protesta?

Manifestantes y autoridades mantienen posturas distintas sobre las demandas de educación inicial, recursos públicos y estancias infantiles en Hermosillo

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La protesta frente al Congreso de Sonora sumó respaldo ciudadano luego de que Lupita Villalobos convocara una marcha para apoyar las demandas por educación inicial y estancias infantiles.
La protesta frente al Congreso de Sonora sumó respaldo ciudadano luego de que Lupita Villalobos convocara una marcha para apoyar las demandas por educación inicial y estancias infantiles.

La huelga de hambre que mantiene el abogado Jorge García Ramírez frente al Congreso de Sonora cobró mayor visibilidad luego de que la creadora de contenido Lupita Villalobos convocara a una marcha pacífica para respaldar las demandas relacionadas con la educación inicial y las estancias infantiles en la entidad.

Lupita Villalobos se suma a movilización en Hermosillo

La mañana del 9 de julio, decenas de personas participaron en una marcha que partió de la Plaza Emiliana de Zubeldía hacia el Congreso del Estado de Sonora, en Hermosillo, para expresar su respaldo al abogado Jorge García Ramírez y a integrantes de la asociación Conservando los Valores para la Familia (Covafam).

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La movilización fue convocada por la influencer sonorense Lupita Villalobos, quien explicó que decidió apoyar la causa tras conocer el caso y señaló que su participación responde a una iniciativa ciudadana, sin representación de partidos políticos u organizaciones.

Lupita Villalobos moviliza apoyo en Sonora por abogado con 50 días en huelga de hambre.

Durante la convocatoria pidió que la manifestación se desarrollara de manera pacífica.

Abogado cumple 50 días en huelga de hambre

Jorge García Ramírez, de 81 años, mantiene una huelga de hambre desde hace 50 días frente al Congreso de Sonora. La protesta busca que el estado armonice su legislación con la reforma constitucional de 2019, mediante la cual la educación inicial fue incorporada como parte de la educación básica.

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De acuerdo con el abogado y con Covafam, la falta de homologación de la Constitución local impide que ese derecho se implemente plenamente en la entidad.

Jorge García Ramírez cumple 50 días en huelga de hambre frente al Congreso de Sonora para exigir cambios en materia de educación inicial. (Redes Sociales)
Jorge García Ramírez cumple 50 días en huelga de hambre frente al Congreso de Sonora para exigir cambios en materia de educación inicial. (Redes Sociales)

Además, señalan que continúan pendientes diversos planteamientos relacionados con las estancias infantiles y el cumplimiento de resoluciones en la materia.

¿Qué exige el movimiento?

Entre las principales demandas planteadas por Jorge García Ramírez y Covafam se encuentran:

  • La homologación del artículo 3 de la Constitución de Sonora con la reforma constitucional federal de 2019.
  • La implementación de la educación inicial como parte de la educación básica para niñas y niños de cero a tres años.
  • El cumplimiento de resoluciones federales relacionadas con maestras de estancias infantiles.
  • El respeto al derecho de manifestación de quienes participan en el plantón.
  • La atención de las autoridades estatales y del Congreso a las peticiones presentadas por el movimiento.
(Redes Sociales)
(Redes Sociales)

Denuncian afectaciones durante el plantón

Integrantes de Covafam denunciaron que durante la protesta fueron clausurados el baño portátil instalado para el abogado y el suministro de energía eléctrica de la carpa donde permanece, a pesar de las altas temperaturas registradas en Hermosillo.

La organización sostiene que estas acciones afectan las condiciones en las que se desarrolla la manifestación y ha solicitado que se respeten los derechos de quienes participan en ella.

Congreso de Sonora fija su postura

En respuesta a las demandas, el Congreso de Sonora reiteró que la asignación de recursos públicos debe realizarse conforme a la legislación vigente.

Alejandra López Noriega señala que las demandas de las estancias infantiles deberán atenderse conforme al marco legal vigente.
Alejandra López Noriega señala que las demandas de las estancias infantiles deberán atenderse conforme al marco legal vigente.

La presidenta del Poder Legislativo, Alejandra López Noriega, informó que, con base en la información técnica disponible, diversas estancias vinculadas a Covafam no cumplen actualmente con algunos requisitos establecidos en la normatividad para acceder a financiamiento público, entre ellos certificaciones, condiciones de Protección Civil, supervisiones y otros procedimientos administrativos.

Asimismo, sostuvo que cualquier decisión relacionada con recursos públicos deberá apegarse al marco legal aplicable.

El caso permanece en espera de una respuesta

La participación de Lupita Villalobos dio mayor difusión al movimiento en redes sociales y atrajo la atención sobre las demandas relacionadas con la educación inicial en Sonora.

Mientras los manifestantes mantienen su exigencia para que se armonice la legislación estatal y se atiendan sus planteamientos, las autoridades sostienen que las solicitudes deberán resolverse conforme a los procedimientos legales y administrativos correspondientes.

En tanto, la huelga de hambre de Jorge García Ramírez continúa frente al Congreso del Estado.

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