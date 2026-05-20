La gasolina en México está en riesgo: lo que revela el WSJ sobre la peor crisis energética

El conflicto armado en el Medio Oriente ha intensificado la dependencia mexicana de combustibles extranjeros, mientras la limitada infraestructura nacional y la volatilidad externa exponen a la economía a mayores riesgos en el corto plazo. (Infobae-Itzallana)

Casi nadie lo vio venir con esta claridad. Un análisis publicado por The Wall Street Journal el pasado 15 de mayo advierte que la guerra en Irán desató la mayor disrupción de suministro petrolero en la historia moderna — y México, a pesar de producir crudo, está entre los países que peor la están absorbiendo.

Según el WSJ, el conflicto en el Estrecho de Ormuz eliminó del mercado casi el 15% del suministro global de petróleo, disparando el precio del barril por encima de los 100 dólares — con pronósticos de que siga subiendo conforme las reservas mundiales se agoten.

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México produce petróleo, entonces ¿Cuál es el problema?

Aquí está la paradoja que el Wall Street Journal expone sin rodeos: México extrae crudo, pero su capacidad de refinación es limitada y su producción ha caído de forma sostenida. Eso obliga al país a importar gasolina y diésel — gran parte desde refinerías ubicadas en la Costa del Golfo de Estados Unidos — para abastecer su propio mercado interno.

El WSJ lo señala directamente: México enfrenta una vulnerabilidad que va más allá del precio del crudo. El país depende de productos refinados importados, lo que lo expone a una cadena de riesgos simultáneos:

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El precio del crudo sube y encarece toda la cadena productiva.

La gasolina y el diésel importados desde EE.UU. también se encarecen.

Y la política interna estadounidense puede restringir esas exportaciones en cualquier momento.

Donald Trump dijo que el aumento del precio del petróleo por la guerra es “un pequeño precio a pagar”

El riesgo que más preocupa: ¿y si Trump cierra la llave?

Este es el punto más delicado del análisis del Wall Street Journal. El reporte advierte que México enfrenta el riesgo real de que la política doméstica de Estados Unidos reactive los llamados a restringir exportaciones de combustible — algo que ya estuvo sobre la mesa en crisis energéticas anteriores.

Con Donald Trump en la Casa Blanca — el mismo presidente que firmó esta semana una orden ejecutiva para endurecer controles financieros sobre migrantes mexicanos — esa amenaza no es retórica. Si Washington decide priorizar el abastecimiento interno de gasolina, México quedaría sin su principal proveedor de combustible refinado y sin un plan B claro.

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La apuesta por Pemex: ¿una estrategia que llegó tarde?

El WSJ también analiza la respuesta del gobierno mexicano ante esta vulnerabilidad histórica: la estrategia de “soberanía energética”, centrada en invertir en refinación propia y fortalecer a Pemex. En papel, la lógica es sólida — producir tu propia gasolina elimina la dependencia externa.

El problema, según el análisis, es el factor tiempo. Construir capacidad de refinación tarda años, y la crisis ya llegó. Mientras tanto, el Wall Street Journal apunta que países como China llevan una década reduciendo su exposición al petróleo mediante autos eléctricos, energías limpias y diversificación energética — una transición que México apenas empieza a considerar seriamente.

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El reporte es directo: México necesita con urgencia diversificar sus rutas de exportación de crudo y acelerar el desarrollo de su propio gas shale — dos frentes que la crisis actual vuelve imposibles de seguir posponiendo.

La restricción internacional en la oferta de hidrocarburos compromete la estabilidad nacional, dado que la producción local resulta insuficiente para satisfacer la demanda de combustibles y se agrava por factores geopolíticos y comerciales. (Infobae-Itzallana)

¿Qué significa esto para el precio de la gasolina?

En términos concretos para los mexicanos, el escenario que describe el Wall Street Journal apunta en una sola dirección: los precios de la gasolina seguirán bajo presión al alza. El gobierno puede intentar absorber parte del golpe con subsidios, pero con las finanzas de Pemex ya comprometidas y el crudo disparado en los mercados internacionales, ese margen de maniobra es cada vez más estrecho.

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La conclusión más dura del análisis del WSJ es también la más clara: la guerra en Irán no creó el problema energético de México. Solo lo hizo imposible de ignorar.