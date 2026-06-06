Se registra mega fuga de agua en Iztapalapa, sobre Anillo Periférico

Protección Civil ya se encuentra en el lugar (captura de pantalla)

Una fuga de agua de grandes dimensiones fue reportada en Iztapalapa, a raíz de la ruptura de un tubo de 12 pulgadas ubicado sobre Anillo Periférico, casi en la intersección con Avenida Revolución, a la altura de la Unidad Vicente Guerrero.

El incidente ha provocado el desperdicio de miles de litros de agua, generando una inundación que ya afecta el área de estacionamientos de la unidad habitacional. Hasta el momento, el agua no ha ingresado a las viviendas, de acuerdo con los reportes en el lugar.

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En la zona se encuentran trabajando elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y personal de tránsito, quienes buscan agilizar la circulación y contener el caos vial derivado de la emergencia.

Las labores se concentran en controlar la fuga y minimizar los daños, mientras las autoridades implementan medidas para evitar afectaciones mayores a los residentes de la unidad y a los automovilistas que transitan por la zona.

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Otra mega fuga afectó a Iztapalapa hace pocos días

La fuga de agua afectó a viviendas de Iztapalapa (captura de pantalla)

Otra mega fuga de agua en Ermita Iztapalapa inundó viviendas y comercios el pasado 30 de mayo de 2026 en el cruce con Emiliano Zapata, en la colonia Santa Cruz Meyehualco, y activó un operativo de autoridades de la alcaldía y del Gobierno de la CDMX.

La ruptura de una tubería de 48 pulgadas provocó el derrame de miles de litros de agua y anegó al menos tres calles, con afectaciones principales en Benito Juárez y la propia avenida Ermita Iztapalapa.

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La ingeniera Michelle Muñoz Cruz, directora ejecutiva de Protección Civil en la alcaldía Iztapalapa, detalló que 250 funcionarios de áreas como Seguridad Ciudadana, Servicios Urbanos y Participación Ciudadana participaron en labores de atención, mitigación y limpieza.

En la zona se instaló un puesto de mando para coordinar acciones con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Sejiagua), y las brigadas realizaron desazolve y retiro de agua en casas y negocios, mientras las autoridades levantaron un censo para precisar el número de locatarios y viviendas afectadas.

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Protección Civil realizó monitoreo y mapeo por lotes para ubicar los puntos con más daños y priorizar la atención. Vecinos y comerciantes expresaron preocupación por pérdidas materiales y por un posible recorte en el suministro tras la reparación, además de señalar que incidentes similares ocurrieron en semanas recientes.

Estos son los riesgos de las mega fugas de agua: inundaciones y afectaciones a viviendas

Créditos: Alcaldía Iztapalapa

Los peligros de una mega fuga de agua por la ruptura de una tubería incluyen:

Inundación de viviendas y comercios: La salida masiva de agua puede anegar casas, departamentos y locales, causando daños estructurales y pérdidas materiales.

Afectación a vialidades: El agua puede cubrir calles y avenidas, dificultando el tránsito de vehículos y peatones, y generando congestionamientos o accidentes viales.

Deterioro de infraestructura urbana: El flujo de agua puede dañar el pavimento, banquetas y bases de construcciones cercanas, debilitando su estructura y aumentando el riesgo de colapsos.

Interrupción de servicios: Puede provocar la suspensión temporal del suministro de agua potable en la zona, afectando a hogares, hospitales, escuelas y comercios.

Riesgo eléctrico: Si el agua entra en contacto con instalaciones eléctricas, existe riesgo de cortocircuitos, descargas o incendios.

Contaminación: El agua derramada puede arrastrar residuos, grasas, aceites o contaminantes presentes en calles y drenajes, lo que representa riesgos sanitarios.

Afectación a servicios públicos: Brigadas de emergencia y servicios urbanos deben intervenir para realizar trabajos de desazolve, limpieza y reparación, lo que puede generar retrasos en la atención de otras emergencias.

Estos riesgos aumentan si la fuga no se atiende de inmediato o si ocurre en zonas densamente pobladas o con infraestructura vulnerable.