México Deportes

De Alejandro Fernández a Timbiriche: este es el festival "México Vibra" que realizarán previo al Mundial 2026 en el Auditorio Nacional

Con el objetivo de brindar una variedad musical, los organizadores del Mundial 2026 en la CDMX invitaron a la afición a disfrutar de los conciertos

Guardar
Anuncian festival "México Vibra" previo
Anuncian festival "México Vibra" previo al Mundial 2026 (X/ @MexicoCity26)

La Ciudad de México se alista para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026, a 100 días del partido inaugural del Mundial 2026, la capital aseguró estar preparada para recibir a millones de aficionados y hacer historia como la única sede que ha albergado tres veces el inicio del torneo.

Como parte de las actividades culturales que contemplaron los organizadores del Mundial en la CDMX, Host City Ciudad de México anunció la realización del festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos previos al Mundial que se realizarán en el Auditorio Nacional.

Fue por medio de un comunicado oficial que revelaron detalles del evento que se llevará a cabo en la CDMX previo al inicio del Mundial 2026, por lo que invitaron tanto a los aficionados nacionales como extranjeros a disfrutar de los conciertos programados.

Un ciclista pasa junto a
Un ciclista pasa junto a un promocial de la Copa Mundial 2026 en Guadalajara el 25 de febrero del 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

“México Vibra”, estos son los detalles del festival musical previo al Mundial 2026

De acuerdo con el Host City Ciudad de México, los días 9 y 10 de junio se estarán realizando una serie de conciertos que reunirá a artistas mexicanos ampliamente conocidos, la sede para este evento será en el Auditorio Nacional.

Los espectáculos estarán encabezados por Alejandro Fernández y Carín León, también contarán con la participación de figuras de la música mexicana como Emmanuel, Mijares, Lucero, Banda El Recodo, Carla Morrison, Timbiriche y otros artistas. Para acudir a este evento, los aficionados tendrán que estar pendientes de las redes sociales del Mundial 2026, pues los detalles sobre la venta de boletos para México Vibra se darán a conocer próximamente.

Como parte de las celebraciones, la ciudad presentó el FIFA Fan Festival™, que tendrá lugar en el Zócalo capitalino y podrá recibir hasta dos millones 200 mil asistentes. Los aficionados disfrutarán de la transmisión gratuita de los partidos en una pantalla LED de 510 metros cuadrados, la más grande entre las sedes anfitrionas, y de un sistema de audio de alta calidad.

El Estadio Azteca está a
El Estadio Azteca está a un mes de su reapertura para el México vs Portugal previo al Mundial 2026 (Ilustración Infobae México)

Con estas actividades, la Ciudad de México busca consolidarse como el punto de encuentro mundialista y celebrar el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un ambiente de fiesta y tradición musical.

Avanza remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026

El Estadio Banorte —nombrado como Estadio Ciudad de México, tras un proceso de remodelación que implicó más de un millón 939 mil horas de trabajo, 35 metros cúbicos de excavación y la instalación de 9 mil 500 metros cuadrados de pasto híbrido, estará listo para abrir sus puertas el próximo 11 de junio.

La transformación del ahora Estadio Banorte abarca tanto el exterior como el interior del inmueble. El césped fue reemplazado recientemente, y luce un verde intenso tras meses de trabajos de renovación. Afuera, el nuevo acabado y la cubierta en color rojo han suscitado diversas reacciones, principalmente en redes sociales, al modificar la identidad visual que marcó al lugar durante décadas. Las primeras imágenes compartidas muestran los accesos ornamentados con letras blancas que llevan el nuevo nombre, desplazando por completo el rótulo previo.

Temas Relacionados

Mundial 2026Mundial México 2026FIFAMéxico VibraFan FestCDMXAuditorio Nacionalmexico-deportes

Más Noticias

Este es el equipo al que llega la máxima goleadora del Club América Femenil

La máxima goleadora histórica del América Femenil llega al Utah Royals donde se espera que impulse la ofensiva del club en la próxima temporada de la National Women’s Soccer League estadounidense

Este es el equipo al

José Saturnino Cardozo es condecorado por el Gobierno del Estado de México por su trayectoria deportiva

El legendario goleador del Club Toluca recibió la Presea José María Luis Mora por su trayectoria ejemplar e impacto social en la entidad

José Saturnino Cardozo es condecorado

Murió Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF y organizador del Mundial México 86

La Federación Mexicana de Futbol confirmó el fallecimiento del directivo, uno de los momentos polémicos de su gestión fue el tema de los “Cachirules” en el 88

Murió Rafael del Castillo, ex

Este es el actor mexicano que está a prueba con un equipo de la MLS en Estados Unidos

El actor mexicano recordado en la serie de Ted Lasso ha elevado la expectativa por su posible fichaje profesional en el futbol de los Estados Unidos

Este es el actor mexicano

El mensaje que Paco Chacón dedicó a César Arturo Ramos y los árbitros mexicanos atrapados en Medio Oriente

Tres silbantes de la Comisión de Árbitros de la FMF no han podido viajar de regreso a México tras concluir sus compromisos en la Primera División de Arabia Saudita

El mensaje que Paco Chacón
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en oficina de

Ataque armado en oficina de Coatzacoalcos, Veracruz, deja cuatro muertos y dos heridos

Cae en Nuevo León “El Profe”, uno de los criminales prioritarios para México y EEUU en la frontera

FGR logra sentencia de más de 100 años contra “La Candela”, operadora cercana al líder de Los Rojos

Detienen a mexicano con casi media tonelada de metanfetamina líquida en EEUU

Por qué la detención de “El Congo” revelaría una lucha al interior del CJNG en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Susana Zabaleta se lanza contra

Susana Zabaleta se lanza contra Sergio Mayer por dejar el Congreso para entrar a La Casa de los Famosos

Shakira manda mensaje de despedida tras récord histórico en el Zócalo: “Un sueño hecho realidad”

Montserrat Oliver pide que paren las especulaciones sobre el estado de salud de Yolanda Andrade

Xavi anuncia gira por México: ciudades y preventa para el exponente de regional mexicano urbano con ‘X-Tour’

BTS: a qué hora sale el tráiler del documental ARIRANG en México

DEPORTES

Este es el equipo al

Este es el equipo al que llega la máxima goleadora del Club América Femenil

José Saturnino Cardozo es condecorado por el Gobierno del Estado de México por su trayectoria deportiva

Murió Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF y organizador del Mundial México 86

Este es el actor mexicano que está a prueba con un equipo de la MLS en Estados Unidos

El mensaje que Paco Chacón dedicó a César Arturo Ramos y los árbitros mexicanos atrapados en Medio Oriente