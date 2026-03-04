De Alejandro Fernández a Timbiriche: este es el festival "México Vibra" que realizarán previo al Mundial 2026 en el Auditorio Nacional

Anuncian festival "México Vibra" previo al Mundial 2026 (X/ @MexicoCity26)

La Ciudad de México se alista para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026, a 100 días del partido inaugural del Mundial 2026, la capital aseguró estar preparada para recibir a millones de aficionados y hacer historia como la única sede que ha albergado tres veces el inicio del torneo.

Como parte de las actividades culturales que contemplaron los organizadores del Mundial en la CDMX, Host City Ciudad de México anunció la realización del festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos previos al Mundial que se realizarán en el Auditorio Nacional.

Fue por medio de un comunicado oficial que revelaron detalles del evento que se llevará a cabo en la CDMX previo al inicio del Mundial 2026, por lo que invitaron tanto a los aficionados nacionales como extranjeros a disfrutar de los conciertos programados.

Un ciclista pasa junto a un promocial de la Copa Mundial 2026 en Guadalajara el 25 de febrero del 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

“México Vibra”, estos son los detalles del festival musical previo al Mundial 2026

De acuerdo con el Host City Ciudad de México, los días 9 y 10 de junio se estarán realizando una serie de conciertos que reunirá a artistas mexicanos ampliamente conocidos, la sede para este evento será en el Auditorio Nacional.

Los espectáculos estarán encabezados por Alejandro Fernández y Carín León, también contarán con la participación de figuras de la música mexicana como Emmanuel, Mijares, Lucero, Banda El Recodo, Carla Morrison, Timbiriche y otros artistas. Para acudir a este evento, los aficionados tendrán que estar pendientes de las redes sociales del Mundial 2026, pues los detalles sobre la venta de boletos para México Vibra se darán a conocer próximamente.

Como parte de las celebraciones, la ciudad presentó el FIFA Fan Festival™, que tendrá lugar en el Zócalo capitalino y podrá recibir hasta dos millones 200 mil asistentes. Los aficionados disfrutarán de la transmisión gratuita de los partidos en una pantalla LED de 510 metros cuadrados, la más grande entre las sedes anfitrionas, y de un sistema de audio de alta calidad.

El Estadio Azteca está a un mes de su reapertura para el México vs Portugal previo al Mundial 2026 (Ilustración Infobae México)

Con estas actividades, la Ciudad de México busca consolidarse como el punto de encuentro mundialista y celebrar el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un ambiente de fiesta y tradición musical.

Avanza remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026

El Estadio Banorte —nombrado como Estadio Ciudad de México, tras un proceso de remodelación que implicó más de un millón 939 mil horas de trabajo, 35 metros cúbicos de excavación y la instalación de 9 mil 500 metros cuadrados de pasto híbrido, estará listo para abrir sus puertas el próximo 11 de junio.

La transformación del ahora Estadio Banorte abarca tanto el exterior como el interior del inmueble. El césped fue reemplazado recientemente, y luce un verde intenso tras meses de trabajos de renovación. Afuera, el nuevo acabado y la cubierta en color rojo han suscitado diversas reacciones, principalmente en redes sociales, al modificar la identidad visual que marcó al lugar durante décadas. Las primeras imágenes compartidas muestran los accesos ornamentados con letras blancas que llevan el nuevo nombre, desplazando por completo el rótulo previo.